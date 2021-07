World Grand Prix Darts a déménagé de Dublin à la Morningside Arena de Leicester pour 2021 | Nouvelles des fléchettes

Gerwyn Price cherchera à défendre son titre

Le Grand Prix mondial a été déplacé à la Morningside Arena de Leicester pour 2021.

La 24e édition du tournoi au format à double départ verra 32 des meilleurs joueurs du monde s’affronter sur sept jours, du 3 au 9 octobre pour 450 000 £ de prix en argent.

Gerwyn Price cherchera à défendre son titre, avec le quintuple vainqueur Michael van Gerwen et le numéro 2 mondial Peter Wright en tête du peloton.

Pour une deuxième année consécutive, le tournoi se déroulera loin de son domicile traditionnel, le Citywest Convention Centre de Dublin, qui est actuellement utilisé par les services de santé en réponse à la pandémie de Covid-19. Le PDC prévoit de revenir en Irlande avec la compétition en 2022.

Le Grand Prix mondial s’est joué à huis clos à la Ricoh Arena de Coventry en 2020, mais est désormais prévu pour le retour des fans à la Morningside Arena, qui accueillait auparavant la Ligue des champions de fléchettes en 2019.

« Nous sommes ravis d’avoir choisi la Morningside Arena comme lieu de l’organisation du Grand Prix mondial de BoyleSports cette année », a déclaré Matthew Porter, directeur général de PDC.

« Le lieu a été un succès auprès des fans et des joueurs lorsqu’il a accueilli la Ligue des champions de fléchettes en 2019 et nous tenons à les remercier pour leur coopération dans l’obtention d’un nouveau domicile pour l’un de nos événements les plus prestigieux en 2021.

« Le BoyleSports World Grand Prix est toujours l’un des moments forts du calendrier PDC, avec le format unique à double départ offrant un élément difficile pour les concurrents et un drame supplémentaire pour les téléspectateurs.

« Le Citywest Convention Center fait toujours partie de nos plans pour 2022 et au-delà, et nous les remercions pour leur soutien et leur communication continus. »

Dirk van Duijvenbode a réalisé une percée jusqu’à la finale du tournoi de l’année dernière

Le premier tour se déroulera sur deux nuits les 3 et 4 octobre, le deuxième tour se déroulant les 5 et 6 octobre. Les quarts de finale auront lieu le jeudi 7 octobre, avant les demi-finales le vendredi 8 octobre et la finale le samedi 9 octobre.

Le tournoi sera en direct sur Sports aériens.

Grand Prix mondial BoyleSports 2021

Dimanche 3 octobre (1900 BST)

8x premier tour

Lundi 4 octobre (1900 BST)

8x premier tour

Mardi 5 octobre (1900 BST)

4x deuxième tour

Mercredi 6 octobre (1900 BST)

4x deuxième tour

Jeudi 7 octobre (1900 BST)

Quarts de finale

Vendredi 8 octobre (1900 BST)

Demi finales

Samedi 9 octobre (1900 BST)

Final