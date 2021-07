World Matchplay 2021: Michael van Gerwen et Peter Wright organisent un affrontement en demi-finale à succès | Nouvelles de fléchettes

Michael van Gerwen s’est qualifié pour les demi-finales après un affrontement exténuant avec Nathan Aspinall (Image : Lawrence Lustig/PDC)

Michael van Gerwen était bien loin de son meilleur record mais n’avait pas besoin de l’être car il a battu Nathan Aspinall dans un concours terne pour organiser une confrontation en demi-finale du World Matchplay avec Peter Wright.

Un affrontement saccadé a été décidé tard lorsque Van Gerwen a évoqué son sort le plus assuré du match pour terminer les trois dernières jambes en 36 fléchettes.

L’attente angoissante de Michael Smith pour un premier titre télévisé se poursuit entre-temps après qu’il a été dominé lors d’une défaite 16-7 contre Wright, qui a appelé son propre effort en dessous de la moyenne en double au milieu de sa recherche d’une première couronne Winter Gardens.

« Bien sûr que [the win] est la chose la plus importante, nous savons tous que j’ai joué une très mauvaise performance et je ne peux qu’être ennuyé avec moi-même, j’ai eu tellement d’occasions tôt aux portes de rendre les choses encore plus difficiles », a déclaré Van Gerwen. « Que pouvez-vous dire ? Écoute, je l’ai gagné.

« Normalement, au cours des derniers matchs ou de l’année, j’aurais probablement perdu à cause du moment où j’étais, mais je n’abandonne jamais, je donne toujours à 100% et ce n’est pas toujours agréable mais nous devons nous battre. Peu importe, vous voulez gagner.

« J’ai vraiment hâte à demain, je dois d’abord me calmer et analyser mon jeu parce que j’ai fait beaucoup d’erreurs ici, donc je dois m’assurer que je le fais mieux demain. Pour jouer Peter Wright dans le Je pense que la demi-finale est un match fantastique à regarder pour le public. »

Michael van Gerwen a gardé espoir de remporter un troisième titre en Matchplay en battant Nathan Aspinall 16-9 dans un match qui avait tant promis mais n’a pas répondu aux attentes.

Un match de moyennes en chute libre a permis à MVG de récupérer un 94,72 par rapport au 90,21 d’Aspinall, tandis que les deux hommes ont raté 27 doubles chacun dans la nuit.

Une électricité sur deux walk-ons célèbres a été alimentée par les échanges de 180 de la paire pour ouvrir leurs comptes le soir, ils ne savaient pas et une foule en attente que les niveaux de performance diminueraient considérablement.

Van Gerwen a pris l’ascendant dès le début lorsque les sommets lui ont permis de prendre une avance de 3-1 après qu’Aspinall n’ait pas réussi à éliminer 66 pour la pause. Le Néerlandais en a ensuite gaspillé trois en double 16 pour 4-1 pour cette fois donner l’initiative à son adversaire, équivalant à des sommets pour sauver la prise de lancer.

La machine verte a finalement inscrit le numéro quatre grâce à un 110, jusqu’à ce que le concours tombe à plat de manière inquiétante, les deux se situant en moyenne autour de la barre des 90.

Double 16 a échappé à Van Gerwen à trois autres reprises à 5-2 pour aider un troisième match pour Aspinall, qui a suivi en sombrant dans le mille pour un sublime 130 et une éruption d’émotion bien nécessaire pour réduire le déficit à 5-4. L’Anglais a tout traversé pour un changement de fortune soutenu, mais en vain, car Van Gerwen a gardé son sang-froid pour tirer 68 et émettre son premier « boom » significatif de la nuit, sur lequel il a construit avec un 13-darter pour 7-4 Peu après.

Un autre raté sur le double 16 pour Van Gerwen a été terni par trois au double huit, qu’Aspinall a pu trouver pour une pause de lancer et un 7-5 improbable avec une moyenne de seulement 89. Encore une fois, bien qu’il n’ait pas pu capitaliser, Van Gerwen cassant tout droit de retour avant de doubler pour 9-5 après qu’Aspinall ait raté neuf fléchettes, abaissant sa moyenne à 85 dans le processus.

Van Gerwen a puni trois doubles manqués d’Aspinall pour renforcer son emprise à 12-6 sans jamais vraiment s’approcher de son meilleur, jusqu’à ce que ce qui semblait être un moment décisif survienne lors de la 23e étape lorsque la Green Machine a réussi sa combinaison la plus clinique à ce jour. 88.

Le double champion a finalement conclu avec un checkout de 81 au crayon dans un match revanche de la finale du Championnat du monde d’il y a deux ans contre le célèbre ennemi Wright.

World Matchplay 2021 : Quarts de finale de vendredi Peter Wright 16-7 Michael Smith Michael van Gerwen 16-9 Nathan Aspinall meilleur des 31 jambes

Wright bat Smith pour se qualifier pour les demi-finales

La moyenne et la confiance de Peter Wright se sont renforcées alors que l’ancien champion du monde s’est frayé un chemin vers une victoire de 16-7 sur Michael Smith et une place dans les quatre derniers.

Snakebite, qui a maintenant battu Smith lors de neuf de leurs 14 dernières rencontres, a obtenu une moyenne de 100,37 contre 99,23 pour son adversaire, mais a été déçu avec un taux de conversion de 36% en double (16/44) dont il sait qu’il devra s’améliorer s’il veut soulever le Trophée Phil Taylor ce week-end. Ses 25 fléchettes de plus à un double que Smith reflétaient cependant sa domination.

« Mon pourcentage en double était terrible, et évidemment une moyenne de 100 n’est pas très bonne, mais j’étais en fait nerveux », a déclaré Wright. « Je me sentais génial en arrivant sur scène, j’ai frappé trop de fléchettes en vrac et trop de 100 qui auraient dû être 140, 180 mais c’est un W. »

Smith s’est entravé avec un départ lent dès le départ, manquant des sommets pour offrir à Wright un coussin 2-0 avant de revenir à 2-2 avec un 11-darter qu’il espérait être un catalyseur pour un pic à sa moyenne. Mais il a de nouveau été rattrapé lorsqu’une erreur sur le double 18 lui a coûté un retrait de 76 et une pause inestimable, invitant Wright à sauver la prise sur les sommets pour 3-2.

À 4-2, Bully Boy a ensuite raté la cible pour une pause de 121, voyant à la place Wright revenir au double neuf pour un avantage à trois jambes. Il a cependant continué à flâner, répondant à un 14-darter en envoyant un embrayage de 65 au sommet pour le faire 6-4, les deux hommes jouant à ce stade sur des moyennes presque identiques juste au-dessus de 100.

C’est Wright qui a donné le coup d’envoi, punissant l’échec de Smith à éliminer 72 en envoyant 66 pour une pause et 8-4 avant de voir 91 immédiatement après tout en poussant sa moyenne à environ 105.

À partir de là, le jeu a commencé à fuir Smith lorsqu’un retrait de 88 pour 12-4 et une pause ont été passés sous silence par un 13-darter pour 13-4.

Smith s’est battu pour rester en vie avec un sort résilient qui l’a vu terminer 84 pour 13-6 et clouer des sommets pour 13-7, mais le mal avait été fait, son échec dans le mille pour un 170 spectaculaire donnant à Wright ses éventuelles fléchettes de match.

