Words of War : une bouée de sauvetage littéraire pour le champ de bataille

Même le plus récent des correspondants sait qu’il ne faut pas se rendre dans une zone de guerre sans la bonne formation, le bon équipement et le bon plan de sortie. Mais certains journalistes chevronnés ont appris qu’ils avaient besoin de quelque chose de plus pour les soutenir pendant les jours et les nuits sombres du carnage. Quelque chose pour leur rappeler l’humanité sous l’inhumanité. Pour certains, c’est de la poésie.

Peu de correspondants sont plus expérimentés qu’Alissa J. Rubin, qui en 15 ans au New York Times a été chef de bureau à Bagdad, Kaboul et Paris et avant cela, a couvert les conflits dans les Balkans. Nous lui avons demandé de parler de ce qu’elle lit lorsque son travail l’amène sur le champ de bataille.

Quand je pense à des poèmes pour une zone de guerre ou vraiment pour couvrir quelque chose de triste ou de traumatisant – tant, bien sûr, est triste que ce n’est pas la guerre – certains de ceux qui me viennent à l’esprit peuvent d’abord frapper certaines personnes comme hors de propos . Mais chacun que je décris ici nous appelle à trouver l’humanité au milieu de la brutalité, à prêter attention aux détails, et nous montre comment la plus petite chose peut être infiniment grande, qu’elle peut véhiculer la tragédie mais aussi nous rappeler que la beauté existe toujours, qu’il peut y avoir de la vie même dans les décombres – et, oui, même de l’amour.