World Matchplay Fléchettes: Peter Wright contre Michael van Gerwen en tête d’affiche de la demi-finale samedi | Nouvelles de fléchettes

Wright poursuit sa candidature pour une première couronne mondiale en matchplay contre le double vainqueur Van Gerwen

Michael van Gerwen contre Peter Wright est l’une des rivalités modernes les plus emblématiques du sport, et deux des plus gros frappeurs des fléchettes s’affronteront lors d’une spectaculaire demi-finale samedi au World Matchplay.

La sous-intrigue est fascinante. Van Gerwen a joui du monopole de Wright pendant une grande partie de la dernière décennie, remportant 64 victoires en carrière contre les Écossais, dont 10 lors des grandes finales télévisées.

L’histoire est fermement du côté du Hollandais, bien que la forme soit avec Snakebite. Le finaliste de 2017 s’est qualifié sereinement pour sa quatrième demi-finale Matchplay, abandonnant seulement 14 étapes en éliminant Danny Noppert, Joe Cullen et Michael Smith.

Pourtant, malgré la moyenne de tournoi la plus élevée des demi-finalistes restants, Wright est plutôt blasé lorsqu’il évalue ses exploits à l’Empress Ballroom.

« Même avec un 105 [average] l’autre jour, je ne sentais pas ce que je pouvais potentiellement faire. Je suis toujours dans le tournoi, je joue assez régulièrement. J’ai eu quelques mauvaises jambes, mais je vais les rafraîchir », a-t-il déclaré. Sports aériens.

« J’avais l’habitude de regarder Phil Taylor – le meilleur. Ce que j’ai fait, j’ai analysé.

« Il aurait atteint toutes ces moyennes incroyables, époustouflé tout le monde, mais ce qu’il aurait pu faire quand il a atteint 85, cela aurait dû être 125.

« Sa tonne aurait pu être un 140, surtout quand il a mis le premier. Ces petites choses, c’est donc ce que je regarde. »

Wright méticuleux marchant la marche

Snakebite a fait l’objet de beaucoup d’examens avant la pièce maîtresse de cette année, bien qu’il ait reconnu que cela s’était largement auto-infligé compte tenu de ses vantardises d’avant le tournoi.

L’Écossais a atteint le Saint Graal du sport avec une victoire sur Van Gerwen à Alexandra Palace le jour du Nouvel An en 2020 – incidemment son dernier affrontement télévisé à élimination directe contre « The Green Machine ».

Cependant, le Matchplay est absent de son curriculum vitae décoré, et le désir de Wright de remporter un titre nommé d’après son idole Taylor alimente sa quête de gloire.

« C’est pourquoi j’ai dit que je vais le gagner, et je le gagnerai », a réaffirmé le numéro 2 mondial.

Wright contre Van Gerwen : les statistiques Wright Van Gerwen Tête à tête: 21 64 Classement mondial: 2 3 Titres PDC : 37 138 Titres télévisés PDC : 8 55 Titres 2021 : 3 0 Moyenne du tournoi : 101,77 96,80

La confiance de Wright peut souvent être interprétée à tort comme de la bravade, mais comme Wayne Mardle et Colin Lloyd peuvent en témoigner, sa conviction est presque enchanteresse.

Cela dit, un homme qui ne croira pas dans le battage médiatique est un certain Néerlandais de 31 ans, qui est remarquablement parvenu à sa première demi-finale en matchplay en cinq ans.

Van Gerwen a été loin de son record irrépressible en battant Damon Heta, Ian White et Nathan Aspinall, mais alors que nous approchons de la fin des affaires à Blackpool, le Néerlandais est prêt à prouver qu’il est toujours le meilleur du monde.

Van Gerwen : « Peter dit tellement de bêtises »

« Peter est un joueur phénoménal et quand Peter est dans son jeu, il peut rendre les choses très difficiles, mais il sait aussi que lorsque Michael van Gerwen arrive, il ne peut pas gagner le match, c’est un fait », a-t-il déclaré aux journalistes après l’annonce. correspondre.

« C’est un fait. C’est la vérité. Peter le sait, Gerwyn [Price] le sait. Tout le monde le sait. Si je joue mon jeu, personne ne peut me battre. »

Wright a manqué un vainqueur retentissant 8-2 lorsque la paire s’est rencontrée lors d’une finale du Pro Tour il y a moins de quinze jours, bien que Van Gerwen ait prévalu lors de leurs deux confrontations télévisées cette année, toutes deux en Premier League.

« Il joue vraiment bien aux fléchettes, mais il ne m'a pas encore rencontré. Normalement, quand il joue avec moi, ses fesses se contractent un peu. »

Plus tôt cette année, Snakebite a déclaré que MVG ne remporterait pas de titre télévisé en 2021, et le double champion du Matchplay est incroyablement sans titre depuis sa victoire en finale du championnat des joueurs en novembre dernier.

Néanmoins, le numéro 3 mondial est imperturbable par toute provocation, insistant sur le fait qu’il détient l’avantage psychologique sur son ancien adversaire.

« Peter dit tellement de bêtises à chaque tournoi, semaine après semaine, à chaque tournoi télévisé », a-t-il ajouté.

« Il joue très bien aux fléchettes, mais il ne m’a pas encore rencontré. Normalement, quand il joue avec moi, ses fesses se contractent un peu », a-t-il plaisanté.

Le verdict de Mardle

Le samedi soir représenterait le cadre idéal pour une masterclass Van Gerwen – une foule nombreuse, une grande scène et un affrontement à succès dans l’un des principaux événements du sport.

C’est le type de scénario dans lequel le triple champion du monde a prospéré au cours de la dernière décennie, mais Mardle de Sky Sports pense que Wright commencera le concours en tant que favori.

« Il sait que Michael van Gerwen peut y aller demain et se déchaîner et le mettre en déroute. Il le sait, mais c’est peu probable, n’est-ce pas ? » Mardle réfléchit.



« Peter Wright a montré contre Michael Smith cette nature implacable qu’il a. Michael van Gerwen va devoir augmenter ses niveaux de la première à la septième.

« Il ne surpassera pas Peter, ce sur quoi il compte normalement. Il ne finira pas Peter parce que sous la pression, Michael van Gerwen semble manquer plus que Peter Wright maintenant. »

Le champion en titre Dimitri lorgne le scalp de Ratajski

La demi-finale d'ouverture de samedi pourrait s'avérer tout aussi convaincante, alors que le champion en titre Dimitri Van den Bergh affronte l'ancien vainqueur du World Masters Krzysztof Ratajski.

La demi-finale d’ouverture de samedi pourrait s’avérer tout aussi convaincante, alors que le champion en titre Dimitri Van den Bergh affronte l’ancien vainqueur du World Masters Krzysztof Ratajski.

« The Polish Eagle » est passé sous le radar du pré-tournoi compte tenu de sa forme décevante sur le Pro Tour, mais il a fait de son mieux pour s’assurer une place dans sa première grande demi-finale PDC.

Le septuple vainqueur de l’événement PDC a affiché des moyennes de 101 et 99 en envoyant le duo en forme de Brendan Dolan et Luke Humphries, avant de battre le débutant Callan Rydz pour innover à Blackpool.

Van den Bergh vs Ratajski : les statistiques Van den Bergh Ratajski Tête à tête: 4 3 Classement mondial: 8 13 Titres PDC : 2 7 Titres télévisés PDC : 1 0 Titres 2021 : 1 0 Moyenne du tournoi : 100.58 99.16

Van den Bergh a réitéré que son premier succès n’était pas une anomalie – tirant dans un total combiné de 24 maximums pour vaincre Dave Chisnall et le champion du monde Gerwyn Price.

La manière de sa victoire 16-9 sur Price a envoyé une véritable déclaration. Non seulement il a largement surpassé le numéro 1 mondial, mais il a également fait preuve de sang-froid au-delà de ses années en refusant de se laisser entraîner dans l’histoire du Gallois.

‘The Dream Maker’ était l’invité de la maison de Wright pendant le verrouillage de l’année dernière, et le brillant Belge a crédité l’influence de Snakebite dans son évolution en un champion majeur.

« Chaque joueur rêve de remporter ce trophée alors j’espère pouvoir disputer les demi-finales avec moins d’erreurs et faire mieux en double. Ce sera le plus grand match de ma carrière. » Ratajski prêt pour le jour du destin…

Maintenant, la paire pourrait potentiellement se rencontrer dans la pièce maîtresse de dimanche, ce qui, selon Mardle, est le résultat le plus probable.

« Je ne veux pas exclure Michael van Gerwen et Krzysztof Ratajski bien sûr, mais c’est probablement la finale, n’est-ce pas ?

« Dimitri fait tout correctement sous pression, tout comme Peter Wright, qui n’a pas vraiment été sous pression parce qu’il s’est rendu la vie assez confortable.

« Ratajski donnera certainement un match à Dimitri, et si Michael van Gerwen joue son A-game demain, il gagnera. »

