World Matchplay Darts: Raymond van Barneveld s’effondre alors que d’anciens champions brillent à Winter Gardens | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil à ce qui s’est passé lors de la troisième nuit du World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool

Jetez un œil à ce qui s’est passé lors de la troisième nuit du World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool

Les espoirs de Raymond van Barneveld d’un retour de conte de fées au World Matchplay Darts ont été rapidement éteints par un Ryan Searle en feu au premier tour lundi.

«Heavy Metal» Searle a obtenu une moyenne de 105,19 dans un blitz de Van Barneveld, qui était de retour sur la scène Winter Gardens après cinq ans d’absence.

Deux anciens champions ont également posé un jalon après la défaite choc de Michael van Gerwen dimanche, Dimitri Van den Bergh et Peter Wright enregistrant tous deux de confortables victoires 10-4 pour passer au deuxième tour.

Premier tour mondial en matchplay : lundi 17 juillet Dimitri Van den Bergh 10-8 Ross Smith Ryan Searle 10-4 Raymond van Barneveld Pierre Wright 10-4 André Dorure Jonny Clayton 10-8 Gabriel Clemens

Mais tout le monde attendait de voir le légendaire Néerlandais revenir sur la grande scène et au début, il semblait que des fléchettes bâclées de Searle pourraient lui donner la chance d’une victoire de conte de fées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Malgré sa sortie anticipée, Raymond van Barneveld a soulevé le toit comme d’habitude alors que Winter Gardens et l’armée Barney étaient en pleine force pour le légendaire Néerlandais Malgré sa sortie anticipée, Raymond van Barneveld a soulevé le toit comme d’habitude alors que Winter Gardens et l’armée Barney étaient en pleine force pour le légendaire Néerlandais

Van Barneveld – faisant sa première apparition au World Matchplay depuis 2018 – a fait couler le premier sang avec une prise de 14 fléchettes, mais Searle a rapidement apposé son autorité sur le concours pour avancer 3-2.

La star du Somerset a ensuite remporté sept des neuf dernières manches pour compléter une déroute 10-4, enregistrant des manches gagnantes de 13, 12, 11, 16, 13, 13 et 13 fléchettes pendant ce sort pour couronner un affichage impérieux.

« Je n’avais jamais gagné de match ici auparavant, donc j’avais un peu de pression », a admis Searle, qui a affiché sa moyenne télévisée la plus élevée pour éliminer le quintuple champion du monde.

« Raymond est une légende. J’ai grandi en le regardant à la télévision avant même de jouer aux fléchettes, donc c’est bizarre pour moi maintenant de le jouer au World Matchplay.

« Il est le favori du public, alors j’ai essayé de me nourrir de l’énergie que le public lui donnait, et ça a marché ce soir ! Je suis vraiment content de cette performance. »

L’affrontement d’ouverture de la nuit était un cracker comme Dimitri Van den Bergh a également obtenu une moyenne de plus de 100 (101,24) pour s’imposer face au champion d’Europe Ross Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ross Smith remporte la 12e manche de manière emphatique alors qu’il frappe deux doubles 20 pour en éliminer 134 superbement contre Dimitri Van den Bergh Ross Smith remporte la 12e manche de manière emphatique alors qu’il frappe deux doubles 20 pour en éliminer 134 superbement contre Dimitri Van den Bergh

Smith menait 3-2 après un début de match très chargé, qui a vu les deux joueurs faire une moyenne à trois chiffres, mais Van den Bergh a égalisé le match nul avec un contrôle clinique de 117 à la huitième jambe.

Smith était surclassé par le Belge, mais un contrôle spectaculaire de 134 tops l’a vu rétablir la parité à six chacun, et la paire a continué à échanger des prises alors que la perspective d’un tie-break se profilait.

Cependant, avec des scores verrouillés à 8-8, Van den Bergh a couru jusqu’à la ligne d’arrivée dans un style sensationnel, tirant dans des jambes consécutives de 12 fléchettes pour maintenir son magnifique record aux Winter Gardens.

« Wow, quel match », a déclaré Van den Bergh, l’un des trois seuls anciens champions restants dans le tournoi de cette année.

« J’étais concentré, j’étais en contrôle. J’avais l’impression d’être dans la zone, mais Ross était brillant. Je ne sais pas comment j’ai réussi à gagner, mais je l’ai fait !

« J’adore les jardins d’hiver et j’adore Blackpool. Je me concentre uniquement sur ce que je peux faire et j’ai réussi à battre le champion d’Europe. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Peter Wright illumine les jardins d’hiver de Blackpool avec sa signature alors qu’il se prépare à affronter Andrew Gilding Peter Wright illumine les jardins d’hiver de Blackpool avec sa signature alors qu’il se prépare à affronter Andrew Gilding

championne 2021 Pierre Wright n’était pas satisfait de sa performance mais a battu le champion de l’UK Open André Dorure confortablement.

C’était un sac mitigé pour ‘Snakebite’ qui a perdu les deux premières manches mais a ensuite décroché huit matchs de suite, mais a raté plusieurs lancers au sommet dans une démonstration de nerfs pour rendre une jambe à Gilding.

Ses sept 180 montrent cependant que la magie menace peut-être de revenir correctement après ce qui a été une mauvaise année pour l’Écossais.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Peter Wright se bat 2-0 contre Andrew Gilding dans le World Matchplay pour prendre une avance de 5-2 alors qu’il sort un gros 146 Peter Wright se bat 2-0 contre Andrew Gilding dans le World Matchplay pour prendre une avance de 5-2 alors qu’il sort un gros 146

« Les fans ont été brillants. C’est agréable d’être de retour sur cette scène », a déclaré Wright, qui affronte maintenant Searle mercredi soir, dans une répétition de leur décision finale du championnat des joueurs 2021.

« Andrew Gilding est un joueur de fléchettes fantastique. Il m’a battu tellement de fois auparavant, donc je sais ce qu’il peut faire, et heureusement pour moi, il ne s’est pas présenté là-bas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Malgré une victoire écrasante de 10-4 sur Andrew Gilding, Peter Wright n’a pas été trop impressionné par sa propre performance et a plaisanté en disant que sa tenue exubérante était le seul point positif ! Malgré une victoire écrasante de 10-4 sur Andrew Gilding, Peter Wright n’a pas été trop impressionné par sa propre performance et a plaisanté en disant que sa tenue exubérante était le seul point positif !

« Je ne me sentais pas du tout à l’aise là-haut, mais c’est une nouvelle journée contre Ryan, et je serai un meilleur joueur mercredi soir. »

Le dernier match était une pure bagarre entre le double vainqueur de la Coupe du monde Jonny Clayton et celui de l’Allemagne Gabriel Clemens dans ce qui était le dernier match du premier tour.

Aucun des deux joueurs n’a bien lancé jusqu’à la 10e manche environ, mais c’est Clayton qui a profité des moments clés pour enregistrer sa deuxième victoire dans ce tournoi.

Clemens a repoussé les opportunités de gagner chacune des quatre premières manches, et Clayton en a profité pour établir un tampon précoce – le vainqueur de la Coupe du monde défiant un écart significatif dans les moyennes.

Malgré la suppression de 108 et la production de jambes de 11 et 12 fléchettes à tenir, Clemens n’a pas été en mesure de faire des incursions sur le lancer de Clayton, et le Gallois a dûment pris une avance de 9-5.

Le demi-finaliste du Championnat du monde, Clemens, a soudainement pris vie avec une série de trois jambes droites pour réduire le déficit à 8-9, seulement pour que Clayton retrouve son calme et scelle l’affaire avec un spectaculaire 11 dards.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jonny Clayton a battu Gabriel Clemens pour produire une victoire 10-8 au premier tour du World Matchplay et a dédié sa victoire à quelqu’un de spécial Jonny Clayton a battu Gabriel Clemens pour produire une victoire 10-8 au premier tour du World Matchplay et a dédié sa victoire à quelqu’un de spécial

« Il y avait quelques nerfs, mais la foule était fantastique et j’ai fait le travail ce soir », a insisté Clayton, qui a dédié la victoire à son père malade.

« C’était difficile. Ce n’était pas la meilleure version de Gabriel Clemens, mais ce n’était pas non plus la meilleure de Jonny Clayton.

« Le 11-darter était incroyable. N’importe qui accepterait cela, et je le ferai certainement! C’est juste ma deuxième victoire ici en cinq ans, donc cela signifie beaucoup. »

Deuxième tour mondial Matchplay : mardi 18 juillet Daryl Gurney contre Gary Anderson Danny Nopert contre Nathan Aspinal Prix ​​Gerwyn contre Joe Cullen Michel Smith contre Chris Dobéy

Le deuxième tour débutera mardi aux Winter Gardens, alors que le champion du monde Michael Smith affrontera le vainqueur des Masters Chris Dobey, tandis que le finaliste 2022 Gerwyn Price affrontera Joe Cullen.

Ailleurs, le vainqueur de 2018, Gary Anderson, affronte Daryl Gurney pour une place en quart de finale, tandis que les anciens champions de l’Open du Royaume-Uni, Danny Noppert et Nathan Aspinall, sont prêts à renouveler leur grande rivalité sur scène.

Nous sommes de retour pour plus d’action World Matchplay dans les emblématiques Winter Gardens mardi à 19 heures alors que les meilleures stars du monde s’affrontent pour le trophée Phil Taylor – en direct sur Sky Sports Action.