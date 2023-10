‘Wordle’ Today #836 Indices, astuces et réponses pour le mardi 3 octobre

Certains joueurs ont du mal à deviner celui d’aujourd’hui Motdonc Semaine d’actualités a proposé cinq conseils pour les aider à les orienter dans la bonne direction. Et pour les fans qui ne sont toujours pas sûrs du mot lorsqu’ils en sont à leur hypothèse finale, la réponse est fournie à la fin de cet article.

Le jeu, qui implique des joueurs du monde entier, demande aux utilisateurs de résoudre le puzzle en devinant un mot mystérieux de cinq lettres, en six essais ou moins.

Le puzzle est actualisé chaque jour, avec un nouveau mot qui doit être résolu à partir de zéro. Mot essaie d’aider les utilisateurs à trouver le mot correct en utilisant un système de code couleur ; chaque lettre correcte d’une supposition devient verte, ou jaune si elle est dans le mot mais est actuellement au mauvais endroit, ou grise si elle est incorrecte.

Un joueur de Wordle commence à deviner pour trouver le mot mystère sur cette photo d’archive prise en janvier 2022 à New York.

Les origines du « mot »

L’inventeur du jeu Josh Wardle, un ingénieur logiciel gallois vivant aux États-Unis, a créé le puzzle pour jouer avec son partenaire. Il avait commencé à y travailler pour la première fois en 2013, mais y est revenu pendant la pandémie et l’a perfectionné, nommant le jeu avec un riff sur son propre nom de famille.

Wardle a rendu le jeu public en octobre 2021 et il est rapidement devenu un phénomène mondial, gagnant plus de 45 millions d’utilisateurs après avoir débuté avec seulement 90 joueurs actifs. Il a déclaré qu’il souhaitait uniquement proposer un seul jeu par jour, car il s’est toujours « méfié des applications qui veulent vous faire perdre tout votre temps ».

L’ingénieur logiciel a vendu son jeu à Le New York Times pour une somme non divulguée à sept chiffres en janvier 2022 et le puzzle a été publié en février. Le jeu de mots est devenu si populaire qu’il a inspiré un certain nombre d’autres jeux quotidiens, comme le jeu musical. Heardleet les mathématiques Nerd.

‘Mot’ #8365 indices pour le mardi 3 octobre

Semaine d’actualités a rassemblé cinq indices pour aider les joueurs déconcertés par la situation actuelle. Mot.

Chaque indice est plus révélateur que le précédent, les joueurs doivent donc arrêter de lire au moment où ils sont sûrs d’avoir deviné la bonne réponse.

Indice n°1: Aujourd’hui Mot n’a pas de lettre répétitive.

Indice n°2: Le mot se termine par une voyelle.

Indice n°3: Ce mot commence par la lettre « W ».

Indice n°4: Le Mot La réponse rime avec le mot « bile ».

Indice n°5 : Merriam-Webster donne plusieurs définitions et une multitude d’usages du mot, y compris « une période de temps, surtout lorsqu’elle est courte et marquée par l’occurrence d’une action ou d’une condition ».

‘Mot’ #836 Réponse du mardi 3 octobre

La réponse à la question d’aujourd’hui Mot est « PENDANT ».

Mot mises à jour tous les jours à 19 h HE, moment auquel le mot suivant sera disponible pour que les joueurs essayent de le résoudre.

Mais pour les fans qui ont besoin de quelque chose pour s’occuper en attendant Mot pour vous rafraîchir, vous pouvez essayer ces puzzles similaires basés sur des mots.