World Matchplay Darts: Gerwyn Price organise une date à succès avec Michael van Gerwen à Blackpool | Fléchettes Nouvelles

Gerwyn Price a soulevé le toit des Winter Gardens avec une finition magique à neuf fléchettes lors de sa victoire en demi-finale contre Danny Noppert

Gerwyn Price a atteint la perfection avec sa quatrième finition à neuf fléchettes en 2022 pour organiser un rendez-vous au box-office avec Michael van Gerwen lors de la finale mondiale de Matchplay de dimanche.

Price a volé la vedette lors d’une soirée scintillante à Blackpool, atteignant la perfection lors de sa victoire 17-11 contre Danny Noppert, enregistrant le premier neuf dard à cet événement depuis les exploits de Gary Anderson en 2018.

Le Gallois affrontera désormais Van Gerwen dans la pièce maîtresse de dimanche, après que le double vainqueur a remporté les quatre dernières manches sans réplique pour devancer Dimitri Van den Bergh dans une bataille des anciens champions.

Samedi 23 juillet – Résultats Demi finales Prix ​​Gerwyn 17-11 Danny Nopert Dimitri Van den Bergh 14-17 Michel van Gerwen

Price a pris l’initiative précoce en frappant 180 dans des manches consécutives pour mener 3-2, avant d’enregistrer une prise de 11 fléchettes et de convertir une finition de 107 pour remporter la prochaine mini-session avec le même score.

Le joueur de 37 ans a ensuite produit un barrage fulgurant pour soulever le toit à Blackpool, décrochant le neuf fléchettes magique lors de la 13e étape pour devenir le premier joueur de l’histoire du PDC à décrocher quatre neuf fléchettes télévisées au cours d’une année civile.

Price, le nouveau numéro 1 mondial, a menacé de répéter l’exploit lors de la manche suivante, ouvrant avec quatre fléchettes parfaites et s’écrasant dans deux autres maximums en route vers un 11 fléchettes, avant d’étendre son avantage à 10-5 quelques instants plus tard.

Le champion de l’Open du Royaume-Uni, Noppert, a répondu avec une série de trois jambes droites – dont une combinaison de 104 – seulement pour que Price restaure son tampon à cinq jambes avec des jambes de 14, 14 et 13 fléchettes.

Le Néerlandais commençait à hésiter et Price a continué sa charge pour avancer 15-8, mais Noppert a préservé ses espoirs avec une autre rafale à trois manches, supprimant 117 et 120 caisses pour réduire les arriérés à 15-11.

Price a évité tout drame tardif en affichant son 13e 180 pour s’éloigner d’une jambe, avant de retirer 63 en deux fléchettes pour couronner un affichage sublime.

“Je me suis senti brillant pendant la majeure partie de ce match”, a admis Price, qui a obtenu une moyenne de 102,37 et a tiré en 13 maximums pour devenir le deuxième Gallois avec Richie Burnett à atteindre une finale mondiale en matchplay.

“Je suis tellement content que les neuf fléchettes soient entrées, mais cela m’a probablement mis sous pression, car je sais que beaucoup de gens qui ont frappé les neuf fléchettes perdent le match. Heureusement, cela ne s’est pas produit !

“J’espérais y retourner, mais c’est bon pour le public et c’est bon pour ma confiance, surtout aux Winter Gardens.

“La foule juste au-dessus de vous, c’est génial. C’est une super ambiance.”

MVG se rallie tard pour atteindre sa quatrième finale mondiale de Matchplay

Van den Bergh a puni un départ bâclé de Van Gerwen pour prendre une avance de 4-1 à l’aide d’une finition de 116 dans la troisième étape, bien que ‘The Green Machine’ ait répondu avec un style emphatique.

Le double vainqueur a décroché une jambe de 10 fléchettes pour rétablir la parité à quatre chacun, et tandis que le champion 2020 Van den Bergh a brièvement restauré son avance à deux jambes, il a gaspillé deux à double pour un coussin 7-4 et Van Gerwen a capitalisé au niveau une fois de plus.

La paire a échangé sept prises consécutives avant que le Belge ne vole une marche dans un passage crucial du jeu, convertissant 100 et 114 finitions consécutives pour établir un avantage de 12-9.

Cependant, ‘The DreamMaker’ a repoussé deux fléchettes au double pour aller plus loin dans la manche 22, et cela s’est avéré être un échec coûteux, le Néerlandais remportant quatre des cinq manches suivantes pour égaliser à 13-13.

Van den Bergh a enregistré son deuxième 114 tirs du concours – son quatrième résultat de plus d’une tonne – pour conserver son mince coussin, mais il n’a pas été en mesure d’endiguer la marée dans les dernières étapes.

Bien qu’il ait raté le double 11 pour une combinaison de 124, Van Gerwen est revenu pour épingler la même cible dans la jambe 29 pour assurer la tête pour la première fois, avant de s’éloigner d’une jambe avec une prise de 14 fléchettes.

La paire a échangé 180 dans un point culminant dramatique, mais après que Van den Bergh ait été incapable de convertir un économiseur de peau de 104, Van Gerwen a clôturé une pause de 13 fléchettes pour se déplacer à moins d’un match d’un troisième titre.

Dimanche 24 juillet – Rencontres du Championnat du monde de matchplay féminin (13h00 BST) Quarts de finale (1) Lisa Ashton contre (8) Chloé O’Brien (4) Aileen de Graaf contre (5) Laure Turner (2) Fallon Sherrock contre (7) Katie Sheldon (3) Lorraine Winstanley contre (6) Rhian Griffiths

“Ce fut un match vraiment difficile pour moi, mais je suis resté calme et je pense qu’à partir d’ici, tout est possible”, a déclaré Van Gerwen, qui a obtenu une moyenne de 98,9 pour continuer sa candidature pour un troisième trophée Phil Taylor.

“Je me sens bien. Je ne suis pas satisfait de ma performance, mais j’ai continué à croire en mes propres capacités et je pense que c’est pourquoi j’ai gagné le match.

“Je n’ai eu qu’une courte période de préparation pour ce tournoi, donc être en finale est un bonus pour moi, mais je n’ai pas encore fini !

“Moi et Gerwyn avons toujours des matchs fantastiques, et je pense que ce sera une finale que tout le monde voudra regarder.

“C’est un gros match pour nous deux, et j’ai hâte d’être à demain. Ça va être incroyable.”

Van Gerwen vs Price: Conte de la bande

L’affrontement à succès de dimanche entre Price et Van Gerwen débutera à partir de 21 h 00 BST, le premier Matchplay mondial féminin ayant lieu plus tôt dans la journée à partir de 13 h 00 – en direct sur Sky Sports.

