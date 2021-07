World Matchplay 2021 : Peter Wright affrontera Dimitri Van den Bergh en finale après avoir battu Michael van Gerwen dans le thriller | Nouvelles de fléchettes

Peter Wright était à son meilleur pour éliminer Michael van Gerwen (Image: Lawrence Lustig/PDC)

Un majestueux Peter Wright a dominé Michael van Gerwen pour atteindre sa deuxième finale du World Matchplay, où d’anciens colocataires se heurteront après que le champion en titre Dimitri Van den Bergh soit venu de l’arrière pour battre Krzysztof Ratajski.

Snakebite, qui a accueilli Van den Bergh au milieu des restrictions de voyage au plus fort du verrouillage, a pris le contrôle lors d’une session déterminante qui l’a vu gagner quatre jambes en seulement 45 fléchettes avant d’activer le style pour remporter la victoire avec la moyenne la plus élevée jamais produite dans un monde Demi-finale en match.

Plus tôt dans la nuit, Van den Bergh a remporté 15 des 18 derniers matches, dont une série de huit matches consécutifs de 6-2, pour réserver son retour en finale dimanche où il tentera de devenir le quatrième homme à défendre le Titre en matchplay après Rod Harrington, Phil Taylor et Van Gerwen.

Sublime Wright bat Van Gerwen dans un thriller

0:45 Peter Wright produit l’une des plus grandes performances de l’histoire du World Matchplay pour réserver sa place dans la pièce maîtresse de dimanche Peter Wright produit l’une des plus grandes performances de l’histoire du World Matchplay pour réserver sa place dans la pièce maîtresse de dimanche

Michael van Gerwen n’avait pas de réponse pour l’éclat de Peter Wright alors que Snakebite a enregistré une moyenne étonnante de 110,66 pour battre son célèbre ennemi 17-10 avec sans doute la performance la plus impressionnante du tournoi.

Wright sévissait dans les blocs alors qu’il épinglait le double 18 pour une pause de 11 fléchettes pour 3-1 tout en faisant une moyenne autour de 112, avant de sortir 121 sur le double 18 pour un 12-fléchettes pour obtenir un coussin à trois jambes.

Après avoir épinglé le double 16 pour éliminer 74 et dégager trois jambes, Snakebite a taquiné un neuf dard spécial avec six fléchettes parfaites pour abandonner la jambe aux mains d’une impitoyable finition de 81 de Van Gerwen, qui a ensuite égalé cette caisse pour se déplacer à l’intérieur un.

Peter Wright contre Michael van Gerwen Wright 17-10 Van Gerwen 43 100+ 32 24 140+ 18 12 180 6 16/36 Doubles tentatives 21/10 3 100+ finitions 1 110,66 Moyenne 101,34

0:17 Le remarquable 149 caisse de Wright Le remarquable 149 caisse de Wright

Le Néerlandais a raté la chance de le mettre à niveau avec trois ratés au double 16, Wright épinglant plutôt le double trois pour une pause et une avance de 6-4.

Wright a infligé l’une des sessions les plus dévastatrices de la mémoire de Matchplay récente, en tirant un 13-darter avant de passer un peu à une jambe parfaite de neuf fléchettes et en poursuivant avec 11-darters consécutifs pour 10-4 tout en faisant la moyenne 113.74. Cinq fléchettes manquées contradictoires au double 16 ont ensuite ouvert la voie à Van Gerwen pour sauver un peu d’espoir pour 10-5 après avoir raté la cible d’un moustache pour un 164.

La session suivante appartenait à The Green Machine, qui après avoir essuyé 127 pour 10-6 tout en ayant une moyenne de 105 a comblé l’écart avec un 11-darter avant de se déplacer à 10-8 et de fournir une combinaison de deux fléchettes sur 72 pour entrer dans la pause à la traîne 11 -9.

« C’était un sacré match. Je devais bien jouer, Michael a joué le meilleur qu’il ait joué depuis des lustres. Quel match. J’aurais aimé le regarder personnellement. » Peter Wright revient sur sa victoire sur MVG

0:48 Peter Wright rate le double 12 pour un neuf dard Peter Wright rate le double 12 pour un neuf dard

Snakebite a ensuite semblé bricoler ses fléchettes, non pas que cela l’ait ralenti alors qu’il envoyait un superbe 149 à trois jambes d’avance avant de sortir 80 au sommet, puis de livrer 121 dans le mille pour 14-10.

Sa domination était inébranlable, Wright a atteint 16-10 et a finalement réalisé une performance phénoménale avec un checkout de 74 pour confirmer sa place en finale et provoquer une réaction émotionnelle d’après-match.

World Matchplay 2021 : les résultats des demi-finales de samedi Dimitri Van den Bergh 17-9 Krzysztof Ratajski Peter Wright 17-10 Michael van Gerwen première à 17 jambes

Van den Bergh vient de derrière pour renverser Ratajski

1:14 Découvrez les 100+ finitions de Dimitri Van den Bergh alors qu’il atteint la finale mondiale en matchplay pour défendre son titre Découvrez les 100+ finitions de Dimitri Van den Bergh alors qu’il atteint la finale mondiale en matchplay pour défendre son titre

Le champion en titre Dimitri Van den Bergh a dû creuser profondément pour atteindre sa deuxième finale consécutive en World Matchplay alors qu’il est revenu de 6-2 à huit manches successives avant de résister à une riposte pour battre Krzysztof Ratajski 17-9.

Bien qu’il n’y ait rien à redire sur le score de Ratajski, l’effondrement de sa finition alors qu’il était dans l’ascendant s’est avéré un encouragement accablant pour Van den Bergh, dont 45% en double l’ont finalement mis à part.

Un Ratajski glacial a fait un excellent début de sa première demi-finale majeure en punissant le buste méfiant de Van den Bergh sur 72 avant de lancer un 11-darter via un retrait de 92 pour un avantage de 3-0. Le Dreammaker a finalement marqué le coup avec une finition de 74 sur un double 16, seulement pour Ratajski qui a livré un 13-darter pour 4-1 après avoir raté un double huit pour un superbe 136.

L’Aigle polonais a continué à se construire alors qu’il répondait à Van den Bergh remportant son match retour en produisant une combinaison de deux fléchettes pour éliminer 68 pour 5-2, suivie d’une autre pause de lancer sur un retrait de 94 avec une moyenne de plus de 101 à son 93 de l’adversaire.

0:43 Le champion en titre du World Matchplay Dimitri Van den Bergh est en finale ! Le champion en titre du World Matchplay Dimitri Van den Bergh est en finale !

Dimitri Van den Bergh contre Krzysztof Ratajski Van den Bergh 17-9 Ratajski 25 100+ 41 20 140+ 12 8 180 5 17/37 Doubles tentatives 9/37 110, 112, 128 100+ finitions – 98,51 Moyenne 96,56

Ratajski a commencé à montrer ses premiers signes de nervosité lorsqu’il a raté son doublé pour un départ de 52 et un coussin de 7-2, offrant à Van den Bergh une incursion vers une pause et un 6-3, qui est devenu 6-4 quelques instants plus tard grâce à un double cinq. pour ramener le Belge dans le match.

Cela ressemblait à un changement d’élan déterminant, Van den Bergh a remporté les sept prochaines étapes après avoir puni le raté de Ratajski pour un contrôle de 120, suivi de trois fléchettes capricieuses à double cinq pour sa première avance de la nuit à 7-6 avant de faire trois sans-faute. en clouant le double 16 pour une finition clinique de 128, puis en acceptant un objectif ouvert pour une caisse de 50 pour couronner une session de commande.

Vous avez senti que c’était à Van den Bergh de perdre alors qu’il marchait à 10-6, mais un Ratajski résilient est revenu pour marquer 10-7 sur le dos de 16 fléchettes manquées avant de punir les trois ratés du Belge sur un double 12 pour 10-8 et puis envoyer 70 pour se déplacer dans un.

Une caisse de 110 a restauré le bastion de Van den Bergh à 11-9, tout comme le double huit pour 12-9 après une autre erreur de Ratajski, le double 16 pour 13-9 et le 15-darter pour 14-9 grâce à un 112. Van den Bergh manque six fléchettes avant de tirer son septième pour 15-9, n’a commis aucune erreur sur le double 10 et a ensuite conclu la victoire sur le double cinq pour avancer jusqu’à la conclusion de dimanche.

