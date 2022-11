WorkSafeBC – Kelowna Capital Nouvelles

WorkSafeBC rappelle aux propriétaires d’être conscients des maladies liées à l’exposition à l’amiante lors de projets de démolition et de rénovation domiciliaires.

“Les propriétaires doivent faire tester leur maison pour détecter l’amiante avant le début des travaux de rénovation ou de démolition”, a déclaré Suzana Prpic, responsable principale de la prévention pour WorkSafeBC, dans un communiqué de presse.

“Bien qu’il y ait des coûts monétaires associés à l’étude de l’amiante et à la réduction en toute sécurité, le coût humain de ne pas le faire est bien plus élevé.”

Prpic indique que respirer des fibres d’amiante peut causer de graves problèmes de santé tels que des lésions pulmonaires permanentes, des maladies pulmonaires et un cancer en phase terminale, notant que la plupart des maladies liées à l’amiante ont une période de latence de 20 à 50 ans avant de devenir mortelles.

Au cours de la dernière décennie, WorkSafeBC a accepté plus de 1 100 réclamations de travailleurs tués par une maladie professionnelle liée à une exposition à l’amiante.

Les matériaux contenant de l’amiante (ACM) peuvent être trouvés dans plus de 3 000 matériaux de construction antérieurs aux années 1990, tels que les sols en vinyle et en linoléum, le stuc, l’isolant, les bardeaux, le composé de remplissage de plaques de plâtre, les supports des luminaires à incandescence et les sous-couches de terrasse.

« Il y a plus de 700 000 maisons en Colombie-Britannique construites avant 1990, ce qui signifie qu’il est fort probable que certaines parties de ces maisons contiendront des matériaux fabriqués avec de l’amiante », a déclaré Prpic.

Bien qu’aucun pourcentage de maisons communautaires de l’Okanagan n’ait été inclus dans cette évaluation, WorkSafeBC a indiqué que 32 % des maisons du Grand Vancouver avaient été construites avant 1990.

WorkSafeBC indique qu’avant la démolition ou la rénovation d’une maison, les propriétaires doivent embaucher une entreprise de test qualifiée ou un expert en amiante pour déterminer si les ACM seront dérangés pendant les travaux.

Si des MCA sont trouvés, les propriétaires doivent alors embaucher un entrepreneur qualifié en désamiantage pour enlever et éliminer les matériaux.

“L’amiante n’est nocif que lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont perturbés”, a expliqué Prpic.

« Souvent, cependant, les ACM se cachent à la vue de tous, dans des matériaux comme les revêtements de sol, les carreaux, les bardeaux et les luminaires.

“C’est pourquoi il est essentiel que les propriétaires embauchent les bons experts qui savent où le chercher et comment le retirer en toute sécurité.”

Les maladies liées à l’inhalation d’amiante comprennent le mésothéliome, le cancer du poumon, l’épaississement pleural diffus ou la fibrose, l’asbestose, l’épanchement pleural bénin, le cancer du larynx ou du pharynx et le cancer gastro-intestinal.

Parmi ces maladies, le mésothéliome est le seul cancer causé presque exclusivement par l’exposition à l’amiante. Le mésothéliome malin est une forme rare et agressive de cancer. En règle générale, les patients survivent environ un an après le diagnostic.

