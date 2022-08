WorkBC aide un amputé de l’Okanagan sur le long chemin vers le travail indépendant

À dix kilomètres sur Westside Road à Vernon, les pièces en bois faites à la main de Sylvan Baril sont exposées pendant l’été, tout comme sa volonté indomptable de réussir en tant que menuisier indépendant.

Baril est habitué à surmonter les défis. Il a perdu sa jambe lorsqu’il a été renversé par un conducteur ivre à Westside il y a 22 ans.

Baril – qui a commencé à apprendre à produire des meubles en bois à l’âge de 16 ans – a depuis fabriqué à la main sa propre emboîture prothétique, qui lui convient mieux que les nombreuses emboîtures fabriquées par des professionnels qu’il a eues au fil des ans.

« C’est ce que je peux faire de mes mains », dit-il.

Il est habile à démonter des meubles en bois vieillissants, à reproduire des pièces manquantes et à les reconstruire.

« J’aime restaurer de vieilles pièces antiques… Je fais aussi des modifications dans les maisons ; Je peux faire des placards, des parquets, du carrelage. Il n’y a pas trop de choses avec mes mains que je ne fais pas.

Maintenant dans la cinquantaine, et avec l’aide des conseillers en emploi de WorkBC, Celena Sandaker et Jerry Ward, Baril prend les mesures nécessaires pour transformer ses compétences en travail indépendant rémunérateur.

Tout a commencé par une visite que Sandaker et Ward ont rendue à la résidence de Baril – un autobus scolaire qu’il a aménagé dans une maison confortable, avec un coin salon, un poêle à bois, un lit mezzanine, une kitchenette, une salle de bain et une configuration laveuse et sécheuse. Peint en blanc et bleu, l’extérieur du bus comprend également des panneaux solaires qui rendent la maison entièrement autonome avec la possibilité d’être hors réseau.

En voyant comment il a transformé son bus, Sandaker dit qu’elle s’est souvenue de MacGyver.

“Il nous a parlé de son talent, et cela ressort davantage lorsque vous pouvez le voir, voir le bus et tout ce qu’il a fait – et pas seulement les compétences en menuiserie, mais toutes les autres compétences qu’il possède, », a déclaré Sandaker. “Et je n’ai jamais vu quelqu’un de plus déterminé.”

Certaines des boîtes à fleurs de Baril étaient auparavant exposées chez Briteland, un magasin de fournitures à Vernon. Plus récemment, il a construit sur mesure une table de pique-nique pour un client satisfait.

“Dès que nous avons pu voir certains de ses produits, nous nous sommes dit oui, ce sont des produits qu’il peut vendre”, a ajouté Ward.

Les conseillers de WorkBC ont aidé à déterminer que le travail indépendant était une voie idéale puisque le handicap de Baril exige qu’il dispose d’un poste de travail du bois modifié avec la capacité de s’asseoir, la capacité de prendre des pauses fréquentes à intervalles variables et des heures plus courtes. De plus, il a des douleurs importantes certains jours qui l’empêchent de se rendre au travail et qui ne cadrent pas bien avec un travail de 9 à 5.

“Il se fatigue un peu plus souvent, donc en travaillant pour lui-même, il peut prendre ces pauses”, a déclaré Ward.

Baril se dit « plutôt satisfait de ce qui se passe » depuis qu’il est devenu client de WorkBC. Baril a participé aux services de gestion de cas où l’accent principal de son service a été la découverte/l’emploi personnalisé – un service qui se concentre sur les contributions potentielles des clients au marché du travail grâce à une évaluation qualitative individualisée basée sur les forces.

Afin d’atteindre ses objectifs ultimes, il a besoin d’un espace de travail approprié. Il travaille à l’extérieur où ses matériaux sont souvent déformés par le temps.

“Je ne peux pas faire de finition ici parce que c’est dehors”, a-t-il dit à propos du poste de travail de fortune à côté de son bus.

Les résidents de Vernon qui ont ou connaissent un espace de travail intérieur pour Baril peuvent lui laisser un message par l’intermédiaire du Vernon WorkBC Centre à workbc2@kindale.net.

