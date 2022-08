Wordle : Voici ma nouvelle stratégie gagnante en deux étapes

Wordle m’empêche littéralement de dormir la nuit. Même si je devrais me coucher plus tôt, je reste presque toujours éveillé jusqu’à minuit passé tous les soirs pour résoudre le nouveau puzzle Wordle du jour.

Cela me donne un ascenseur satisfaisant juste avant d’aller dormir, et c’est particulièrement amusant depuis que j’ai développé une nouvelle stratégie en deux étapes qui semble vraiment fonctionner pour moi. Ma séquence de victoires est à 32 maintenant, et peut-être que ce n’est rien pour vous, mais c’est un record personnel pour moi. J’ai pensé vous parler de ma stratégie au cas où vous chercheriez une nouvelle façon d’aborder le jeu.

Si vous lisez ceci, Wordle n’a besoin d’aucune explication pour vous. Le puzzle a été inventé par Josh Wardle (Wardle — Wordle, compris ?) et acheté à prix d’or par le New York Times retour en janvier. Le jeu en ligne vous donne six chances de deviner un mot de cinq lettres sélectionné au hasard, et si vous obtenez des lettres correctes, elles apparaissent dans des couleurs différentes, selon qu’elles sont au bon endroit dans le mot ou non. C’est addictif et amusant.

j’ai collé à la mêmes mots de départ pendant longtemps, et ils travaillaient généralement pour moi. J’étais un utilisateur de longue date de “ADIEU” pour obtenir une tonne de voyelles, et je passais souvent à “STORY”, pour obtenir les deux autres voyelles (parfois Y !) Et quelques autres consonnes majeures. Et cette stratégie est toujours solide. Je peux y revenir si je sens que je suis dans une ornière.

Montez à bord du ‘TRAIN’

Mais ces jours-ci, je commence chaque tour Wordle avec “TRAIN”, puis je passe à “CLOSE”.

TRAIN est assez explicite si vous avez étudié quelles lettres sont les plus couramment utilisées dans les mots anglais. Les cinq lettres de TRAIN font partie des sept premières lettres utilisées.

Tout ce que je sais, c’est que presque chaque fois que j’utilise TRAIN comme mot de départ, j’obtiens quelques lettres correctes, souvent au bon endroit. Et c’est un mot de départ facile à retenir.

CLOSE comme deuxième choix est intéressant. Il élimine deux voyelles supplémentaires, et C, L et S figurent également dans la liste des 10 lettres les plus utilisées. Parfois, cependant, je n’obtiens aucune lettre correcte de CLOSE. Mais croyez-le ou non, cela m’aide aussi. Ensuite, je peux regarder le clavier en me montrant quelles lettres je n’ai pas encore devinées, et choisir un mot qui utilise toutes les lettres correctes plus toutes les consonnes majeures que je n’ai pas encore devinées.

Lettre correcte, mauvais endroit

Si vous avez une lettre correcte, mais que vous ne savez pas à quel endroit la placer, vous pouvez vous amuser avec votre troisième supposition. Si vous savez que vous avez un F mais pas où il va, devinez un mot avec beaucoup de F, comme “FLUFF”. De cette façon, vous pouvez au moins déterminer s’il y a un F dans trois des cinq points. N’oubliez pas non plus qu’il peut y avoir plus d’une même lettre utilisée.

X marque l’endroit

Voici une autre astuce bizarre. Si j’ai juste quelques lettres au bon endroit, j’ai personnellement besoin de voir à quoi ressemble le mot. Je tape donc les bonnes lettres que j’ai, plus des X pour chaque lettre dont je n’ai aucune idée. Si je sais que le mot se termine par “ON” d’après mes suppositions, je tape XXXON. Ensuite, j’étudie les lettres non devinées sur le clavier et je les imagine mentalement où se trouvent les X. (Je n’entre pas ces mots comme des suppositions, je les regarde juste pour trouver des idées, puis recule dessus et supprime.)

Si je sais qu’il y a une autre lettre, disons un B, quelque part dans le mélange, je pourrais essayer de la taper dans tous les espaces vides – BXXON, XBXON, XXBON – et voir si je peux imaginer quels mots fonctionnent. Rappelez-vous, les X ne représentent pas X, ils signifient “Je ne connais pas cette lettre”.

Si les X rendent les choses trop confuses, vous pouvez également simplement écrire les options en utilisant des blancs. Cela pourrait vous donner une meilleure vision des possibilités. Je choisis un X parce que j’aime le taper directement dans la grille Wordle, et X me semble le plus comme un blanc. Étant donné que ces tentatives ne sont pas vraiment des mots, il n’y a aucun risque que j’appuie accidentellement sur Entrée et que je gaspille une supposition par erreur.

Voilà. C’est mon nouveau processus Wordle. Ce n’est peut-être pas la stratégie parfaite. Mais je me retrouve presque toujours bien placé après deux rondes de devinettes.