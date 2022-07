World Matchplay Darts: Michael van Gerwen dit qu’il est prêt à conquérir Adrian Lewis et Blackpool | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen est déterminé à récupérer le titre mondial de Matchplay après une disette de six ans

Michael van Gerwen s’est envolé vers le nord de Las Vegas, prêt à conquérir son adversaire du premier tour Adrian Lewis et à récupérer le titre mondial Matchplay après une sécheresse de six ans.

Nous avons vu le Néerlandais pour la dernière fois sur Sports du ciel célébrant la victoire dans un premier événement PDC Premier depuis plus de 18 mois alors qu’il scellait son sixième titre de Premier League.

Van Gerwen a cependant été contraint de rater la Coupe du monde de fléchettes, car il est retourné aux Pays-Bas pour une intervention chirurgicale visant à réparer le syndrome du canal carpien dans son bras lanceur afin d’éviter de subir des lésions nerveuses permanentes.

Les médecins recommandant au moins six à huit semaines de repos, Van Gerwen est revenu à l’action beaucoup plus tôt aux Dutch Darts Masters à Amsterdam où il a subi une défaite précoce face à Danny Noppert.

Mais après avoir passé du temps à se détendre en vacances à Las Vegas et à Ibiza, “The Green Machine” est de retour en mode compétition avec pour seul objectif de faire tomber Lewis, finaliste de 2013, lors d’un affrontement à succès dimanche soir.

“En ce qui concerne les lancers, je vais bien à 100%”, a déclaré Van Gerwen Sports du ciel. “Je ne peux pas vraiment me plaindre, mais si vous faites quelque chose de stupide, bien sûr, vous ne serez pas à 100 %.

“Je me suis très bien entraîné la semaine dernière, très concentré et ça s’est bien passé, ce qui pour moi est vraiment important. J’avais aussi besoin de le faire parce que je joue Adrian Lewis et nous savons tous de quoi il est capable. Il ne il ne se présente pas toujours, mais quand il le fait [you know] ça va être un match difficile.”

Lorsqu’on lui a demandé si Van Gerwen s’attendait à un esprit de jeu sur la scène des Winter Gardens, il a souri : “Nous savons tous à quoi ressemble Adrian Lewis. Il est plein de trucs, tout le monde connaît son jeu. Vous devez vous préparer à cela car il se tient debout, il parle et les gens le savent.

“Je lui dis toujours ça de toute façon, mais c’est juste un peu de plaisanterie entre nous donc tout va bien.

“Quand vous êtes sur scène en train de jouer l’un contre l’autre, vous devez vous battre. Peu importe ce qu’il faut et c’est aussi comme ça qu’ils pensent.

“Si vous regardez mes tirages au World Matchplay au cours des deux dernières années, j’ai eu des tirages difficiles de toute façon, mais cela fait également de vous un joueur plus fort. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et il n’y a plus de tirages faciles. .”

Parlant de sa rivalité avec Lewis, Van Gerwen a ajouté : “Lewis est un joueur phénoménal mais si vous me posez la question s’il en a fait assez avec son talent ? Je dirais non.

“Adrian a eu un peu de malchance ces dernières années, mais c’est comme ça. Il essaie de retrouver le chemin du sommet et je dois l’arrêter. C’est mon objectif maintenant.”

Joe Cullen contre Damon Heta James Wade contre Martin Lukeman Michael van Gerwen contre Adrian Lewis Luke Humphries contre Nathan Aspinall

Van Gerwen vise à décrocher son premier titre à Blackpool depuis 2016 et son premier tournoi majeur de classement depuis 2020.

“Je dois faire la même chose que ce que j’ai fait en Premier League et c’est faire les bonnes choses au bon moment. Amusez-vous simplement et faites les choses que vous aimez, c’est-à-dire jouer aux fléchettes devant beaucoup de gens à le plus haut niveau », a déclaré Van Gerwen, qui est classé quatrième pour l’événement phare de l’été.

“Si vous regardez Jonny Clayton par exemple, il a remporté quatre tournois l’année dernière et ils n’étaient tous pas classés. Malheureusement, vous ne pouvez pas choisir.

“Chaque tournoi auquel je participe, je veux gagner, et c’est la seule chose que je regarde. Si c’est classé, alors c’est un bonus.

“Si je veux monter plus haut dans le classement, je dois m’assurer de bien réussir dans des tournois comme le Grand Prix, le World Matchplay et le Grand Slam of Darts.”

