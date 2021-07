World Matchplay 2021 : Peter Wright trop bon pour Dimitri Van den Bergh dans la pièce maîtresse du Matchplay | Nouvelles de fléchettes

3:03



Un Peter Wright ému a dédié le titre World Matchplay à sa femme et a déclaré qu’il sentait qu’il allait le gagner dès le début du tournoi.

Peter Wright a remporté son premier titre mondial en matchplay, battant le champion en titre Dimitri Van den Bergh 18-9 avec une superbe démonstration de buts et de finitions pour soulever le trophée Phil Taylor à Blackpool.

Snakebite, finaliste de Phil Taylor lors du dernier match de The Power en 2017, a poursuivi sa semaine sensationnelle avec une moyenne de plus de 100 pour la quatrième fois en cinq matchs.

L’homme de 51 ans – qui il y a neuf jours a prédit qu’il gagnerait à la fois le World Matchplay et le Championnat du monde cette année – a tiré dix 180 maximum et en moyenne plus de 100 pour la quatrième fois de la semaine alors qu’il punissait les doubles manqués de Van. den Bergh pour se frayer un chemin vers le premier prix de 150 000 £.

0:52 Le meilleur de l’action de la finale du World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool. Le meilleur de l’action de la finale du World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool.

World Matchplay – Tableau d’honneur 16 Phil Taylor 2 Rod Harrington, Michael van Gerwen 1 Gary Anderson, Larry Butler, Rob Cross Peter Evison, Colin Lloyd, Dimitri Van den Bergh James Wade, Peter Wright

Ce fut une défaite atroce pour Van den Bergh qui avait espéré devenir le quatrième joueur à défendre le titre, mais ayant remporté ses débuts en tournoi à huis clos l’année dernière, il ne pouvait pas non plus en faire un début de rêve à Blackpool.

Un Wright ému a dédié le trophée et le titre à sa femme qui a récemment subi une opération au dos et était aux côtés de l’oche pour la première fois cette semaine pour voir Wright ajouter la prestigieuse couronne Matchplay à son CV.

L’Ecossais, champion du monde en 2019, rejoint un groupe d’élite pour avoir remporté les deux titres les plus prestigieux du sport aux côtés de Phil Taylor, Michael van Gerwen, Gary Anderson et Rob Cross.

« Battre le champion de Matchplay de l’année dernière Dimitri – c’est un ami très spécial. Il vient de prouver au monde comment il peut jouer. « Évidemment, il a raté beaucoup de doubles et m’a laissé entrer aujourd’hui, sinon c’était un travail très difficile de lui enlever ça. « Je te l’ai déjà dit, fais le double. Mets-y une livre, pour les championnats du monde ! » Peter Wright, champion du monde de match play 2021

Après une semaine étouffante sur la côte du Lancashire, le couple est monté sur scène en tant qu’anciens colocataires après que Wright et sa femme aient accueilli le Dreammaker pendant trois mois lorsque les restrictions sur les coronavirus l’empêchaient de rentrer chez lui.

Cependant, c’est Van den Bergh qui a été le plus généreux au début, car une série de doubles manqués a donné le ton à Wright pour prendre l’ascendant – et c’était une position qu’il n’a jamais abandonnée.

La paire avait été les meilleurs joueurs toute la semaine, enregistrant les quatre moyennes les plus élevées de la compétition, mais Wright – qui avait enregistré les deux premiers – était presque sans faute. Après avoir remporté une première manche avec deux maximums, Wright a ensuite battu son plus jeune adversaire après que Van den Bergh ait raté quatre fléchettes pour monter sur le tableau.

C’était un signe des choses à venir car une autre fléchette manquée du Belge a donné à Snakebite une chance d’épingler un double 16 pour une avance à trois jambes.

Van den Bergh a finalement réussi avec sa septième fléchette au double pour monter sur le tableau, mais il en a raté trois autres pour une pause et le tranchant comme un rasoir Wright n’était pas d’humeur à répéter l’hospitalité qu’il a offerte à Van den Bergh au printemps dernier, atteignant des sommets pour un avantage de 4-1

1:22 Voici le moment où Peter Wright est devenu le champion du monde de matchplay 2021. Voici le moment où Peter Wright est devenu le champion du monde de matchplay 2021.

Un 89 élégant à deux fléchettes a maintenu l’avantage à trois jambes de Wright, puis il s’est cassé pour la deuxième fois avec une jambe clinique à 11 fléchettes qui comportait un double 16 qui a atterri au même endroit qu’il avait touché lors de la jambe précédente.

Contrairement aux problèmes de Van den Bergh, Wright ne s’est pas trompé, il a réclamé un troisième match au rebond pour prendre une avance de 7-2, puis a frappé sa huitième fléchette réussie de 11 sur le ring extérieur pour mener 8-2 au deuxième pause.

Van den Bergh n’est rien d’autre qu’un client cool et le joueur de 27 ans s’est remis de 6-2 lors de sa demi-finale contre Krzysztof Ratajski pour remporter 15 des 18 dernières manches et a eu une lueur lorsque Wright a vacillé pour le première fois.

Snakebite a raté cinq fléchettes pour une avance de 9-2 – n’en ayant raté que trois dans le match à ce moment-là – et Van den Bergh l’a puni pour réussir sa première pause de lancer qu’il a consolidée pour réclamer les jambes dos à dos pour la première fois .

Wright est revenu à nouveau, épinglant le double 18 avec la dernière fléchette en main avant qu’une pause de 10 fléchettes ne lui donne une avance de 10-4.

Peter Wright contre Dimitri Van den Bergh Wright 18-9 Van den Bergh 31 100+ 35 25 140+ 20 dix 180 11 18/31 Doubles tentatives 9/33 – 100+ finitions 1 105,90 Moyenne 100,88

Van den Bergh a remporté les jambes de chaque côté de la troisième pause alors qu’il cherchait à amorcer un retour, mais le niveau de Wright ne baissait pas et tout comme la moyenne de son adversaire a augmenté, Snakebite a également touché 106 alors que la paire a échangé les quatre prochaines jambes.

Tirant de l’arrière 12-8, Van den Bergh a effectué le double 13 avec sa dernière fléchette en main, mais une brillante jambe de 11 fléchettes a donné à Wright son 13e du concours et lorsqu’il a enchaîné avec une cinquième pause de lancer, il était à quatre de la ligne d’arrivée. .

Toujours le showman, Van den Bergh a refusé d’y aller tranquillement et à deux reprises, il a tiré six fléchettes parfaites pour se rapprocher de la première manche de neuf fléchettes de la semaine, mais son doublé l’a quand même échoué alors que Wright a réclamé les deux jambes pour une avance de 16-8 .

1:27 Dimitri Van den Bergh a déclaré que sa défaite lui faisait mal au cœur, mais a félicité Peter Wright pour avoir remporté à juste titre le championnat du monde de matchplay. Dimitri Van den Bergh a déclaré que sa défaite lui faisait mal au cœur, mais a félicité Peter Wright pour avoir remporté à juste titre le championnat du monde de matchplay.

Bullseye sur 84 a laissé Wright à moins d’un, et Van den Bergh a remué une dernière fois pour éliminer le premier concours à trois chiffres du match.

Mais son check-out 105 a été vain alors que Snakebite a effectué le double neuf pour décrocher le titre et tenir sa promesse d’être couronné champion tout en trouvant le temps de partager le moment avec sa femme qui regarde en larmes dans la foule.

