Sandi Toksvig sera parmi les grands noms de la World Book Night plus tard ce mois-ci.

Le comédien et présentateur sera rejoint par des personnalités comme Kazuo Ishiguro et Kate Mosse en direct alors que l’événement célèbre son 10e anniversaire le 23 avril.

L’événement en ligne aura pour thème « Livres pour vous faire sourire », en réponse à l’impact de l’année précédente.

En streaming en partenariat avec la British Library, Toksvig sera rejoint par les auteurs David Nicholls et Bolu Babalola, ainsi que le fondateur de l’événement Jamie Byng.

Ailleurs pendant l’événement, l’écrivain Kazuo Ishiguro de The Remains Of The Duty discutera avec Mosse de son nouveau livre Klara and the Sun et discutera de l’impact de ses écrits sur les lecteurs.

Une nouvelle collection d’histoires courtes a été commandée pour l’événement par The Reading Agency, et mettra en vedette des contributions d’humoristes et d’écrivains tels que Mark Watson, Jenny Eclair, Richard Madeley et Helen Lederer.

Quelque 3 000 exemplaires de la collection sont distribués dans le cadre de concours, tandis que des versions gratuites du livre électronique seront disponibles en téléchargement le jour même.

En plus de cela, le livre audio sera raconté par Hugh Bonneville, Samantha Bond et Adjoa Andoh de Bridgerton.

Les gens seront également encouragés à se joindre à Reading Hour une fois de plus cette année.

Toksvig a déclaré: «Je suis très heureux d’être l’ambassadeur principal de la campagne World Book Night 2021 de The Reading Agency, réunissant le pays pour célébrer le pouvoir des livres et de la lecture le vendredi 23 avril.

«Cette année marque le 10e anniversaire de la campagne et il semble plus important que jamais de célébrer le pouvoir de la lecture pour inspirer, divertir et défier.

« Nous pourrions tous faire avec un léger soulagement de la réalité, c’est pourquoi le thème de cette année Books To Make You Smile est si parfait. »

Karen Napier, PDG de The Reading Agency, a déclaré: «Nous sommes très heureux de célébrer le 10e anniversaire de la World Book Night avec un éventail d’événements aussi fantastique.

«Compte tenu des défis de l’année écoulée, notre thème est particulièrement pertinent et nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien des auteurs, des éditeurs, des librairies et des bibliothèques pour aider à diffuser le pouvoir éprouvé de la lecture.

« Nous prévoyons que la Nuit mondiale du livre de cette année soit la plus grande et la meilleure à ce jour et nous sommes impatients de célébrer l’heure de la lecture avec des gens de tout le pays, avant ce qui, nous en sommes sûrs, sera un brillant événement retransmis en direct à la British Library – qui est sûr de nous faire tous sourire! «

La Nuit mondiale du livre aura lieu le 23 avril.