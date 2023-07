World Cup Now : Que s’est-il passé sur le penalty manqué de Christine Sinclair ?

Le Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 poursuivi jeudi avec Canada et Nigeria jouant un match nul sans but au Melbourne Rectangular Stadium en Australie.

Gardien nigérian Chiamaka Nnadozie était une force avec laquelle il fallait compter du début à la fin, réalisant un arrêt monumental après l’autre – y compris un arrêt crucial sur un penalty en deuxième mi-temps du capitaine canadien et vétéran de la Coupe du monde Christine Sinclair pour garder le match sans but.

Nnadozie est le premier joueur nigérian – homme ou femme – à arrêter un penalty lors d’une Coupe du monde.

Le Nigérian Chiamaka Nnadozie réalise un SUPERBE SAUVEGARDE sur un PK

L’équipe « World Cup Now » – Jimmy Conrad, Leslie Osborne et Melissa Ortiz – a été rejointe par d’anciens Australie capitaine Kathryn Gill, et ensemble, ils ont discuté des principaux points à retenir du match de jeudi et ont décomposé ce qui s’est passé sur le jeu.

Conrad : « Incroyable arrêt de Chiamaka Nnadozie [on the penalty kick]. … Il ne faisait aucun doute qu’elle allait faire cet arrêt. … Christine Sinclair – occasion manquée. … Elle a eu l’opportunité de devenir la première joueuse — homme ou femme — à marquer dans six Coupes du monde. Elle va se donner des coups de pied. »

Osborne : « Jessie Flemming est absente aujourd’hui pour le Canada – perte majeure – et elle (Sinclair) n’a pas pris de PK pour le Canada depuis longtemps. Cependant, cela dit, Christine Sinclair – elle va passer de nombreuses nuits à penser à celle-là. Elle aurait pu enterrer ça; nous l’avons vue en marquer tellement. Celui-là va faire mal. «

Ortiz : « La façon dont elle (Sinclair) l’a frappé n’était tout simplement pas assez forte [and it] n’a pas non plus été placé assez large pour le poteau. … Je devrais également applaudir le gardien nigérian pour avoir lu cela. Elle avait tellement confiance en elle contre l’un des – ou le – le meilleur joueur, le joueur le plus légendaire du monde. »

Gill : « Elle (Sinclair) enterrait généralement cela dans le coin. … Je suis sûr qu’elle y réfléchira et se relèvera et qu’elle repartira. Vous devez en quelque sorte le faire. »

