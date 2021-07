World Matchplay 2021 : Dimitri Van den Bergh bat Gerwyn Price pour atteindre les demi-finales à Blackpool | Nouvelles de fléchettes

2:43



Dimitri Van den Bergh a déclaré que les jeux mentaux de Gerwyn Price consistant à se moquer de sa danse l’ont fait sourire et ne l’ont pas empêché de battre le numéro un mondial.

Dimitri Van den Bergh est resté sur la bonne voie pour défendre son titre mondial en match play alors qu’une superbe performance a produit une victoire de 16-9 sur le n°1 mondial Gerwyn Price aux Winter Gardens de Blackpool.

La vedette lors d’une soirée à guichets fermés à l’Empress Ballroom est allée à l’affrontement entre le n ° 1 mondial et le champion du monde Price contre le champion en titre du Matchplay Van den Bergh.

Dans un concours qui comportait 16 maximum de 180 et une série d’échanges de haute qualité, c’est Van den Bergh qui a gardé l’espoir de devenir le quatrième homme à conserver la couronne dans ce tournoi avec un éclat spectaculaire qui l’a vu remporter sept des les huit dernières étapes pour la victoire.

Il affrontera ensuite Krzysztof Ratajski qui a éliminé Callan Rydz, 23 ans. Malgré quelques doublages capricieux – il a raté 30 fléchettes sur le ring extérieur – le score de Ratajski était trop puissant alors que le conte de fées Rydz était arrêté et que le Polonais de 44 ans progressait.

1:00 Dimitri Van den Bergh a éliminé le champion du monde Gerwyn Price au World Matchplay à Blackpool (Image: Lawrence Lustig/PDC) Dimitri Van den Bergh a éliminé le champion du monde Gerwyn Price au World Matchplay à Blackpool (Image: Lawrence Lustig/PDC)

Le brillant Van den Bergh trop fort pour un prix capricieux

Dimitri Van den Bergh était en excellente forme pour porter son record mondial de matchs invaincus à huit matchs alors qu’il dépassait Gerwyn Price pour rester sur la bonne voie pour défendre le titre.

Van den Bergh est resté calme pour punir les fléchettes manquées de Price au double (Image: Lawrence Lustig/PDC)

Le brillant Belge a gagné lors de ses débuts à Milton Keynes l’année dernière lorsque le tournoi s’est déroulé à huis clos, et avec le retour de la compétition dans sa maison emblématique de la côte du Lancashire, il a continué là où il l’avait laissé.

Van den Bergh a eu une moyenne de 102,27 et a atteint 10 maximum de 180 sur son chemin vers les quatre derniers, et alors que les deux hommes ont raté plus de 50 fléchettes au double entre-temps, le score de puissance de The Dreammaker l’a maintenu dans l’ascendant.

Dans une chaleur étouffante sur la scène de Blackpool, et après que Price ait ouvert avec une finition de 105, Van den Bergh a sorti 96 pour une pause de 14 fléchettes mais seulement après l’Iceman, battu au premier tour du Matchplay dans chacun des quatre dernières années, avait raté quatre fléchettes au double lui-même.

0:33 Price a touché 105 départs lors du match d’ouverture de son quart de finale au World Matchplay Price a touché 105 départs lors du match d’ouverture de son quart de finale au World Matchplay

Deux autres fléchettes ont porté le décompte de Price à 10 fléchettes manquées au double dans les six premières jambes et Van den Bergh l’a à nouveau puni. Lorsqu’il a décroché une deuxième pause de lancer, il avait une avance de trois jambes.

Après avoir été hué sur scène, Price creusait profondément dans sa recherche d’inspiration et lorsqu’il a finalement épinglé le double sommet pour obtenir une troisième jambe sur l’échiquier, il a joué jusqu’à la galerie avec un rugissement beuglant.

Van den Bergh, à 8-4 devant et à mi-chemin du point d’arrivée, a vu quelques soucis de doubler de son propre glissement et lorsque le Gallois a remporté le 15e match, il était à un pour la première fois depuis la fin de l’ouverture session – et il a célébré avec une danse de style Van den Bergh.

0:37 Price a célébré sa prise de jambe en exécutant la danse Van den Bergh devant le Belge Price a célébré sa prise de jambe en exécutant la danse Van den Bergh devant le Belge

Cependant, avec la montée standard vers le haut, la paire a échangé des jambes à 13 fléchettes avant que Van den Bergh ne reprenne le contrôle avec trois autres jambes, dont deux à 12 fléchettes qui ont porté sa moyenne à 102.

À partir de là, le champion en titre était en contrôle de croisière, alors qu’il a étendu son avance à six jambes avec une rafale qui l’a laissé dans l’un d’une autre demi-finale. Price n’a réussi qu’une étape de plus alors que son total de fléchettes manquées a grimpé à 26 et le Belge a gardé son sang-froid pour franchir la ligne d’arrivée et célébrer une autre victoire sur son CV Matchplay.

World Matchplay 2021 : Quarts de finale de vendredi Peter Wright contre Michael Smith Michael van Gerwen contre Nathan Aspinall meilleur des 31 jambes

Ratajski trop bon alors que les rêves de Rydz s’estompent

Krzysztof Ratajski a mis fin à son hoodoo de quart de finale pour battre Callan Rydz et atteindre sa première demi-finale télévisée majeure après une victoire de 16-8 sur le jeune débutant.

Ratajski avait été battu lors de quatre quarts de finale télévisés précédents, dont le Championnat du monde, l’Open du Royaume-Uni et le Matchplay de l’année dernière, mais il était trop bon pour le n ° 54 mondial.

1:03 Krzysztof Ratajski a déclaré qu’il était sur la lune pour atteindre sa première demi-finale majeure dans le PDC, après avoir battu Callan Rydz 16-8 Krzysztof Ratajski a déclaré qu’il était sur la lune pour atteindre sa première demi-finale majeure dans le PDC, après avoir battu Callan Rydz 16-8

La course mémorable de Rydz avait représenté le triple champion du monde Glen Durrant au premier tour et le vainqueur du Matchplay 2019 Rob Cross au milieu d’une étonnante démonstration de coups dans le mille au deuxième tour.

Ratajski a raté trois occasions de s’échapper au début du match d’ouverture, permettant à Rydz d’intervenir et de remporter le match aller, mais Ratajski – comme à sa manière – était imperturbable et a tiré dans les 180 premiers du match sur son chemin vers une avance de 2-1 avec une pause de 12 fléchettes.

0:15 Ratajski a confortablement touché 105 caisses en quart de finale du World Matchplay Ratajski a confortablement touché 105 caisses en quart de finale du World Matchplay

Ratajski, sept fois vainqueur du Pro et de l’European Tour au cours des trois dernières années, a remporté quatre des cinq étapes suivantes pour s’emparer fermement du concours – un élégant 116 a terminé le point culminant alors que les doubles manqués sont restés impunis par Rydz, qui ne marquait pas assez pour défier le Varsovien de 44 ans.

Avec une avance à quatre manches derrière lui, Ratajski était solide comme un roc sur son propre lancer, ajoutant une deuxième finition à trois chiffres pour étendre son avantage à cinq et ce n’est qu’à la 18e manche du concours que Rydz a finalement percé.

0:16 Ratajski a presque réservé sa place en demi-finale avec cette élégante caisse 141 Ratajski a presque réservé sa place en demi-finale avec cette élégante caisse 141

Ayant lui-même été brisé quatre fois, le Geordie a réussi à épingler 41 pour une pause de 13 fléchettes, mais cela n’a fait que réduire les arriérés à six et l’imperturbable Ratajski a riposté pour une 13e manche du match qui l’a laissé à moins de trois du la ligne d’arrivée.

Une pause de 11 fléchettes, suivie d’une finale de 141, semblait amener Ratajski en demi-finale avec style, et tandis que Rydz a pincé le match suivant, c’est Ratajski qui a effectué le double huit pour sceller son rendez-vous avec Van den Bergh.

