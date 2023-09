World Grand Prix Darts : Michael van Gerwen ouvrira la défense de son titre contre Josh Rock | Actualités sur les fléchettes

Michael van Gerwen et Josh Rock s’affronteront lors de la première manche du Grand Prix mondial à la Morningside Arena de Leicester

Michael van Gerwen ouvrira sa candidature pour remporter un septième titre du Grand Prix mondial contre l’étoile montante des fléchettes Josh Rock après le tirage au sort du tournoi à double départ – en direct sur Sky Sports.

Van Gerwen a remporté sa sixième couronne du Grand Prix mondial en battant Nathan Aspinall 5-3 lors de la finale de l’année dernière, mais il fait face à un début difficile contre le prometteur Rock.

Le champion du monde junior Rock, 22 ans, qui est en tête de la liste des 16 qualifiés de l’Ordre du mérite du ProTour, aura une chance contre le Néerlandais dans une répétition de leur épopée du Grand Slam of Darts en novembre dernier lorsque l’as du comté d’Antrim a lancé neuf fléchettes. une défaite 10-8.

Le champion du monde Michael Smith, qui vise son premier titre en double départ, ouvre son compte contre « The Riot » Callan Rydz, tandis que le vice-champion de 2018 Peter Wright affronte l’Allemand Gabriel Clemens, qui a réalisé un parcours historique époustouflant jusqu’en demi-finale du Championnat du monde. -finales à l’Alexandra Palace en janvier.

Les anciens champions Gerwyn Price et Jonny Clayton affrontent respectivement Danny Noppert et Ross Smith, tandis que le champion du monde Matchplay Aspinall affronte Stephen Bunting.

La légende néerlandaise Raymond van Barneveld – finaliste en 2008 et 2009 – fera son retour au Grand Prix mondial après une interruption de cinq ans contre Martin Schindler, avec le double champion du monde Gary Anderson contre « The Special One » Jose de Sousa.

Le dessin

(1) Michael Smith contre Callan Rydz

Dirk van Duijvenbode contre Brendan Dolan

(8) Rob Cross contre Andrew Gilding

José de Sousa contre Gary Anderson

(4) Gerwyn Price contre Danny Noppert

Krzysztof Ratajski contre James Wade

(5) Nathan Aspinall contre Stephen Bunting

Martin Schindler contre Raymond van Barneveld

(2) Michael van Gerwen contre Josh Rock

Dimitri Van den Bergh contre Chris Dobey

(7) Jonny Clayton contre Ross Smith

Joe Cullen contre Mike De Decker

(3) Peter Wright contre Gabriel Clemens

Damon Heta contre Ryan Searle

(6) Luke Humphries contre Daryl Gurney

Dave Chisnall contre Luke Woodhouse

Calendrier des séances

Lundi 2 octobre (18h)

Premier tour x8

Dirk van Duijvenbode contre Brendan Dolan

José de Sousa contre Gary Anderson

Krzysztof Ratajski contre James Wade

Martin Schindler contre Raymond van Barneveld

Nathan Aspinall contre Stephen Bunting

Gerwyn Price contre Danny Noppert

Michael Smith contre Callan Rydz

Rob Cross contre Andrew Dorure

mardi 3 octobre (18h)

Premier tour x8

Joe Cullen contre Mike De Decker

Dave Chisnall contre Luke Woodhouse

Damon Heta contre Ryan Searle

Dimitri Van den Bergh contre Chris Dobey

Peter Wright contre Gabriel Clemens

Michael van Gerwen contre Josh Rock

Jonny Clayton contre Ross Smith

Luke Humphries contre Daryl Gurney

mercredi 4 octobre (19h

Deuxième tour x4 – Ordre des matchs à confirmer

M Smith/Rydz contre Van Duijvenbode/Dolan

Croix/Dorure vs De Sousa/Anderson

Prix/Noppert contre Ratajski/Wade

Aspinall/Bunting contre Schindler/Van Barneveld

Jeudi 5 octobre (19h)

Deuxième tour x4 – Ordre des matchs à confirmer

Van Gerwen/Rock contre Van den Bergh/Dobey

Clayton/R Smith contre Cullen/De Decker

Wright/Clemens contre Heta/Searle

Humphries/Gurney contre Chisnall/Woodhouse

Vendredi 6 octobre (19h)

Quarts de finale

Samedi 7 octobre (20h)

Demi finales

Dimanche 8 octobre (20h)

Final

Format

Premier tour – Meilleur des trois sets

Deuxième tour – Meilleur des cinq sets

Quarts de finale – Meilleur des cinq sets

Demi-finales – Meilleur des sept sets

Finale – Meilleur des neuf sets

Tous les ensembles sont le meilleur des cinq étapes.

Tous les matchs seront à double départ et à double fin, ce qui signifie que les joueurs doivent d’abord réussir un double avant de pouvoir commencer à marquer dans chaque manche. La cible comptera pour le double de 25.

Il n’y aura pas de tie-break dans aucun match ; le « set décisif » se terminerait 3-2, le cinquième match étant le match décisif.

