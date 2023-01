World Club Challenge: Comment regarder le choc de St Helens avec les Penrith Panthers et les matchs du NRL Pre-Season Challenge sur Sky | Actualités de la Ligue de Rugby

Les champions de la Super League St Helens affrontent les premiers ministres australiens Penrith Panthers lors du World Club Challenge de cette année, en direct sur Sky Sports

La confrontation du World Club Challenge de St Helens avec les Penrith Panthers fait partie des 20 matchs de pré-saison de la LNR diffusés en direct sur Sports du ciel avant la saison 2023.

Les Saints, qui ont remporté un quatrième triomphe consécutif sans précédent de la Grande Finale de la Super League Betfred avec une victoire 24-12 sur les Leeds Rhinos à Old Trafford en octobre dernier, se rendent en Australie pour affronter les champions consécutifs de la LNR le samedi 11 février.

C’est la première fois que le World Club Challenge est joué depuis 2020 lorsque St Helens a été battu 20-12 par Sydney Roosters au Totally Wicked Stadium et les verra tenter de réclamer leur première pièce d’argenterie sous le nouvel entraîneur-chef Paul Wellens.

“Nous-mêmes et Penrith avons connu un succès inégalé ces dernières années, et nous savourons l’opportunité d’aller en Australie et de nous tester contre ce qui est sans aucun doute une grande équipe”, a déclaré Wellens.

“Nous sommes évidemment motivés par la réalisation de nouveaux succès et cela nous donne en tant que club une première opportunité de faire exactement cela en 2023, nous visons à nous représenter, la ville de St Helens et la compétition de Super League de la meilleure manière possible.”

Penrith est dirigé par l’international australien et vainqueur de la Coupe du monde de rugby Nathan Cleary, tandis que Jarome Luai, Stephen Crichton et Brian To’o – qui ont tous joué dans la course des Samoa à la finale de la Coupe du monde en novembre dernier – sont également présents pour eux.

Le World Club Challenge de cette année au stade BlueBet des Panthers débutera à 7 heures du matin, heure du Royaume-Uni, et sera diffusé en direct sur Sky Sports Arena. Les hôtes ont remporté l’événement en 1991 et 2004, tandis que les Saints ont triomphé en 2001 et 2007.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez comment St Helens est devenue la première équipe de Super League à remporter un record de quatre grandes finales consécutives Revivez comment St Helens est devenue la première équipe de Super League à remporter un record de quatre grandes finales consécutives

Avant cela, les rois de la Super League affronteront une autre équipe de la LNR à St George Illawarra Dragons dans le cadre du défi de pré-saison de la LNR et ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Arena ainsi que le samedi 11 février, coup d’envoi à 9h.

Sports du ciel‘ La couverture du nouveau défi de pré-saison de la LNR avant la nouvelle saison vers le bas commence le jeudi 9 février lorsque les New Zealand Warriors affronteront les Wests Tigers.

Parallèlement à ces matchs d’essai et au World Club Challenge, Sports du ciel présentera à nouveau les matchs All Star féminins et masculins entre les équipes autochtones et maories le samedi 11 février, qui se déroulent en Nouvelle-Zélande pour la première fois cette année.

La LNR, qui présente cette année les Dolphins basés à Redcliffe devenant la 17e équipe à rejoindre la compétition, débute le 1er mars et se termine par la grande finale le dimanche 1er octobre.

Sports du ciel diffusera les rencontres de chaque tour tout au long de la saison régulière et des barrages ainsi que la grande finale, ainsi que les trois matchs de l’État d’origine entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland les 31 mai, 21 juin et 12 juillet.

Défi d’avant-saison de la LNR et matchs des All Stars

Jeudi 9 février : New Zealand Warriors vs Wests Tigers (7h).

Vendredi 10 février : Newcastle Knights contre Cronulla Sharks (7h), South Sydney Rabbitohs contre Manly Sea Eagles (9h).

Samedi 11 février : Aotearoa NZ Maori Wahine Toa All Stars contre Australian Indigenous Women’s All Stars (2h30), Aotearoa NZ Maori Tane All Stars contre Australian Indigenous Men’s All Stars (4h40), Parramatta Eels contre Penrith Panthers (7h), St George Illawarra Dragons contre St Hélène (9h).

Dimanche 12 février : Melbourne Storm contre Sydney Roosters (Mélange de sports aériens2h30), Canberra Raiders contre Canterbury Bulldogs (Mélange de sports aériens4h30), North Queensland Cowboys vs Dolphins (7h), Brisbane Broncos vs Gold Coast Titans (9h).

Vendredi 17 février : Charity Shield – St George Illawarra Dragons contre South Sydney Rabbitohs (4h30), Newcastle Knights contre Parramatta Eels (6h55), Sydney Roosters contre Manly Sea Eagles (9h).

Samedi 18 février : Wests Tigers contre Canberra Raiders (Mélange de sports aériens3h55), WORLD CLUB CHALLENGE – PENRITH PANTHERS VS ST HELENS (7h)Brisbane Broncos contre North Queensland Cowboys (9h10).

Dimanche 19 février : Warriors de Nouvelle-Zélande contre Melbourne Storm (Mélange de sports aériens1h50), Canterbury Bulldogs contre Cronulla Sharks (6h), Dolphins contre Canberra Raiders (8h05).

* Tous les matchs sur Sky Sports Arena sauf si mentionné

Sky Sports accueille les trois grandes finales de Super League en 2023. La grande finale masculine, la grande finale féminine et la grande finale en fauteuil roulant seront toutes en direct sur Sky Sports la saison prochaine.

La nouvelle saison de Super League commence le jeudi 16 février, avec Sky Sports diffusant 66 matchs en direct cette année.