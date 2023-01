Workday supprime environ 525 emplois

Journée de travail une société de logiciels de planification d’entreprise uniquement basée sur le cloud, va licencier 3 % de ses employés, ont écrit mardi les co-PDG de l’entreprise dans un message aux employés.

En octobre 2022, le nombre d’employés rapporté par l’entreprise de plus de 17 500 employés, soit une augmentation de plus de 15 % par rapport à janvier de la même année. Cela signifie que les coupes devraient affecter environ 525 personnes.

Les actions de Workday ont augmenté d’environ 1 % à l’ouverture des marchés.

Les coupes ne sont pas le résultat d’une surembauche et la “majorité” se produira dans les unités de technologie et de produits de Workday, co-PDG Aneel Bhusri et Carl Eschenbach a écrit. Pour la période se terminant en octobre 2022, Workday a signalé une augmentation de 228 millions de dollars des “dépenses liées aux employés, y compris la rémunération fondée sur des actions”, qui, selon l’entreprise, était en grande partie due à la croissance des effectifs.

“Bien que notre confiance dans les fondamentaux de notre entreprise et nos perspectives de croissance future reste forte, nous continuons à opérer dans un environnement économique mondial difficile pour les entreprises de toutes tailles”, ont déclaré les co-PDG dans le message.

La société a l’intention de continuer à embaucher tout au long de l’exercice 2024, ont déclaré les dirigeants.

Les employés qui ont perdu leur emploi recevront trois mois d’indemnité de départ et deux semaines supplémentaires de salaire pour chaque année d’emploi. L’acquisition des actions se poursuivra jusqu’en avril 2023 et, comme de nombreuses autres entreprises technologiques qui ont licencié des travailleurs, ont déclaré les dirigeants de Workday, l’entreprise offrira une aide à l’immigration et des prestations médicales facultatives pendant six mois.

Les indemnités de départ pour les employés internationaux seraient “similaires” à celles offertes aux employés américains, ont écrit Bhusri et Eschenbach dans le message.

Workday est devenu public en octobre 2012. L’entreprise comptait à l’époque un peu plus de 1 600 employés, selon les données de PitchBook.