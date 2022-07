World Matchplay Darts: Peter Wright et Dimitri Van den Bergh gagnent tous les deux mais Jonny Clayton est largué | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les meilleures caisses du premier jour du World Matchplay Darts à Blackpool

Le champion en titre Peter Wright et Dimitri Van den Bergh se sont débrouillés lors de la soirée d’ouverture du World Matchplay à Blackpool, mais Jonny Clayton est devenu la première grande victime à tomber.

Wright a commencé sa défense du trophée Phil Taylor avec une victoire confortable contre le débutant letton Madars Razma avant de déclarer

Pendant ce temps, le champion 2020 Van den Bergh a écrasé Callan Rydz et Krzysztof Ratajski a battu Stephen Bunting.

Mais Clayton, quintuple vainqueur du titre télévisé, a vu ses rêves de Blackpool emportés pour une autre année alors que l’énigmatique débutant autrichien Rowby-John Rodriguez battait “The Ferret” avec une performance impressionnante sur la scène Winter Gardens.

Samedi 16 juillet – Résultats Premier tour Krzysztof Ratajski 10-6 Stephen Bunting Dimitri Van den Bergh 10-2 Callan Rydz Pierre Wright 10-4 Madars Razma Jonny Clayton 7-10 Rowby-John Rodriguez

Rowby-John Rodriguez a décroché cet incroyable 156 checkout en route vers une victoire célèbre

Rodriguez a livré la performance de la soirée, avec une moyenne de 99 pour compléter un succès de 10-7 contre Clayton, qui est devenu la première tête de série à quitter le tournoi de cette année.

Rodriguez traînait 3-2 au premier intervalle malgré une moyenne à trois chiffres, mais l’Autrichien était imperturbable, dévidant trois manches consécutives pour prendre l’initiative.

Clayton a arrêté la pourriture avec une superbe finition de 130 dans la neuvième étape, mais cela a été usurpé par une superbe finition de 156 de Rodriguez quelques instants plus tard, qui a ensuite tenu le lancer dans la jambe 11 pour établir un tampon à trois jambes.

Le Gallois a continué à se battre vaillamment, et bien que Rodriguez ait repoussé deux fléchettes pour une victoire de 10-6, l’ancien finaliste de la Coupe du monde a riposté avec une prise de 13 fléchettes pour sceller l’affaire.

“Je suis confiant. Je suis en très bonne forme en ce moment, et dans mon esprit, je peux battre n’importe qui”, a déclaré Rodriguez, qui affrontera Van den Bergh dans un match nul des huitièmes de finale qui met l’eau à la bouche.

“Dimitri est l’un de mes meilleurs amis. Nous aurons un grand match et le meilleur joueur gagnera ce jour-là.”

Peter Wright a envoyé un message fort à ses concurrents après sa victoire sur Madars Razma

Wright, qui vise à devenir le quatrième joueur de l’histoire de World Matchplay à conserver le très convoité trophée Phil Taylor, s’est qualifié pour le deuxième tour avec une victoire de routine 10-4 sur le débutant Razma.

Le n ° 1 mondial a puni un départ lent du Letton pour prendre une avance de 5-0, décrochant un doublé de 13 fléchettes et convertissant un kill clinique de 100 lors de la séance d’ouverture.

Wright, qui avait une moyenne de 97 et a tiré en sept 180, a étendu son avance à 8-2 avant que Razma ne riposte avec 14 fléchettes consécutives, mais une sublime sortie de 157 dans l’avant-dernière manche l’a catapulté vers une victoire retentissante.

Wright s'est rapproché de la victoire avec son énorme caisse de 157

“La foule était fantastique, et c’est super d’être de retour aux Winter Gardens”, a déclaré Wright, qui affronte maintenant Krzysztof Ratajski pour une place en quart de finale.

“Il y a beaucoup plus de 180 à venir, peut-être aussi des neuf fléchettes. Je crois que je vais le gagner à nouveau.

“Krzysztof est un joueur fantastique, mais peu importe quel joueur se présentera, ils doivent être constants du match aller jusqu’au dernier, et il n’y a pas beaucoup de joueurs dans ce tournoi qui peuvent faire ça.”

Van den Bergh a envoyé une déclaration à ses rivaux en titre aux Winter Gardens, propulsant Callan Rydz pour lancer sa candidature pour une deuxième couronne mondiale Matchplay.

Le champion 2020 – un finaliste il y a 12 mois – a décroché un doublé des World Series of Darts à Copenhague et à Amsterdam le mois dernier, et il a maintenu cette forme étincelante avec une victoire catégorique 10-2 sur le quart de finaliste du Championnat du monde Rydz.

Dimitri Van den Bergh a complété une raclée 10-2 contre Callan Rydz avec ce magnifique 137 checkout

Une finition de 116 de Van den Bergh lors de la septième étape a déclenché une série de six manches consécutives, avant que la neuvième tête de série ne scelle sa progression avec une finition spectaculaire de 137.

“Je suis très fier de la façon dont j’ai joué aujourd’hui, surtout avec le niveau d’adversaire contre lequel j’ai affronté”, a déclaré le Belge, qui a réalisé une moyenne de 100 et converti 71% de ses tentatives en double.

“La foule est incroyable. Chaque fois que je les entends chanter mon nom, cela me rend si heureux. Je suis ici pour faire un travail, je suis ici pour poursuivre mon rêve et je ne peux pas attendre mon prochain match.”

Dimanche 17 juillet – Calendrier du premier tour Séance de l’après-midi Dirk van Duijvenbode contre Ryan Searle Danny Nopert contre Brendan Dolan Gary Anderson contre Daryl Gurney Michel Smith contre André Dorure

Dimanche 17 juillet – Calendrier du premier tour Séance du soir Joe Cullen contre Damon Héta James Wade contre Martin Lukemann Michel van Gerwen contre Adrien Lewis Luc Humphries contre Nathan Aspinal

Ailleurs, Ratajski a ouvert le tournoi de cette année avec une impressionnante victoire de 10-6 sur l’ancien champion de Lakeside Stephen Bunting, avec une moyenne de 98,43 pour continuer son impressionnant record aux Winter Gardens.

“C’était un bon match. Stephen m’a mis sous pression tout au long, mais je suis vraiment content”, a déclaré Ratajski, demi-finaliste à Blackpool l’an dernier.

“Je me sens vraiment bien et maintenant je joue à un niveau élevé. Je pense que je peux jouer beaucoup mieux et je m’attends à le produire lors des prochains matches.”

