World Athletics introduira la ronde de repêchage dans les épreuves individuelles sur piste aux Jeux olympiques de Paris

World Athletics introduira une manche de repêchage dans les épreuves individuelles sur piste de 200 mètres à 1500 m aux Jeux de Paris 2024, a annoncé lundi l’instance dirigeante mondiale de l’athlétisme.

Le tour de repêchage a lieu après les tours de qualification initiaux et donne aux athlètes qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les tours ultérieurs d’une épreuve une seconde chance de qualification.

Il fait déjà partie du format d’autres sports olympiques comme la lutte et le taekwondo.

L’introduction d’un tour de repêchage – approuvé par le Conseil mondial de l’athlétisme – s’appliquera également aux épreuves de haies.

Il ne sera pas mis en œuvre dans le 100 m, qui comporte déjà des séries préliminaires.

“Dans le nouveau format de repêchage, les athlètes qui ne se qualifient pas par place dans les manches du premier tour auront une seconde chance de se qualifier pour les demi-finales en participant aux manches de repêchage”, a déclaré World Athletics dans un communiqué.

“Cela remplacera l’ancien système d’athlètes progressant dans les temps les plus rapides en plus des meilleurs classements dans les manches du premier tour.”

Le président de World Athletics, Sebastian Coe, a déclaré que la décision avait été prise après consultation des athlètes et des diffuseurs.

“Nous pensons que cela … rendra la progression dans ces événements plus simple pour les athlètes et créera une anticipation pour les fans et les diffuseurs”, a déclaré Coe.

“Les rondes de repêchage donneront plus de visibilité à notre sport pendant la période olympique de pointe et seront soigneusement programmées pour garantir que chaque épreuve de notre programme olympique conserve sa part de vedette.”

