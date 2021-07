World Matchplay Fléchettes : Michael van Gerwen évite la colère, Gary Anderson fait le travail | Nouvelles de fléchettes

1:03



Le meilleur de l’action du Jour 3 du World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool.

Michael van Gerwen a poursuivi sa quête d’un premier titre en 2021 avec une victoire acharnée sur Damon Heta alors que 2 000 fans remplissaient Winter Gardens à la suite de la levée des restrictions sur les coronavirus au Royaume-Uni.

Le numéro trois mondial a été contraint de creuser avec cinq jambes droites pour renverser la situation après s’être retrouvé à 6-4 après avoir abandonné quatre jambes d’affilée.

Ian White l’attend au deuxième tour, qui a remporté un match d’ouverture passionnant contre Daryl Gurney dans lequel les deux ont fourni une rafale de finitions tonne-plus.

Nathan Aspinall a résisté à une tempête contre Mervyn King pour mettre son nom au deuxième tour et organiser une rencontre avec le finaliste de 2020 Gary Anderson après que l’Écossais ait vaincu Stephen Bunting dans une affaire de mauvaise qualité pour clore la nuit.

« Bien sûr, c’était un soulagement, je n’ai pas joué mon propre jeu, je n’ai pas joué mon propre rythme, j’essayais de suivre son jeu et ça n’a pas vraiment fonctionné », a admis le vainqueur Van Gerwen.

« Je pense qu’après la deuxième pause, j’ai commencé à jouer mon propre jeu et j’ai commencé à frapper les triples et à partir de là, j’ai fait un bon match.

« Tout le monde sait que je suis capable mais il faut quand même le faire sur scène. Ça fait si longtemps que je n’ai pas joué avec des foules comme ça, c’était irréaliste, ce n’est plus normal pour nous. Bien sûr j’ai dû changer mon jeu à ajuster un peu mais j’attends la suite avec impatience.

« C’est incroyable (d’avoir la foule de retour), tout le monde sait que je suis un joueur de foule. Cela me donne plus d’énergie mais aujourd’hui a été difficile, c’est la première nuit où vous pouvez avoir des foules ici au Royaume-Uni ce soir donc vous devez faire le plus. »

Matchplay mondial : résultats du soir Ian Blanc 10-7 Daryl Gurney Nathan Aspinall 10-6 Mervyn roi Michael van Gerwen 10-7 Damon Heta Gary Anderson 10-5 Stephen Bunting

Soulagé, Van Gerwen dépasse Heta pour atteindre le deuxième tour

0:52 Michael van Gerwen travaille dur sur son match contre Damon Heta mais parvient finalement à 10-7 au World Matchplay. Michael van Gerwen travaille dur sur son match contre Damon Heta mais parvient finalement à 10-7 au World Matchplay.

Un Van Gerwen déterminé a réagi avec optimisme à une petite frayeur pour activer le style et envoyer Heta faire ses valises avec une victoire de 10-7 au milieu d’une mission pour se remettre parmi l’argenterie.

Tout était affaire pour le Néerlandais hargneux au début alors qu’il prenait une avance de 3-2 à la pause tout en étant visiblement mécontent d’une performance qui l’avait vu en moyenne dans les années 90 jusqu’à ce point. Bien qu’il n’ait pas réussi à éclairer la scène, Heta s’y était discrètement maintenu au milieu d’une tentative d’exploiter le début animé de la machine verte.

Un double huit à mener 4-2 a été accueilli par un énorme rugissement de MVG, dont la frustration a ensuite augmenté à la vue de Heta se replier pour rester à une distance de toucher du triple champion du monde. Le débutant de Winter Gardens a reçu des encouragements supplémentaires, localisant le double huit pour niveler les choses avant de punir l’échec de Van Gerwen sur le double 16 pour 106 en trouvant une fois de plus le double huit pour une pause.

1:39 Michael van Gerwen a déclaré qu’il devait s’adapter à nouveau pour jouer devant la foule après un match difficile contre Damon Heta dans le World Matchplay. Michael van Gerwen a déclaré qu’il devait s’adapter à nouveau pour jouer devant la foule après un match difficile contre Damon Heta dans le World Matchplay.

La surprise était au rendez-vous lorsque Heta a réussi quatre matchs consécutifs avec un retrait de 84 sur un double 12. La réponse de Van Gerwen? Un 12 fléchettes pour casser la séquence dans le but de se remettre sur la bonne voie avant de le niveler à 6-6 instants plus tard sur une finition à deux fléchettes 84 pour correspondre à celle des deux jambes de Heta plus tôt.

Heta a été laissé à quatre fléchettes manquées au sommet, Van Gerwen faisant amende honorable pour son propre manque sur le double 20 entre les deux en épinglant le double 10 pour 8-6. Après un départ de 97, 9-6 après cinq jambes droites, six fléchettes parfaites ont taquiné un neuf dard jusqu’à ce que Van Gerwen l’ait finalement bouclé sur un double.

Les blancs ont le culot de battre Gurney lors d’un match d’ouverture dramatique

1:24 Les fans des Winter Gardens rejoignent Daryl Gurney et Ian White pour une belle interprétation de « Sweet Caroline » au World Matchplay. Les fans des Winter Gardens rejoignent Daryl Gurney et Ian White pour une belle interprétation de « Sweet Caroline » au World Matchplay.

White a mis sa forme décevante derrière lui en battant Gurney 10-7 dans un thriller pour réserver sa place au deuxième tour du match d’ouverture de la soirée.

Dans un départ fulgurant, Gurney a décroché 101 et 130 départs auxquels les blancs ont riposté avec un 117 avant de fondre sur un rare doublé manqué pour en retirer 48 pour la première pause.

L’élan initial de Gurney s’est ensuite estompé alors que White a pris un avantage de 6-4 après avoir d’abord puni l’échec de l’Irlandais du Nord au sommet pour un retrait de 120 pour sauver une prise, puis un échec au double 16 pour assurer une autre pause de lancer.

‘Diamond’ a refusé d’abandonner, épinglant le double 16 pour 8-3 pour provoquer une réponse inspirée de Gurney, qui s’est maintenu en vie avec un contrôle clinique de 116 pour une jambe de 12 fléchettes suivie d’un 80 pour réduire le déficit à 8- 5 et menacer une frayeur tardive.

1:25 Ian White a estimé qu’il était agréable de faire une pause après que Daryl Gurney a raté quelques doubles lors de leur match au World Matchplay. Ian White a estimé qu’il était agréable de faire une pause après que Daryl Gurney a raté quelques doubles lors de leur match au World Matchplay.

La renaissance de Gurney s’est poursuivie lorsqu’il a réussi un double quatre tout en fixant 76 pour arracher la jambe de White après que le joueur de 50 ans en ait raté trois au double 16. Il a ensuite gaspillé la chance de bouger un instant plus tard, manquant cinq fléchettes pour gagner. une quatrième jambe droite et ouvrir la porte aux Blancs pour éponger sous pression avec une énorme fléchette au double de deux pour une avance de 9-6.

Ayant besoin de 44 pour le match, White ne pouvait que regarder Gurney sortir un superbe 121 checkout sur le mille. Il n’a pas aidé sa cause un instant plus tard avec trois fléchettes de match manquées, mais a finalement terminé le travail en double six pour laisser échapper un énorme soupir de soulagement.

Anderson écrase Bunting dans une affaire laborieuse

0:28 Gary Anderson se qualifie confortablement contre Stephen Bunting 10-5 en World Matchplay. Gary Anderson se qualifie confortablement contre Stephen Bunting 10-5 en World Matchplay.

C’était loin d’être joli, mais cela n’avait pas besoin d’être d’Anderson car une moyenne de 94 l’a aidé à remporter une victoire de 10-5 sur Bunting, les deux hommes étant sans aucun doute loin de leur meilleur de la nuit.

Anderson a commencé fort, après une pause immédiate de lancer en tuant 64 pour une avance de 2-0, avant de perdre une chance de monter 4-1 car il n’a pas réussi à terminer 96 pour inviter Bunting à revenir pour 3-2 après avoir raté le double. 16 lors de sa précédente visite.

Bunting a sauté sur l’échec d’Anderson à gagner un coussin de 5-2 pour se déplacer à moins d’un, mais cela n’a semblé que donner vie à The Flying Scotsman alors qu’il remportait les trois manches suivantes pour 7-3 après avoir considérablement amélioré sa finition.

Une prise pour The Bullet a justifié une réponse rapide d’Anderson, dont la jambe de 14 fléchettes a restauré son coussin à quatre pattes à 8-4 et lui a laissé seulement besoin de deux autres pour la victoire.

Bunting est revenu avec une autre prise, mais a de nouveau eu du mal à faire pression sur le lancer d’Anderson, s’élevant à 9-5 après qu’un maximum opportun ait mis le double champion du monde aux commandes.

Le match et une place au deuxième tour ont finalement été remportés par les Écossais grâce à un score de 70 après que Bunting ait raté le double quatre pour se maintenir dans le match.

L’Asp garde son sang-froid pour repousser King

0:33 Nathan Aspinall bat Mervyn King 10-6 dans le World Matchplay. Nathan Aspinall bat Mervyn King 10-6 dans le World Matchplay.

Aspinall a résisté à une riposte de King pour gagner 10-6 et passer au deuxième tour du World Matchplay pour la première fois de sa carrière.

Le joueur de 30 ans était en contrôle de croisière dès le départ, brisant King lors du match d’ouverture du match avant de couler le double 18 pour une avance de 2-0, en éliminant 52 pour 3-0, puis en utilisant ses six fléchettes en main pour buste exprès pour mettre en place un double 12 pour un coussin à quatre pattes.

King a réussi à en retirer un avant la première pause, trouvant un double quatre après qu’Aspinall ait raté le double 16 tout en ayant besoin de 68 pour un cinquième match consécutif. L’un est rapidement devenu deux sur un 62 départ pour sa première pause, avant que le quart de finaliste 2019 ne trouve le double 16 pour son troisième au rebond.

2:16 Nathan Aspinall était si heureux de revenir jouer devant un public local aux Winter Gardens après sa défaite 10-6 contre Mervyn King. Nathan Aspinall était si heureux de revenir jouer devant un public local aux Winter Gardens après sa défaite 10-6 contre Mervyn King.

L’Asp a bien réagi, prenant un moment pour se ressaisir avant d’enfouir un en double 18 pour garder le contrôle à 5-3. King est revenu, gardant la pression avec une prise de 14 fléchettes, mais n’a pas réussi à punir la faute d’Aspinall pour offrir à l’ancien champion de l’UK Open une chance de se sauver sur un double huit pour une pause et 6-4.

King a continué à se cacher alors qu’il remportait le 11e match, mais a ensuite raté des sommets suivis de trois au double 10 pour ouvrir la porte à Aspinall pour gratter avec une prise pour une avance de 7-5.

Une troisième pause de lancer est arrivée juste à temps pour Aspinall grâce à un double d’embrayage 18 pour se laisser lancer pour le match, ce qu’il ferait via un double six pour voir 72.

