‘World Magic Champion’ donne vie à une boule de papier froissé en Belgique

Une boule de papier froissé qui prend une vie propre et entraîne le magicien apparemment perplexe dans une danse ludique – c’est une scène simple mais poétique et engageante. La “boule de papier” virevoltante du magicien belge Laurent Piron n’est pas un spectacle spectaculaire, mais le mois dernier, elle a valu à l’ancien artiste de rue le titre de “Champion du monde de magie”. Maintenant, ce champion est revenu du concours québécois chez lui près de Liège, dans l’est de la Belgique, prêt à sortir une liste de réservations mondiales de sa manche.

Le championnat du monde de magie a lieu une fois tous les trois ans, mais Piron avait déjà passé plusieurs années à affiner Paper Ball pour retrouver les compétences de narration d’une époque antérieure.

Voici la vidéo :

“De nombreux magiciens plus âgés sont venus me voir après mon numéro pour me dire qu’ils avaient été replongés dans leur enfance et qu’ils avaient oublié les techniques”, a déclaré Piron à l’AFP.

« C’est ce que nous voulions faire avec cette boule de papier. Nous ne nous soucions pas de la supercherie – le but est de créer une émotion magique.

C’est une approche différente de celle d’un showman magique comme David Copperfield, l’Américain le plus connu pour avoir traversé la Grande Muraille de Chine et fait disparaître la Statue de la Liberté.

Mais le légendaire magicien a également été touché par l’illusion à plus petite échelle de Piron, et lorsque le Belge est rentré chez lui, il y a eu un message vocal de Copperfield le félicitant.

“Il l’aimait. Même s’il fait de grands spectacles, c’est un vrai amateur de magie. Il est toujours le maître incontesté – il connaît toutes les astuces », a déclaré le joueur de 35 ans.

“Mais nous l’avons mystifié avec cet acte.”

Fils d’un ingénieur du son, Piron a grandi en tant que bricoleur amateur et a commencé à faire des tours de magie à 18 ans, apprenant les techniques de base avec un ami.

– Magie de scène –

A 22 ans, il part pour Vancouver, au Canada, et rencontre des magiciens de rue.

« La rue m’a apporté des connaissances professionnelles et une relation avec le public. Si le public ne vous aime pas, il passe son chemin », a-t-il déclaré.

« Il faut avoir suffisamment d’énergie, de slogans, de blagues et attirer l’attention. La rue m’a appris à développer mon caractère pour attirer la foule.

Après plusieurs années à « suivre le soleil » à travers le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Europe, le magicien revient en Belgique à la recherche d’une place sur scène.

“J’ai toujours aimé la magie théâtrale, un récit qui apporte des visuels – pas seulement des boîtes à paillettes ou un lapin sorti d’un chapeau – et puis j’ai découvert ‘La Magie nouvelle'”, a-t-il déclaré.

Les praticiens du mouvement mêlent illusions et arts narratifs, et cherchent à échapper à la « lutte de pouvoir » entre l’artiste et un public essayant toujours de deviner les trucs.

Piron a suivi une formation formelle avec les écoles de cirque du CNAC en France et est aujourd’hui l’un des principaux membres de la compagnie de théâtre Alogique.

Il espère que le nouveau style empêchera la magie d’être le parent pauvre des arts de la scène et encouragera ses pairs à étudier l’éclairage, les effets visuels et la narration.

Et, grâce à son prix, il a tiré des invitations à se produire au Japon, en Grande-Bretagne et à Las Vegas.

Pour son prochain tour, il aimerait réserver Broadway.

