WordPad de Microsoft se dirige vers la corbeille

Microsoft abandonne son logiciel WordPad de Windows, entraînant la fin d’un logiciel de base vieux de plusieurs décennies, a annoncé vendredi la société. WordPad ne sera plus disponible sur les futures versions de Windows et Microsoft indique qu’il ne mettra plus à jour les logiciels existants.

Avertissement! Microsoft veut que ChatGPT contrôle les robots ensuite

WordPad a été introduit pour la première fois il y a près de 30 ans pour Windows 95, mais en 2020, il a été rétrogradé au rang de fonctionnalité facultative, ce qui signifie que les utilisateurs pouvaient choisir de supprimer WordPad de leur système.

Microsoft a redirigé les utilisateurs vers Microsoft Word et Windows NotePad comme alternative au WordPad, aujourd’hui disparu. Dans un article de blog répertoriant ses fonctionnalités obsolètes, la société a déclaré : « WordPad n’est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. » Il poursuit : « Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et le Bloc-notes Windows pour les documents en texte brut comme .txt. »

Microsoft n’a pas expliqué dans le message pourquoi il supprimait WordPad et n’a pas immédiatement répondu à la demande d’informations supplémentaires de Gizmodo.

Le programme était une fonctionnalité gratuite qui pouvait être utilisée en remplacement de Microsoft Word, qui nécessite un abonnement payant pour télécharger le logiciel. Bien que WordPad ait en grande partie les mêmes fonctionnalités de base que Word, il n’inclut pas d’obligation des fonctionnalités telles que la vérification orthographique.

La société a récemment publié des mises à jour pour Notepad, qui sont également gratuites, et a noté dans son message que « les nouvelles versions [of Windows] suppriment également des caractéristiques et des fonctionnalités, souvent parce qu’ils ont ajouté une option plus récente.

Plus tôt cette année, Microsoft a également désactivé son logiciel d’assistant vocalCortana, et l’a remplacé par un logiciel d’accès vocal permettant aux consommateurs de « contrôler leur PC et de rédiger du texte à l’aide de leur voix ».