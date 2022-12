World Athletics épargne le Kenya d’une interdiction internationale malgré l’augmentation des cas de dopage

Le Kenya a été épargné mercredi d’une interdiction internationale de l’athlétisme, bien que le pays soit “surveillé de près” par World Athletics en raison de la spirale des cas.

Lors d’une conférence de presse de Rome qui a été diffusée en direct sur la puissance de la course à distance en Afrique de l’Est, le président de World Athletics, Sebastian Coe, a noté que les assurances du gouvernement du pays d’augmenter le financement de la lutte contre le dopage les avaient sauvés d’une interdiction.

“Pour le Kenya, instaurer la confiance dans le monde de l’athlétisme en raison du nombre élevé d’athlètes qui échouent aux tests de dopage sera un long processus”, a déclaré Coe dans ses remarques prononcées après la fin de la réunion de deux jours du Conseil mondial de l’athlétisme dans la capitale italienne. Xinhua.

L’annonce vient comme un sursis pour le pays qui a vu les cas s’aggraver pour atteindre un pic annuel record, avec près de 30 athlètes kenyans provisoirement suspendus ou interdits pour violations antidopage jusqu’à présent cette année.

Une vingtaine d’autres cas sont actuellement examinés par l’Athletics Independent Unit, l’organisme antidopage indépendant de World Athletics, ainsi que par l’Agence antidopage du Kenya (ADAK).

À la suite d’informations du 23 novembre selon lesquelles une interdiction imminente se profilait, le gouvernement kenyan, par l’intermédiaire du nouveau secrétaire du cabinet chargé des sports, du patrimoine et des arts, Ababu Namwamba, a contacté Coe pour assurer à l’organisme mondial qu’il s’engageait à éradiquer le dopage.

“Nous félicitons le président de World Athletics, Lord Sebastian Coe, d’avoir reconnu nos efforts à cet égard. Coe a salué l’action et le plan du gouvernement dans la lutte contre la menace du dopage”, a déclaré Namwamba dans un communiqué publié le 27 novembre.

En vertu de l’accord, le gouvernement kenyan a augmenté le financement des efforts antidopage qui le verra dépenser cinq millions de dollars américains par an pendant les cinq prochaines années, et cet argent ira à l’ADAK et à Athletics Kenya.

Le Kenya a été mis sur liste noire en tant que pays de “catégorie A” dans la liste des pays les plus à risque de violations de dopage depuis 2017.

