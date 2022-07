World Matchplay: Gerwyn Price insiste sur le fait que reconquérir la place de n ° 1 mondial de Peter Wright n’est «pas la cible principale» | Fléchettes Nouvelles

Gerwyn Price poursuit sa candidature au titre contre le quintuple quart de finaliste Dave Chisnall

Gerwyn Price insiste sur le fait que reconquérir la place de n ° 1 mondial de Peter Wright n’est pas en tête de sa liste de priorités.

Le champion du monde en titre “Snakebite” Wright a remplacé Price au sommet de l’ordre du mérite du PDC en mars lorsque “Iceman” n’a pas réussi à atteindre la finale de l’Open du Royaume-Uni.

L’ancien champion du monde Price pourrait devancer son rival après le World Matchplay à Blackpool, et il poursuit sa quête de gloire mardi face à Dave Chisnall, l’action commençant en direct le Sky Sports Action et événement principal à partir de 19h.

Daryl Gurney contre Danny Noppert José de Sousa contre Rob Cross Gerwyn Price contre Dave Chisnall Michael Smith contre Dirk van Duijvenbode

Price, qui a atteint le deuxième tour lundi soir après avoir battu Martin Schindler 10-8, a déclaré: “Évidemment, j’y suis allé, j’ai été numéro 1 mondial et champion du monde à la fois. Ce n’est pas mon plan initial d’y retourner. .

“Si vous commencez à trop y penser et que vous commencez à le poursuivre, je pense que les choses deviennent un peu plus difficiles que ce qu’elles devraient être.

“Donc, je me concentre sur chaque match au fur et à mesure. Si la place de n ° 1 mondial revient, je suis heureux. Je serais ravi d’y revenir, mais ce n’est pas mon objectif principal cette année.

“Je veux évidemment bien faire dans ce Matchplay, je dois défendre le Grand Chelem, bien faire dans les mondiaux – il y a quelques autres objectifs autres que la première place.

“Mais si ces objectifs sont atteints, la première place revient avec.”

Price a été vu placer sa bouteille d'eau très précisément sur la table au début de son match contre Martin Schindler

Price, un ancien joueur de rugby professionnel qui a remporté la Welsh Challenge Cup avec Neath en 2012, a atteint le sommet de sa carrière de fléchettes en soulevant la couronne mondiale en 2021.

L’ancien talonneur du Pays de Galles U21, qui a quitté le rugby en 2015 pour se concentrer sur les fléchettes, a révélé qu’il préférait le sport individuel, mais a déclaré que gagner des trophées en tant que joueur d’équipe ne pouvait pas être dépassé.

Il a déclaré: “Je pense que les fléchettes sont un sport très égoïste et vous devenez plus égoïste.

“Vous devez l’être. Quand je suis sur cette scène, tout tourne autour de moi et c’est ainsi que vous devez penser.

“J’aime jouer dans les sports d’équipe, mais je préfère quand je pratique un sport individuel.

“Mais je ne dirais pas que mes trophées de fléchettes signifient plus, non. Je suis un joueur de rugby de bout en bout et je préfère gagner des trophées en tant que joueur d’équipe, un joueur de rugby.

“J’aime le sport individuel comme les fléchettes, mais en ce qui concerne les trophées, je pense que les trophées de rugby signifient probablement un peu plus.”

Price a pris le temps de s’entraîner aux Winter Gardens pour promouvoir le programme Bullseye Maths, que le PDC a lancé en février.

Le programme est conçu pour aider à améliorer les niveaux de numératie des enfants du primaire grâce à des jeux mathématiques basés sur les fléchettes et Price a participé à une session avec 10 enfants.

“Pour moi, je ne compte même pas, c’est juste de la répétition, mais je n’aime pas dire ça aux enfants”, a-t-il ajouté. “Ils doivent ajouter et retirer.

“C’était amusant, un bon fou. Certains des enfants sont de bons joueurs, mais il s’agit principalement d’améliorer leurs mathématiques.”

Vous pouvez regarder le World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool jusqu'à l'apogée de dimanche – en direct sur Sky Sports.