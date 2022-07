World Matchplay: Gerwyn Price n’a pas encore gagné à Blackpool, mais il veut y remédier | Fléchettes Nouvelles

Gerwyn Price est prêt à fléchir ses muscles lors du World Matchplay à Blackpool lundi soir

Gerwyn Price n’a pas encore remporté le World Matchplay à Blackpool, mais le numéro 2 mondial est déterminé à ajouter le trophée Phil Taylor à sa collection.

Le Gallois est désormais un éternel vainqueur sur le circuit PDC avec trois titres du Grand Chelem de fléchettes en quatre ans, ainsi que le Grand Prix mondial et la Coupe du monde de fléchettes, alors qu’il a été sacré champion du monde pour la première fois en janvier 2021.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Price a réalisé une moyenne remarquable de 117,88 lors d’une victoire dominante contre Martin Schindler, où il a décroché une finition de 170 et n’a pas manqué une fléchette lors d’un doublé à la Coupe du monde de fléchettes ! Le couple se retrouve lundi soir à Blackpool Price a réalisé une moyenne remarquable de 117,88 lors d’une victoire dominante contre Martin Schindler, où il a décroché une finition de 170 et n’a pas manqué une fléchette lors d’un doublé à la Coupe du monde de fléchettes ! Le couple se retrouve lundi soir à Blackpool

“The Iceman” a atteint les quarts de finale aux Winter Gardens en 2015 et 2021, mais a apparemment eu du mal avec la nature implacable du format jambe par jambe de la compétition.

C’est quelque chose que le lanceur de Markham est déterminé à corriger cette fois-ci.

“Je veux gagner tous les tournois majeurs cette année”, a déclaré Price, qui affrontera l’Allemand Martin Schindler lundi soir. “Le World Matchplay est probablement le deuxième plus grand événement de classement de tout le calendrier, donc gagner celui-là serait spécial.

“Je veux aussi gagner à nouveau le Grand Chelem, parce que les gens ne semblent pas pouvoir me battre dans ce lieu, mais je veux d’abord gagner ce titre.

“J’ai hâte [the Matchplay]. Je dois jouer mon A-game jusqu’au bout si je veux le gagner, car tout le monde joue bien et n’importe qui peut battre n’importe qui ces jours-ci.

“Je suis sur le tableau d’entraînement, je joue bien et j’ai hâte d’être à lundi soir.”

Dirk van Duijvenbode contre Ryan Searle Danny Noppert contre Brendan Dolan Gary Anderson contre Daryl Gurney Michael Smith contre Andrew Gilding

Fléchettes Matchplay du monde en direct Vivre de

James Wade est désespéré de marquer le 15e anniversaire de son triomphe du titre World Matchplay avec plus de gloire au bord de la mer.

Wade avait 24 ans lorsqu’il a remporté son premier tournoi majeur aux Winter Gardens en 2007, battant Terry Jenkins 12 mois après avoir perdu contre Phil Taylor en finale.

Youtube En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Il est revenu quatre fois en finale depuis, en perdant trois de plus contre Taylor et un contre Michael van Gerwen, et c’est un événement qu’il classe comme son favori, l’édition de cette année commençant samedi.

“Je n’arrive pas à croire que cela fait 15 ans que j’ai gagné à Blackpool. C’est long mais ça n’en a pas l’air”, a déclaré Wade, qui ouvre sa campagne contre Martin Lukeman dimanche.

“Gagner n’importe quelle année, ce serait spécial mais c’est probablement celui qui m’énerve que je n’ai pas gagné depuis un moment. Je veux vraiment gagner un autre World Matchplay.

“Je veux gagner tous les tournois auxquels je joue, mais celui-ci signifie un peu plus pour moi. Cela a toujours signifié plus pour moi, je ne sais pas si c’est parce que c’était le premier tournoi télévisé que je gagnais, ou j’aime juste le lieu.

“C’est définitivement ma salle préférée. La première fois que j’y ai joué en 2006, c’était incroyable et c’était la première grande scène où j’ai atteint la finale.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez comment James Wade est devenu champion du monde de matchplay en 2007 Découvrez comment James Wade est devenu champion du monde de matchplay en 2007

Wade a ajouté: “Il y a quelque chose là-bas et je ne peux toujours pas mettre le doigt dessus, mais quelque chose est un peu spécial pour moi. Il y a tellement de petits facteurs différents que cela pourrait être, ou cela pourrait être le fait que c’est mon tournoi préféré.

“J’aime ça là-bas et c’est pourquoi ça fait encore plus mal quand je ne joue pas bien là-bas parce qu’il y a tout pour moi pour bien performer – mais c’est aussi une joie quand je joue bien.”

L’action de dimanche après-midi comprend un affrontement entre le champion 2018 Gary Anderson et le double vainqueur du titre télévisé Daryl Gurney, l’ancien finaliste du Grand Prix mondial Dirk van Duijvenbode ouvrant la procédure contre Ryan Searle.

Michael Smith, le finaliste de 2019, et le champion de l’Open du Royaume-Uni de cette année, Danny Noppert, lancent leurs campagnes contre Andrew Gilding et Brendan Dolan respectivement.

Joe Cullen contre Damon Heta James Wade contre Martin Lukeman Michael van Gerwen contre Adrian Lewis Luke Humphries contre Nathan Aspinall

Fléchettes Matchplay du monde en direct Vivre de

Le double vainqueur du World Matchplay Michael van Gerwen et le finaliste de 2013 Adrian Lewis se sont ensuite affrontés lors d’un affrontement à succès dimanche soir, Wade faisant également partie de la formation stellaire.

Luke Humphries – quadruple vainqueur de l’European Tour en 2022 – aura pour objectif de poursuivre sa forme fulgurante lorsqu’il rencontrera l’ancien champion de l’Open du Royaume-Uni Nathan Aspinall, tandis que l’action de dimanche soir débutera avec le finaliste de la Premier League, Joe Cullen, fermant les cornes avec la Coupe du monde. vainqueur Damon Heta.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez quelques-uns des meilleurs moments du World Matchplay, y compris le premier neuf fléchettes télévisé de Phil Taylor avec Andrew Flintoff commentant… Découvrez quelques-uns des meilleurs moments du World Matchplay, y compris le premier neuf fléchettes télévisé de Phil Taylor avec Andrew Flintoff commentant…

Rob Cross contre Chris Dobey José de Sousa contre Gabriel Clemens Gerwyn Price contre Martin Schindler Dave Chisnall contre Kim Huybrechts

Fléchettes Matchplay du monde en direct Vivre de

Price, le champion du monde 2021, entre dans la mêlée lundi soir alors que le premier tour tire à sa fin, et le Gallois affronte Schindler, qui fait sa première apparition à Winter Gardens.

Pendant ce temps, le champion 2019 Rob Cross affrontera Chris Dobey lors du match d’ouverture de lundi, avant que la septième tête de série Jose De Sousa et le quintuple quart de finaliste Dave Chisnall affrontent respectivement Gabriel Clemens et Kim Huybrechts.

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts. Nous sommes de retour pour le World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool le samedi 16 juillet – en direct sur Sky Sports Action.