World Athletics offre un financement pour aider l’Ukraine à s’entraîner pour les championnats du monde cet été

Des dizaines d’athlètes et d’officiels d’athlétisme ukrainiens qui se préparent pour leurs championnats du monde en août peuvent obtenir un financement pour des camps d’entraînement, a annoncé lundi World Athletics.

World Athletics investira 190 000 $ US et accordera la priorité au remplacement de l’équipement des sauteurs à la perche – l’événement du grand ukrainien Sergey Bubka – qui a été détruit lors d’attaques de missiles russes.

Un collège de Bakhmut nommé en l’honneur de Bubka, le vice-président senior de World Athletics, faisait partie d’un complexe sportif comprenant un stade d’athlétisme et une arène couverte qui a été détruit lors de violents combats ces derniers mois, a indiqué la fédération nationale d’athlétisme.

« C’était le seul centre où les athlètes pouvaient organiser des camps d’entraînement à tout moment de l’année. Maintenant, il n’y a plus rien à Bakhmut », ont écrit des responsables ukrainiens dans une lettre, a déclaré World Athletics.

Le président de World Athletics, Sebastian Coe, s’est engagé avant les championnats du monde du 19 au 27 août à Budapest, en Hongrie, à faire « tout ce que nous pouvons pour aider l’athlétisme à survivre et à se rétablir en Ukraine ».

« La destruction délibérée des installations et des équipements d’athlétisme ukrainiens est également une grave atteinte à l’accessibilité de notre sport », a déclaré Coe dans un communiqué.

Position forte

World Athletics a exclu les athlètes et officiels de Russie et de son allié militaire biélorusse pendant la guerre et les deux pays devraient manquer les prochains mondiaux. Ils ont également été exclus des championnats du monde 2022 à Eugene, Ore.

La position de la piste a été la plus forte parmi les sports olympiques tandis que le Comité international olympique pousse les instances dirigeantes à trouver des moyens de réintégrer les Russes et les Biélorusses en tant que neutres avant les Jeux d’été de Paris 2024.

L’Ukraine avait une équipe de 22 athlètes lors des derniers championnats du monde cinq mois après le début de la guerre. Des médailles ont été remportées au saut en hauteur – l’argent pour Yaroslava Mahuchikh chez les femmes et le bronze pour Andriy Protsenko chez les hommes.

« Nous voulons nous assurer que les athlètes ukrainiens ont la même chance de concourir et de réussir cette année », a déclaré Coe.

Jusqu’à 100 personnes de la communauté ukrainienne de l’athlétisme pourraient avoir besoin d’un soutien financier cette année, a déclaré World Athletics, y compris le voyage et l’hébergement des athlètes d’élite lors des camps d’entraînement au cours des trois prochains mois.