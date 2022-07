World Matchplay Darts: Michael van Gerwen se débrouille devant Adrian Lewis alors que Joe Cullen remporte une étonnante victoire 10-2 | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action de la soirée du World Matchplay à Blackpool

Michael van Gerwen et James Wade ont dépassé respectivement Adrian Lewis et le débutant Martin Lukeman alors que Joe Cullen a réalisé une performance étonnante la deuxième nuit de World Matchplay Darts.

Le match phare de la soirée s’est déroulé sur un dépliant avec Van Gerwen et Lewis frappant tous les deux bien les aigus, “The Green Machine” vérifiant le 126 lors de la manche d’ouverture pour s’affirmer plus tôt. Lewis, cependant, a riposté pour briser Van Gerwen et menait 3-2 à la première pause.

Dimanche 17 juillet – Résultats du premier tour Séance du soir Joe Cullen 10-2 Damon Héta James Wade 10-4 Martin Lukemann Michel van Gerwen 10-7 Adrien Lewis Luc Humphries 10-7 Nathan Aspinal

Malgré un départ excitant, les dernières manches ont été plus bâclées, Lewis faisant faillite à la 15e manche et offrant à Van Gerwen l’opportunité de prendre les devants 9-6. ‘The Green Machine’ a réussi à franchir la ligne avec une victoire de 10-7, lançant sa moyenne la plus basse de tous les temps au Matchplay et atteignant un peu moins de 90.

Michael van Gerwen a donné une évaluation honnête de sa performance lors de sa victoire âprement disputée contre Adrian Lewis

Pour le Néerlandais, il n’y a eu “pas de vainqueur” dans son affrontement avec Lewis mais il sait à quel point la première étape peut être délicate dans cette compétition.

“Ouais, bien sûr, une victoire est une victoire à ce stade du jeu, premier tour du Matchplay”, a déclaré Van Gerwen.

“Le plus important est de gagner votre premier match. C’était difficile pour nous deux, nous ne pouvions pas trouver notre équipement, mais je pense que mes doubles ont été la clé et m’ont aidé.

“Je dois oublier ce match très rapidement car il n’y a pas eu de gagnants dans ce match pour être juste.

“C’était dur, ce n’était pas facile ce soir, mais je suis content d’avoir réussi celui-là.”

Dimanche 17 juillet – Résultats du premier tour Séance de l’après-midi Dirk van Duijvenbode 10-8 Ryan Searle Danny Nopert 10-6 Brendan Dolan Gary Anderson 7-10 Daryl Gurney Michel Smith 11-9 André Dorure

Lors du match d’ouverture de la soirée, Joe Cullen a réalisé une performance étonnante contre le vainqueur de la Coupe du monde Damon Heta, remportant neuf manches de suite pour remporter une victoire 10-2 contre l’Australien.

Les étoiles se sont alignées pour Cullen alors qu’il entreprenait de prouver un point, remportant des finitions consécutives de plus de tonnes pour marquer le marqueur de son adversaire du deuxième tour, Van Gerwen.

Joe Cullen étend son avance sur Damon Heta avec cette finition 120

De la même manière que Van Gerwen, Wade a vu une rencontre décousue avec le débutant Matchplay Lukeman. Malgré une moyenne inférieure à 90, Wade a réussi à passer et à terminer le match 10-4, Lukeman faisant un vaillant affichage qui est tombé sur sa finition.

Le dernier match de la session du soir a vu une performance stellaire de Nathan Aspinall qui s’est emparé d’une avance de 5-1, laissant Luke Humphries incapable de répondre à quatre maximums et quatre breaks de lancer.

Humphries a réussi à le récupérer à 7-5 mais Aspinall ne voulait pas partir et a renvoyé l’un des trois favoris pour gagner 10-5 dans un affichage dominant.

Lundi 18 juillet – Calendrier Premier tour Rob Croix contre Chris Dobey José de Sousa contre Gabriel Clemens Prix ​​Gerwyn contre Martin Schindler Dave Chisnall contre Kim Huybrechts

Session de l’après-midi: Smith survit alors qu’Anderson est assommé

La meilleure rencontre de la session de l’après-midi a eu lieu lorsque le finaliste 2019 Michael Smith a affronté Andrew Gilding lors de sa première apparition à Winter Gardens depuis 2015. Gilding a pris un bon départ contre “Bullyboy”, le brisant deux fois dans les cinq premières manches. mais Smith a riposté durement à partir de 8-4 manches pour gagner 11-9, remportant sept des huit dernières manches pour remporter la victoire.

Il était naturellement soulagé après sa performance et sait que, s’il peut maintenir la performance qu’il a trouvée lors des huit dernières manches, il a le potentiel pour gagner le tournoi.

Regardez comme Michael Smith vérifie avec un énorme 161 finition sur le taureau

“La troisième séance, je ne pouvais pas me permettre de perdre une jambe, surtout que j’étais mené 8-4 et heureusement, j’ai réussi à me ressaisir et j’ai frappé en short et j’ai réussi à franchir la ligne”, a déclaré Smith.

“Je n’arrivais tout simplement pas à trouver ce premier triplé et je cherchais ce premier triplé pour le suivre et j’étais tellement lent au départ mais j’ai réussi à le trouver à la fin et heureusement, les tops allaient parfaitement tout le match et ont réussi à me sortir de la boue à la fin.

“J’ai les enfants là-bas et les photos des enfants dans mon cas et vous devez creuser profondément et leur montrer que vous ne pouvez pas abandonner.

Michael Smith parle à Stuart Pyke après avoir battu Andrew Gilding au premier tour du World Matchplay

“J’espérais juste qu’il soit entré et heureusement, il l’a fait. Quand c’est votre journée, c’est votre journée.

“Désolé pour Andrew mais quelqu’un doit gagner et heureusement c’est moi.

“Il y a 32 joueurs et vous vous qualifiez au mérite et vous voyez que j’ai été en finale cette année et donc je ne vois pas pourquoi pas.

“Si je me présente et que j’apporte mon A-game, la plupart des gens dans la salle savent qu’il n’y a qu’un seul gagnant, je n’ai donc qu’à apporter mon jeu.”

La séance de l’après-midi s’est ouverte avec un double plaisir néerlandais alors que Dirk van Duijvenbode a battu Ryan Searle 10-8 dans une rencontre tendue, avant que Danny Noppert ne dépasse Brendan Dolan 10-6 après être revenu pour remporter six manches de suite pour la victoire.

Ensuite, Gary Anderson a affronté Daryl Gurney qui, malgré trois finitions de plus de tonnes pour le “Flying Scotsman”, a réussi à remporter une victoire 10-7 dans un affrontement qui a vu six breaks de lancer en neuf manches. Anderson, qui a lutté pour la forme ces derniers temps, n’a pas pu trouver les aigus dans les dernières manches et a succombé à Gurney.

