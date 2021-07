World Matchplay Fléchettes : Peter Wright et Jose De Sousa se qualifient pour le deuxième tour à Blackpool | Nouvelles de fléchettes

0:48



Le meilleur de l’action de la session du soir du Jour 2 du World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool.

Peter Wright a commencé sa candidature pour un premier titre mondial en matchplay avec une victoire dominante 10-2 sur Danny Noppert, avant que Jose De Sousa ne batte Gabriel Clemens par le même score pour organiser une confrontation des 16 derniers contre Michael Smith à Blackpool.

Plus tôt dans l’après-midi, le champion 2007 James Wade et l’ancien vainqueur de la Premier League Glen Durrant sont devenus les premières têtes de série à quitter le tournoi de cette année, mais Wright et De Sousa n’ont pas eu de telles frayeurs aux Winter Gardens.

Le numéro 2 mondial Wright s’est engagé à réaliser un doublé pour le championnat du monde et le match mondial avant la pièce maîtresse de cet été, et il a envoyé une déclaration d’intention avec une victoire complète sur un Noppert assiégé.

World Matchplay Fléchettes : ordre de jeu de lundi Daryl Gurney vs Ian Blanc Nathan Aspinall vs Mervyn roi Michael van Gerwen vs Damon Heta Gary Anderson vs Stephen Bunting

Le finaliste de 2017 avait une moyenne de 99,75, a tiré dans trois maximums et affichait un impressionnant 53% sur le ring extérieur, bien qu’il ait quand même offert une évaluation cinglante de sa performance.

« Je pensais que je jouais absolument de la merde. La configuration que j’utilisais auparavant n’était pas celle-là. C’est une victoire, je suis qualifié pour le tour suivant », a-t-il déclaré. Sports du ciel.

« Je me sens tellement confiant. Je ne suis pas une grande gueule mais si je me sens confiant, tout le monde doit s’inquiéter et ils doivent faire de leur mieux pour me battre. »

Ailleurs, le finaliste de la Premier League De Sousa a poursuivi sa forme étincelante pour organiser un affrontement fascinant des huitièmes de finale contre le finaliste de 2019, Smith, tandis que Wright rencontrera Joe Cullen, qui a battu Chris Dobey dans une affaire de haute qualité.

Matchplay mondial : résultats du soir Joe Cullen 10-8 Chris Dobey Michael Smith 10-7 Ryan Searle Peter Wright 10-2 Danny Noppert José De Sousa 10-2 Gabriel Clemens

Des morsures de serpent impitoyables envahissent Noppert

1:51 Peter Wright a insisté sur le fait que sa performance était « absolument nulle », malgré une victoire de 10-2 sur Danny Noppert Peter Wright a insisté sur le fait que sa performance était « absolument nulle », malgré une victoire de 10-2 sur Danny Noppert

Wright a respiré une énorme conviction avant le tournoi, et ce schéma s’est poursuivi lorsqu’il a affirmé qu’il était confiant d’infliger une défaite blanchie à l’ancien finaliste de Lakeside dans son interview d’avant-match.

Noppert a évité cette ignominie particulière après avoir fait couler le premier sang, mais le Néerlandais a été laissé à la dérive 4-1 au premier intervalle, manquant cinq fléchettes sur deux jambes à son propre lancer.

L’Écossais a affiché une multitude de 140 dans les échanges d’ouverture et il a continué la procession après la pause, étendant sa séquence gagnante à six jambes en suivant une prise de 13 fléchettes avec un tir sans effort de 105.

0:30 Peter Wright frappe un brillant départ 121 contre Danny Noppert dans le World Matchplay Peter Wright frappe un brillant départ 121 contre Danny Noppert dans le World Matchplay

Noppert a arrêté la pourriture avec une pause de 13 fléchettes, mais cela n’a offert qu’un sursis temporaire. Le Néerlandais a gaspillé deux fléchettes au double pour se retrouver jambes dos à dos et Wright a suivi son troisième 180 avec un délicieux 121 pour porter son avance à 8-2.

« The Freeze » ressentait la chaleur dans des conditions étouffantes et il a eu du mal à reproduire la forme qu’il a produite sur le Pro Tour en 2021, mais Wright était la quintessence du sang-froid, remportant une victoire retentissante avec un autre 13 dards.

«Special One» passe devant Clemens hors de couleur

1:53 Jose de Sousa s’est qualifié pour le tour suivant du World Matchplay et a déclaré que c’était « incroyable » de gagner devant les fans. Jose de Sousa s’est qualifié pour le tour suivant du World Matchplay et a déclaré que c’était « incroyable » de gagner devant les fans.

Jose De Sousa a marqué sa révérence à Blackpool avec une victoire écrasante de 10-2 sur Gabriel Clemens, qui n’a pu faire aucune impression contre l’impérieux « Man O’Scores » lors de la finale de dimanche.

‘The Special One’ a fait ses débuts en Matchplay à Milton Keynes l’année dernière, mais après 12 mois tourbillonnants, le champion du Grand Chelem fait partie des favoris pour remporter le très convoité trophée Phil Taylor le week-end prochain.

De Sousa a affiché une moyenne étonnante de plus de 50 tonnes sur le circuit PDC en 2021 et bien qu’il n’ait pas été en mesure de prolonger ce décompte, il a produit un affichage accompli pour passer devant « Le géant allemand ».

0:36 Jose de Sousa frappe un élégant 116 caisse contre Gabriel Clemens Jose de Sousa frappe un élégant 116 caisse contre Gabriel Clemens

Le finaliste de la Premier League a signalé son intention avec des maximums dans chacune des deux premières manches, avant de capitaliser sur six fléchettes manquées de Clemens lors de la quatrième manche pour prendre d’assaut un coussin 5-0 apparemment inattaquable.

De Sousa a poursuivi la déroute avec des jambes de 13 et 15 fléchettes pour mener 7-0, mais Clemens a ouvert son compte avec style, faisant suite à un doublé de 180 avec un 13-fléchettes pour éviter la menace d’un badigeon.

La star portugaise a converti une finition élégante de 116 pour passer à l’aube de la victoire à 9-1, et tandis que Clemens a doublé son score après que De Sousa a raté une fléchette de match à double 12, ‘The Special One’ n’a fait aucune erreur quelques instants plus tard, pour couronner d’une performance professionnelle.

Bully Boy se bat contre Searle

1:43 Michael Smith s’est qualifié pour les 16 derniers du World Matchplay avec un succès 10-7 contre Ryan Searle Michael Smith s’est qualifié pour les 16 derniers du World Matchplay avec un succès 10-7 contre Ryan Searle

Le finaliste de 2019 Michael Smith a défié une riposte fougueuse du débutant Ryan Searle pour organiser une lutte alléchante contre le champion du Grand Chelem De Sousa, alors que le n ° 7 mondial faisait un retour gagnant aux Winter Gardens.

Searle a brisé sa moyenne la plus élevée à trois reprises lors de la dernière Super Series grâce à des performances époustouflantes, bien que «Heavy Metal» n’ait pas pu faire basculer Blackpool sur son arc Matchplay.

La star de Somerset a entamé un début de procédure, mais une paire de 80 départs l’a maintenu en lice au premier intervalle, jusqu’à ce qu’un sensationnel de 136 de Smith fournisse le catalyseur d’une rafale à quatre jambes.

0:17 Michael Smith a produit une sublime caisse de 136 pour briser le lancer de Searle lors de la huitième étape Michael Smith a produit une sublime caisse de 136 pour briser le lancer de Searle lors de la huitième étape

Le quintuple finaliste majeur est apparu en contrôle total à 7-3, bien qu’il se soit retrouvé impliqué dans une bagarre après avoir perdu sa gamme sur les aigus 20, ce qui a permis à Searle de remporter trois des quatre prochaines étapes et de réduire le déficit à 8-6. .

Smith est réputé pour ses prouesses dans le domaine des scores, mais il était redevable à son taux de réussite de 52% sur le ring extérieur – une combinaison clinique de 95 sur la cible le menant au bord de la victoire à 9-6.

« Heavy Metal » a préservé ses minces espoirs avec une prise élégante de 12 fléchettes, mais cela a simplement retardé l’inévitable, alors que Smith a clôturé un succès durement disputé 10-7 avec une moyenne de 92,46.

Cullen décroche un cracker contre Dobey déterminé

1:28 Joe Cullen admet que la victoire sur Chris Dobey « signifiait beaucoup » après avoir connu quelques difficultés dans les coulisses Joe Cullen admet que la victoire sur Chris Dobey « signifiait beaucoup » après avoir connu quelques difficultés dans les coulisses

Joe Cullen a été ému aux larmes après avoir battu son ami proche Chris Dobey dans un concours de crack pour lancer l’action de dimanche soir.

« The Rockstar » a remporté deux titres de classement en 2021, mais il est arrivé aux Winter Gardens après cinq défaites consécutives à la suite d’une campagne cauchemardesque en Super Series la semaine dernière.

En revanche, Dobey a été soutenu en scellant son premier titre senior PDC qui a confirmé sa place à l’Empress Ballroom, mais c’est Cullen qui s’est précipité hors des blocs, tirant dans des jambes de 11 et 10 fléchettes pour établir un coussin de 4-2.

1:08 Joe Cullen a battu son bon ami Chris Dobey au premier tour du World Matchplay et était un peu en larmes après la victoire Joe Cullen a battu son bon ami Chris Dobey au premier tour du World Matchplay et était un peu en larmes après la victoire

« Hollywood » était imperturbable ; dévidant trois jambes sur le spin pour reprendre l’initiative, mais après que Cullen ait rétabli la parité à cinq chacun, la paire a échangé des prises de 13 fléchettes alors que la qualité implacable se poursuivait.

Le pendule a continué à se déplacer après une séquence de trois pauses consécutives, mais le moment crucial est venu dans l’étape 16 – Dobey a suivi un maximum en câblant le taureau pour un spectaculaire 164, et Cullen a répondu avec un coup clinique de 92 fléchettes 92 pour déplacer 9 -7 devant.

Le forgeron du Nord-Est s’est battu vaillamment et a tiré dans un huitième maximum pour appliquer la pression sur Cullen, mais le quart de finaliste de 2018 a gardé son sang-froid pour l’emporter 10-8 et a organisé une confrontation contre Snakebite pour une place dans les huit derniers.

