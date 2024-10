WORKac complète l’immeuble de bureaux avec un « sens dynamique de la topographie »

Le studio d’architecture new-yorkais WORKac a réalisé un immeuble de bureaux avec une façade blanche en couches dans le cadre du développement Mission Rock à San Francisco.

Avec huit étages et 300 000 pieds carrés (27 870 mètres carrés), le bâtiment est constitué d’une série de plateaux à plusieurs niveaux et de terrasses « creusées » destinées à faire écho au paysage californien. Il s’agit du dernier bâtiment à être achevé dans le cadre du développement, qui comprend des bâtiments parmi lesquels des bâtiments de Studio Gang et MVRDV.

« Le bâtiment B est conçu comme une série de couches qui se déplacent horizontalement pour créer une impression dynamique de topographie, reflétant la maison de San Francisco et les idées écologiques du bâtiment », a déclaré WORKac.

La forme du bâtiment a été obtenue par des niveaux décalés et des terrasses découpées dans sa façade aux angles incurvés. Un verre fritté orange rouille soutient chaque terrasse, accentuant encore le revêtement entièrement blanc du bâtiment.

À l’intérieur, il contient des espaces commerciaux au rez-de-chaussée et des bureaux louables dans tous ses étages supérieurs pour « des espaces commerciaux traditionnels destinés aux entreprises des sciences de la vie ».

Des éléments tels que les terrasses et les grandes fenêtres ont été conçus pour relier les espaces intérieurs et extérieurs au profit des travailleurs.

« Les couches horizontales sont reliées verticalement par une série de jardins sculptés qui deviennent des salles de réunion extérieures permettant la pensée créative, la collaboration et la recharge tout au long de la journée de travail », a déclaré l’équipe.

« Ses huit étages comportent des jardins sculptés en cascade qui servent d’espace de travail dynamique et d’espaces de réunion extérieurs, encourageant les occupants à travailler au milieu d’une verdure luxuriante et d’une vue imprenable sur San Francisco. »

WORKac a collaboré avec un studio d’architecture paysagère Paysage GLS sur les jardins, qui montent de « la végétation feuillue aux plantes succulentes robustes et résistantes au vent » jusqu’à la façade du bâtiment.

Selon le studio, la verdure agit comme une « cinquième façade » pour les bâtiments voisins, « offrant des vues sur un toit semblable à un parc ».

Au rez-de-chaussée, le bâtiment dispose de baies vitrées pour inviter les passants dans les espaces commerciaux.

Son programme intérieur s’articule autour de trois cages principales d’ascenseur et d’escalier situées à chaque extrémité des plaques de plancher.

Les étages sont largement ouverts, périodiquement coupés par les différentes terrasses et aux niveaux supérieurs, entourés de patios extérieurs. Le revêtement intérieur comprend des murs peints en blanc et des éléments en bois et en carrelage.

Le bâtiment est certifié LEED Gold et intègre des stratégies de conception durable telles qu’un système de traitement des eaux noires. Il est également élevé à cinq pieds au-dessus du niveau de la mer.

Le bâtiment B fait partie du plus grand complexe de 28 acres Mission Rocher développement par Tishman Speyer et les Giants de San Francisco. Il comprend un groupe de bâtiments à usage mixte récemment achevés par les cabinets d’architecture Studio Gang, MVRDV et Henning Larsen, ainsi qu’un parc de Scape qui habite un ancien parking le long de la côte est de San Francisco.

D’autres travaux récents réalisés par WORKac incluent un centre communautaire à Mexico, tandis que Scape a annoncé son intention de réhabiliter une île du Connecticut qui contient une centrale électrique obsolète.

La photographie est de Bruce Démonté

Crédits du projet

Architecte concepteur : TRAVAILac

Architecte exécutif : Adamson Associés Architectes

De construction: Thornton Tomasetti

Façade: Heintges

Éclairage: Pritchard Peck

Paysage: GLS

Durabilité: Travaux lumineux