Wordle : vos meilleurs mots de départ, stratégies, trucs et astuces pour gagner

Récemment, j’ai partagé mon nouvelle stratégie gagnante facile pour jouer à Wordle, le jeu en ligne à succès inventé par Josh Wardle qui est désormais diffusé quotidiennement sur le site du New York Times. Essentiellement, je commence par TRAIN et CLOSE, puis regarde toutes les lettres correctes et essaie un mot qui les utilise à de nombreux endroits. Lorsque j’ai besoin d’imaginer des mots gagnants potentiels, j’utilise des X pour épeler les lettres correctes que je connais jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, la stratégie fonctionne toujours. Alors que ma série de 38 victoires n’est rien pour certaines personnes, c’est ma meilleure. Et j’ai ri de découvrir que juste après avoir publié la stratégie, la réponse à Wordle d’un jour était CLING, qui m’a attrapé deux lettres de TRAIN puis deux dans les deux premières positions de CLOSE. C’était un peu mon jour de chance Wordle.

Mais comme pour toute stratégie, parfois je suis fatigué de suivre le même chemin ou je me sens coincé après quatre suppositions et j’ai besoin de le secouer.

J’ai donc demandé aux lecteurs et amis de partager leurs stratégies Wordle ces jours-ci. J’espère que vous trouverez ici quelques conseils pour rafraîchir votre jeu.

Soyez CHAMPION

“J’avais l’habitude d’utiliser TRAIN comme première estimation ; maintenant mes deux premiers mots sont toujours BRUIT et VRAIMENT. Si le mot n’est pas apparent, j’utilise ensuite CHAMP. Ces trois mots me donnent 15 lettres qui sont les plus courantes, y compris les 6 voyelles. Si je suis encore totalement perdu, j’utilise DEBUG, ce qui me donne trois consonnes supplémentaires.” —Dan Hugues

Utiliser le gagnant d’hier

“Je commence toujours par le mot gagnant de la veille. Continuité !” —Marc Hirs

La méthode aléatoire

“Pendant longtemps, j’ai utilisé deux mots de départ qui donnaient beaucoup de voyelles et de lettres courantes, ce qui a toujours fait de moi un solide gagnant sur quatre lignes et parfois trois. Mais ensuite, je me suis diversifié et j’ai simplement jeté des mots au hasard. solide vainqueur de quatre lignes, parfois trois et quelques deux.” —Susan C.Young

Un autre vote pour aléatoire

“Je n’ai presque aucune stratégie. Mon jeu de mots (et de quordle) est un jeu aléatoire gratuit pour tous. J’obtiens des mots en 4 suppositions presque à chaque fois. J’utilise n’importe quel mot de départ qui me vient à l’esprit. J’utiliserai un deuxième mot aléatoire pour essaie d’avoir plus de hits.” —Debe Ashe Hoover

Importance de A et R

“Je tape aussi toujours ce que j’ai de correct avec ‘X’ dans le ou les endroits inconnus. Souvent, une personne visuelle comme moi peut alors voir la bonne réponse tout de suite. De plus, si j’ai un ‘a’ et un ‘ r’ au mauvais endroit, je les déplace presque toujours vers les 3ème et 4ème places, donc ça (pourrait épeler) ‘are’ ou ‘ard’, etc. C’est là qu’ils appartiennent un grand pourcentage du temps, si je ne ‘ Je ne l’ai pas déjà correctement.” —Christine Eberhard Mineure

Obtenez ces voyelles

“Ma stratégie commence avec AUDIO pour cibler quatre voyelles.” —Vanessa Bloy

Avons-nous mentionné les voyelles ?

“ALOUD ou OCEAN sont mes habitudes.” —Juli Jansen Pelletier

‘regarder’ le puzzle

“J’ai arrêté de jouer – mais mon mot de départ a toujours été STARE.” —Scott Lerman

Utilisez une “paille”

“(Mon mot de départ) est PAILLE…”. —Stefan Myslicki