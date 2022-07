World Matchplay: Danny Noppert riposte contre Dirk van Duijvenbode alors que Gerwyn Price bat Jose De Sousa pour atteindre les demi-finales | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez la meilleure action du septième jour du World Matchplay de Blackpool.

Danny Noppert a riposté à une victoire 16-11 contre son coéquipier en Coupe du monde Dirk van Duijvenbode pour organiser un affrontement en demi-finale avec le nouveau numéro 1 mondial Gerwyn Price.

Le champion de l’Open du Royaume-Uni a résisté à la pression et s’est battu de 8 à 7 pour remporter six manches consécutives et se qualifier pour sa toute première demi-finale Matchplay après avoir battu Van Duivenbode lors du premier affrontement de la soirée.

Vendredi 22 juillet – Résultats Quarts de finale Dirk van Duijvenbode 11-16 Danny Nopert Prix ​​Gerwyn 16-14 José de Sousa

Il affrontera désormais Price après que l’Iceman ait tenu bon pour remporter une victoire 16-14 sur De Sousa et se hisser au sommet du classement mondial.

Noppert était son moi cool et calme pour les premières manches, brisant le match aller et continuant à prendre une avance de 3-1, Van Duijvenbode ratant 12 occasions en double.

Cependant, Van Duijvenbode a repris une avance de 8-7 en remportant quatre manches en course et sept 180, une sortie de 132 lors de la troisième manche ne l’aidant que sur son chemin.

Noppert n’avait pas encore terminé et a trouvé une caisse de 150 pour reprendre une avance de 11-9 à un moment charnière de la rencontre.

Dès lors, ce fut tout le Freeze, remportant six manches consécutives avant de le terminer avec un brillant 121 pour briser Van Duijvenbode et revendiquer sa place en demi-finale.

Noppert est revenu à son calme après le match mais a admis qu’il était difficile de garder le contrôle face à son ami.

“Ce fut une fin de match vraiment brillante, mais le 150 m’a donné plus de puissance”, a déclaré Noppert.

“Il cherchait et je cherchais et je cherchais mes finitions.

“Cela signifie tout pour moi de rester ici en quart de finale et maintenant je suis en demi-finale.

“Ce n’était pas mon meilleur match et lui aussi.

“C’était deux amis l’un contre l’autre et il est parfois difficile de battre un ami.

“Je suis ici et je profite de mon temps et sans voix.”

Samedi 23 juillet – Calendrier (2000 BST) Demi finales Dimitri Van den Bergh contre Michel van Gerwen Danny Nopert contre Prix ​​Gerwyn

Price tient bon pour décrocher un thriller contre De Sousa

Le deuxième quart de finale de la soirée a démarré sur les chapeaux de roue, Price et De Sousa trouvant 160 caisses dans les premières manches pour faire avancer la foule des Winter Gardens.

Bien que Price ait une moyenne de plus de 106 et 12 points de plus que De Sousa, le joueur portugais n’allait nulle part et a ramené l’égalité à 5-5 en surpassant l’Iceman en double.

Après que les deux joueurs aient bien tenu leurs lancers, il y a eu une série de pauses de lancer avec Price repartant avec l’avantage de la tête à trois manches, travaillant de 7-6 à 9-6 et frappant bien les sommets pour griffer son adversaire.

L’Iceman a ensuite présenté le 10e maximum du match et l’a suivi avec un 177 pour augmenter son avantage, brisant De Sousa une jambe plus tard pour porter le score à 12-8 et prendre une avance de quatre jambes.

Le “Special One” a riposté contre la domination de Price et a pris cinq jambes d’affilée pour revenir de 13-8 derrière pour tout mettre à niveau, six autres maximums l’aidant à avancer alors qu’il atteignait sa foulée dans les jambes du milieu.

Ce n’était pas tout à fait suffisant pour De Sousa et avec tout en faveur de Price à 15-13, une deuxième tentative de fléchette de match a donné la victoire au Gallois.

Bien que Price n’ait pas trouvé le centre de la cible pour prendre la 128e place, le Gallois a eu une autre chance une manche plus tard et, après un échec de De Sousa, a sorti le D8 pour assurer sa place en demi-finale et passer au n ° 1 mondial.

Après avoir organisé une rencontre en demi-finale avec Noppert, Price était ravi de progresser mais a admis qu’il était confiant tout au long qu’il avait les fléchettes en lui pour gagner le match.

“Je ne suis pas sûr de la vitesse supérieure, mais j’ai plutôt bien joué dans ce match”, a déclaré Price.

“Comme tous les autres matchs que j’ai laissés partir et ce fut un match difficile à terminer, mais je pense que je méritais ce coup supplémentaire au doublé à la fin, mais j’ai bombardé de nombreuses occasions.

“Je savais en quelque sorte qu’il toucherait une tache violette et jouait très bien, mais je savais que je jouais toujours bien et j’avais juste besoin de tenir ma propre jambe.

“J’étais juste reconnaissant pour cette dernière opportunité là-bas parce que 15-15, on ne sait jamais.

“Les trois matchs avec la foule ont été fantastiques. Le premier match là-bas a été hué quand je suis arrivé, mais j’apprécie tout le soutien.

En tête du classement mondial, Price a ajouté : “Je pense que c’est là que je mérite d’être.

Dimanche 24 juillet – Rencontres du Championnat du monde de matchplay féminin (13h00 BST) Quarts de finale (1) Lisa Ashton contre (8) Chloé O’Brien (4) Aileen de Graaf contre (5) Laure Turner (2) Fallon Sherrock contre (7) Katie Sheldon (3) Lorraine Winstanley contre (6) Rhian Griffiths

“Je crois que je suis le numéro 1 mondial, je ne l’ai peut-être pas été ces derniers mois, mais sur des performances comme celle-là, j’ai été constant tout au long du match.

“Je ne pense pas que j’ai été spectaculaire mais j’ai été constant.

“Je ne sais pas comment il a tenu bon à la fin, j’aime juste donner du drame à la foule, je pense.”

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts.