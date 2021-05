World Cup of Pool: Jayson Shaw et Chris Melling sortent du tournoi alors que les USA perdent face aux Philippines | Nouvelles du Snooker

Les Estoniens Denis Grabe et Mark Magi célèbrent leur incroyable victoire contre la Grande-Bretagne A à la Coupe du monde de billard (photo gracieuseté de Taka Wu / Matchroom Multi Sport)

La Grande-Bretagne A s’est écrasée de la Coupe du monde de billard dans des circonstances angoissantes alors que Jayson Shaw a gratté avec deux balles restantes à la colline contre l’Estonie, tandis que les États-Unis se sont battus contre les Philippines.

Les Britanniques Shaw et Chris Melling ont affronté les Estoniens Denis Grabe et Mark Magi lors du dernier match du deuxième tour.

Aucune des deux équipes n’était à son meilleur dans la première moitié du match et après huit racks, c’était 4-4. Les hôtes semblaient prêts à aller de l’avant jusqu’à ce que Melling raye sur le 6. L’Estonie a fait le reste et a atteint la colline dans le rack dix après un bon jeu de sécurité.

Mais la Grande-Bretagne A a remporté les deux prochains racks pour rejoindre l’Estonie sur la colline, et bien que Grabe et Magi aient eu une chance dans le dernier, ce sont Shaw et Melling qui étaient à la table alors que seuls les 5 et 9 sont restés.

Les deux balles étaient liées l’une à l’autre lorsque Shaw a coupé les cinq avec le rythme, mais la queue est sortie du rail latéral pour se gratter dans la poche supérieure, laissant Magi avec un simple 9 pour les envoyer en quarts de finale.

Jeff De Luna et Roberto Gomez ont produit un retour remarquable contre les États-Unis

L’Estonie affrontera les Philippines dans les huit derniers matchs après que Jeff De Luna et Roberto Gomez aient effectué un retour spectaculaire de 5-0 pour vaincre les Américains Skyler Woodward et Billy Thorpe.

Plus tôt dans la séance, les jeunes de retour Darren Appleton et Karl Boyes ont profité d’un couple grec découragé d’Alex Kazakis et de Nick Malai pour atteindre les quarts de finale avec une victoire de 7-4.

Karl Boyes et Darren Appleton sont la dernière équipe à domicile à participer au tournoi de Milton Keynes

Appleton et Boyes ont soulevé la Coupe du monde en 2014 et revenaient en remplacement tardif du Canada, qui avait été touché par des problèmes de voyage, mais ils battent maintenant le drapeau seuls pour les hôtes.

Le Japon, le Danemark et l’Allemagne ont tous gagné la session de l’après-midi.

Les quatre quarts de finale se joueront jeudi, dont deux l’après-midi et deux le soir. L’action commence à 12h avec la Slovaquie affrontant le Japon avant que la Grande-Bretagne C affronte les Pays-Bas. Dans la soirée, l’Estonie affrontera les Philippines, tandis que le Danemark rencontrera l’Allemagne.

Deuxième round

Russie 2-7 Japon

Italie 5-7 Danemark

Allemagne 7-4 Koweït

Grande-Bretagne C 7-4 Grèce

États-Unis 5-7 Philippines

Estonie 7-6 Grande-Bretagne A

Pays-Bas 7-1 Finlande

Slovaquie 7-6 République tchèque

Pour ceux qui bougent, nous aurons la saison Snooker & Pool couverte via notre site Web skysports.com/more-sports, notre application pour appareils mobiles ou notre compte Twitter @skysportspool pour les dernières nouvelles et rapports.