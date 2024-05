World Central Kitchen suspend ses opérations à Rafah et les travailleurs humanitaires avertissent que la réponse humanitaire est au bord de « l’effondrement »

World Central Kitchen (WCK) a déclaré avoir suspendu ses opérations à Rafah en raison des « attaques en cours » des forces israéliennes, alors que les organisations humanitaires ont averti que la réponse humanitaire était au bord de « l’effondrement ».

Cette annonce intervient alors que l’offensive israélienne sur Rafah – la ville du sud située à la frontière entre Gaza et l’Égypte – se poursuit avec une série de frappes qui reprennent mercredi matin. Dimanche, une frappe aérienne israélienne a frappé des tentes abritant des personnes déplacées, tuant au moins 45 civils, ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié d’« incident tragique ».

« Face aux opérations israéliennes à Rafah, d’innombrables familles sont à nouveau contraintes de fuir », a déclaré WCK dans un communiqué. déclaration sur la plateforme sociale X. « Les attaques en cours nous ont obligés à interrompre le travail dans notre cuisine principale à Rafah et à déplacer bon nombre de nos cuisines communautaires plus au nord. »

Malgré les combats, WCK a déclaré dans son communiqué qu’elle avait fourni 100 000 repas lundi et qu’elle continuerait à augmenter sa capacité cette semaine, ajoutant que 58 de ses camions d’aide étaient entrés à Gaza depuis dimanche.

Le groupe n’a repris ses activités que récemment après que sept travailleurs aient été accidentellement tués lors d’une frappe aérienne israélienne début avril.

AFP via Getty Images, FICHIER

WCK n’est pas la seule organisation humanitaire qui peine à poursuivre ses opérations d’aide. Médecins sans Frontières, ou Médecins Sans Frontières (MSF), a déclaré dans un communiqué de presse qu’« aucune aide significative n’est entrée dans l’enclave » depuis le 6 mai.

En outre, MSF a déclaré que le personnel et les patients du point de stabilisation des traumatismes de Rafah ont été contraints de fuir lundi soir en raison des combats intenses, mettant ainsi un terme à toute aide médicale dans l’établissement.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont largué des tracts à Rafah le 6 mai et envoyé des SMS en arabe appelant environ 100 000 personnes à évacuer la partie orientale de la ville et à se diriger vers le nord, vers le couloir humanitaire d’Al-Mawasi, avant l’arrivée promise depuis longtemps. invasion terrestre majeure de Rafah.

Depuis mardi, environ un million de personnes ont fui Rafah en quête de sécurité, selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Commissaire général Philippe Lazzarini.

Malgré les violents combats, la Maison Blanche a affirmé mardi qu’Israël n’avait franchi aucune ligne rouge à Rafah. Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a condamné les pertes humaines à Rafah ce week-end, mais n’a pas condamné Israël directement, affirmant qu’Israël « a le droit de s’en prendre au Hamas ».

Dans un déclaration commune19 agences humanitaires – dont MSF – ont déclaré que l’offensive israélienne avait « effondré » la capacité des groupes humanitaires et des équipes médicales à réagir et ont déclaré qu’il y aurait « une accélération des décès dus à la faim, à la maladie et au refus d’assistance médicale » à moins qu’un cessez-le. -le feu est atteint.

« Alors que les attaques israéliennes s’intensifient sur Rafah, l’afflux imprévisible de l’aide vers Gaza a créé le mirage d’un accès amélioré alors que la réponse humanitaire est en réalité sur le point de s’effondrer », peut-on lire dans le communiqué.

L’organisation humanitaire a déclaré que presque tous les hôpitaux de Gaza se trouvent dans une zone qui a reçu des ordres d’évacuation et que tous sont sur le point de manquer de carburant et de fournitures.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mardi dans un post sur X que les agents et partenaires de l’OMS ont pu se rendre à l’hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza pour la première fois depuis le 13 mai, livrant du carburant, des lits et des fournitures médicales pour répondre aux besoins de 1 500 patients. L’hôpital a actuellement une capacité deux fois supérieure à celle pour laquelle il a été conçu, mais aucune intervention chirurgicale d’urgence ne peut être pratiquée en raison du manque de personnel spécialisé, a déclaré Tedros.

Jehad Alshrafi/AP

« Le système de santé de Gaza a été effectivement démantelé. » dit le communiqué. « Le personnel médical de Gaza affirme que des patients meurent quotidiennement à cause d’une pénurie de fournitures médicales, alors que des médecins, des infirmières et d’autres agents de santé continuent d’être tués ou déplacés de force.

Depuis que le Hamas a lancé une attaque terroriste surprise en Israël le 7 octobre 2023 et qu’Israël a répondu en déclarant la guerre, plus de 36 171 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 81 420 ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. . Plus de 1 700 Israéliens ont été tués et plus de 8 700 ont été blessés, selon les autorités israéliennes.