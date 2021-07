World Matchplay 2021: Callan Rydz est dans les huit derniers pour ses débuts à Blackpool | Nouvelles de fléchettes

1:38



Ce fut une soirée inoubliable pour Callan Rydz alors qu’il battait Rob Cross au deuxième tour du World Matchplay.

Callan Rydz n’a jamais participé à un quart de finale télévisé majeur des fléchettes, mais en éliminant deux champions du monde pour atteindre le World Matchplay les huit derniers, il se prépare pour la plus grande soirée de sa vie de fléchettes à Blackpool. Mais, comme The Riot le dit à Sky Sports Darts, il prend tout en main.

« Si je peux gagner avec une moyenne de 70 jours heureux. Si je gagne avec une moyenne de 100 jours heureux, mais qu’il s’agit de gagner, c’est tout ce dont il s’agit, c’est gagner », dit Geordie à voix basse. Winter Gardens après sa dernière victoire sur la côte du Lancashire.

Rydz vient de battre Rob Cross, le champion du monde de matchplay 2019 et le champion du monde 2018 avec un affichage étonnant de finitions qui comprenait quatre finitions dans le mille.

1:07 Callan Rydz a marqué quatre buts dans le mille dans sa victoire contre Rob Cross, dont un énorme 170 checkout ! Callan Rydz a marqué quatre buts dans le mille dans sa victoire contre Rob Cross, dont un énorme 170 checkout !

Cette victoire fait suite à un succès au premier tour contre le triple champion du monde BDO Glen Durrant au premier tour. Rydz n’a pas fait de son mieux, mais il a fait ce qu’il devait faire et sa récompense est une place en quart de finale pour ses débuts à Blackpool.

Le joueur de 23 ans a parlé à Sports aériens avant le tournoi, admettant que c’était un rêve devenu réalité d’être sur la scène de Winter Gardens, mais maintenant qu’il y a goûté, comment se présente la réalité ?

« Il fait chaud. Très chaud. J’ai maintenant un bronzage hors de ça », sourit-il.

« La foule était fantastique. J’adorerais faire un walk-on, mais une partie du walk-on est de leur faire plaisir, d’embrasser votre famille et vos amis, mais maintenant, il ne reste plus qu’au prochain match.

J’aime tout ce que tu as fait pour moi quand j’étais enfant en m’aidant avec mon jeu ❤️ J’aurai toujours du temps pour toi champion super mec ❤️🎯 https://t.co/iagxyxQ2F3 – callanrydz170 (@callanrydz170) 18 juillet 2021

Il a participé au tournoi en tant que fan, mais il est ici cette semaine pour son mérite, s’étant hissé dans le top 64 mondial et ses efforts cette semaine signifient qu’il a maintenant atteint le top 50.

C’est une progression constante après avoir obtenu sa carte Tour via le Challenge Tour en 2019 – il a dominé l’Ordre du mérite pour le deuxième niveau du PDC et prouve que le système qui a été construit fonctionne.

Avant le Challenge Tour, il faisait partie du PDC’s Development Tour, et ses performances là-bas lui ont valu une place aux Championnats du monde de la jeunesse en 2018, où il a éliminé la tête de série Luke Humphries. Deux autres apparitions à ce niveau ont suivi, tandis que ses débuts à Alexandra Palace ont eu lieu lors du tournoi 2020.

Une victoire sur Steve Lennon a été suivie d’une défaite face à Danny Noppert lors des 64 derniers, et il en était de même lors de l’édition 2021 où il a battu James Bailey avant de s’incliner face à James Wade.

Les progrès sont constants, mais 2021 a été son année décisive, culminant avec son premier titre senior lorsqu’il a remporté le championnat des joueurs 2 avec style en février.

Après avoir battu Boris Koltsov, Ross Smith, Alan Soutar et Jeff Smith, il a éliminé Ian White dans les huit derniers, Nathan Aspinall en demi-finale et l’homme en forme de l’année, Jonny Clayton, en finale.

Matchplay mondial 2021 : quarts de finale jeudi Krzysztof Ratajski contre Callan Rydz Gerwyn Price contre Dimitri Van den Bergh Vendredi Peter Wright contre Michael Smith Michael van Gerwen contre Nathan Aspinall

Fléchettes en match mondial en direct Vivre de

Alors pourquoi maintenant ? Qu’est-ce qui a cliqué ? L’homme lui-même estime qu’il s’agit d’un peu de remise à zéro après le Championnat du monde où il a senti qu’il avait besoin d’une pause.

« Quand Wadey [James Wade] m’a battu au championnat du monde, j’ai pris deux mois de congé. Je n’ai jamais ramassé les fléchettes.

« Je voulais juste du temps pour moi, du temps avec ma famille, et c’est ce qu’il y a de mieux.

« Je ne suis pas le plus grand pratiquant pour être juste, je le dirai volontiers, mais quand un tournoi approche, je m’entraîne un peu. J’essaie de sortir tous les jours pour m’entraîner, même si ce n’est qu’une heure.

« Il était temps de réinitialiser mais tout ce à quoi je pensais était d’entrer dans le top 64, en gardant ma carte de visite – maintenant je devrais être en sécurité, mais c’est l’une de ces choses où je suis au pays des rêves en ce moment. »

La réponse est aussi modeste que l’homme, mais les choses se sont mises en place pour lui à Blackpool cette semaine. La victoire de Humphries sur James Wade a ouvert le quart, mais le double champion du monde junior est tombé à l’obstacle suivant.

Rydz a créé son propre chemin en voyant l’expérience de Cross et Durrant, aucun joueur dans la plus grande forme mais tous deux avec un pedigree éprouvé sur la scène Winter Gardens.

Le prochain pour The Riot est Krzysztof Ratajski, l’Aigle polonais et numéro 13 mondial qui est un dur à cuire et, comme Rydz, cherche une première demi-finale majeure.

L’opportunité frappe pour les deux hommes, ni l’un ni l’autre n’a été sélectionné comme demi-finaliste en début de semaine, mais d’ici la fin de la soirée de jeudi, l’un d’eux sera à deux victoires d’un titre majeur – pas que Rydz regarde si loin.

« Vous ne pouvez pas vous tourner vers les demi-finales ou la finale, c’est juste un match à la fois avec moi, vous n’avez pas besoin de changer ce qui se passe bien », dit-il avec ce qui devient un euphémisme typique.

« C’est un match à la fois, je n’ai jamais joué à Ratajski.

0:23 Callan Rydz a célébré un peu trop fort après avoir remporté une étape lors de son match du premier tour au World Matchplay et a envoyé sa montre voler dans le processus ! Callan Rydz a célébré un peu trop fort après avoir remporté une étape lors de son match du premier tour au World Matchplay et a envoyé sa montre voler dans le processus !

« Avec Rob – il n’est pas le plus rapide, mais il n’est pas le plus lent. C’était parfait pour moi. C’est pourquoi si je joue Ratajski – il est assez similaire, il prend un peu son temps, mais il n’est pas très lent et c’est un bon joueur pour garder le rythme. »

Avant le plus grand match de sa vie, que fera-t-il ?

« Mardi, je suis allé à la piscine de l’hôtel juste pour me détendre, juste pour me détendre. Je suis allé vraiment détendre mes muscles et prendre du temps loin de tout le monde, de ma direction et de tout ça. Cela a bien fonctionné, donc je vais faire le même! »

Une répétition le verrait dans les quatre derniers et se rapprocherait du top 32 mondial, il monte rapidement mais il prend tout dans sa foulée au cours d’une semaine de déclaration dans l’un des événements de déclaration du sport.

Regardez le World Matchplay depuis les emblématiques Winter Gardens jusqu’au dimanche 25 juillet. Consultez les actualités quotidiennes des fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts