Wordle Starter Words : Celui-ci continue de remporter des victoires

J’ai beaucoup écrit sur Wordle — de meilleurs mots de départ pour une stratégie utile en deux étapes pour changements de mots controversés. j’ai même arrondi ce que j’ai appris en jouant au puzzle de mots en ligne à succès pendant une année complète. Mais je n’ai pas beaucoup écrit sur Wordle récemment, car je n’apporte pas beaucoup de changements à ma stratégie. Vous voyez, j’ai trouvé un mot de démarrage Wordle préféré et je ne peux tout simplement pas l’abandonner.

La méthodologie Wordle starter-word est très personnelle. Une personne m’a dit qu’elle regardait simplement la pièce dans laquelle elle se trouvait et choisissait un objet de cinq lettres à utiliser comme mot de départ – bonjour, CANAPÉ ou CHAISE. Au début, j’ai suivi de nombreux joueurs de Wordle et j’ai choisi ADIEU, car il m’indiquait où pouvaient se trouver quatre voyelles.

ADIEU

Le New York Times, qui acheté le jeu du créateur Josh Wardle pour sept chiffres en 2022, examiné les données des utilisateurs à partir de l’été 2022 et a constaté qu’ADIEU était l’une des cinq meilleures suppositions, utilisée par une moyenne de 5% des utilisateurs chaque jour – des millions de joueurs. Mais j’ai décidé que c’était les consonnes dont j’avais vraiment besoin pour affiner tôt. Les voyelles s’occupent d’elles-mêmes, la plupart du temps.

L’AUDIO

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, aime aussi Wordle et dit que lui et un groupe d’amis partagent leurs scores quotidiens pour voir qui sort en tête. Dans une vidéo, Gates montre sa méthode de jeu et en parle, et il commence par AUDIO – très similaire à ADIEU, juste en remplaçant le O par le E. Gates est peut-être un milliardaire, mais le E apparaît plus en anglais. que ne le fait O. Alors vraiment, il devrait choisir ADIEU plutôt que AUDIO s’il veut trouver des voyelles.

TOURNER

Mais ensuite j’ai commencé à creuser dans la science de la fréquence des lettres. Il y a un explication merveilleusement geek sur Reddit pourquoi ROATE est le meilleur mot basé sur la popularité des lettres (mais cela ne vous donnera jamais un gagnant-en-un, car il ne figure pas sur la liste des 2315 mots Wordle originaux – une liste qui a depuis été légèrement modifié par le Times). Beaucoup de gens savent que les joueurs de Wheel of Fortune aiment choisir une combinaison de les lettres RSTLNE en raison de leur fréquence élevée. Ce sont de bonnes stratégies, mais elles n’ont tout simplement pas cliqué avec moi.

FORMER

Tout cela a conduit à mon mot de départ Wordle préféré, TRAIN. Il utilise trois de ces lettres de la roue de la fortune, plus deux voyelles populaires, c’est sûrement sur la liste Wordle de 2315 mots, et c’est facile à retenir. Il met également certaines lettres dans des endroits privilégiés. T est une première lettre courante (peut-être LA première lettre la plus courante), et R est bon à la deuxième place car de nombreux mots commencent par BR, TR, CR, DR, etc. N est également une lettre de fin de mot assez acceptable.

Je dirais qu’il n’y a pas de meilleur mot de départ objectivement, et cela le rend plus amusant. ROATE et ORATE peuvent avoir des lettres super populaires, mais j’ai trouvé que TRAIN me prend souvent deux ou trois lettres, généralement avec au moins une au bon endroit. TRAIN est également un mot satisfaisant à retenir et à taper, et les résultats sont assez solides, à chaque fois. (Une amie préfère TRAIL, et c’est bien pour elle, mais N se présente plus souvent que L.)

Une autre raison pour laquelle j’aime TRAIN ? Selon plusieurs listes, T est la première lettre la plus utilisée dans les mots anglais. Il y a donc plus de chances que la plupart des mots que non seulement le mot ait un T, mais qu’il devienne vert, ce qui signifie que T est la première lettre du mot. Plus tôt je connais la première lettre de la réponse, mieux c’est.

FERMER

Je ne suis toujours pas parfaitement satisfait de mon deuxième mot standard, qui est CLOSE. Il attire certainement cinq lettres plus populaires, sans aucune répétition. Mais je ne l’aime pas. Plusieurs fois, cela ne me donne aucune lettre correcte, ce qui ne fait rien d’autre qu’éliminer les choix de cinq lettres. C’est utile, mais un peu décourageant. Peut-être que j’ai besoin d’un meilleur deuxième mot, un qui utilise E, O et S, mais frappe plus souvent. Le jury est toujours dehors.

L’aile

Mais depuis que j’ai découvert TRAIN, j’ai décidé que mon deuxième mot était beaucoup moins important qu’une simple stratégie de devinette.

Une fois que TRAIN m’a cloué quelques lettres, ma méthode de jeu change immédiatement. Si des lettres sont vertes, ce qui signifie qu’elles sont déjà au bon endroit, hé, c’est une aide précieuse. Mais ce sont les lettres jaunes, ce qui signifie qu’elles se trouvent dans les mots à un endroit différent, qui aident vraiment à choisir le deuxième mot. Je joue mentalement avec ces lettres jaunes, cherchant des endroits où elles semblent appartenir.

Tant que TRAIN m’a donné quelques options, je suis généralement capable de faire avancer mon jeu en jonglant avec ces lettres lors de ma deuxième supposition, marquant souvent une victoire sur la supposition n ° 3.

Deux leçons à retenir

Si vous êtes à cet endroit – vous avez quelques lettres jaunes à placer correctement, mais vous n’arrivez pas à trouver un mot en les utilisant – voici deux conseils.

Les voyelles peuvent commencer un mot

Tout d’abord, rappelez-vous que de nombreux mots commencent par des voyelles, et Wordle semble les choisir fréquemment.

Les lettres vertes peuvent se répéter

Notez également que les lettres peuvent apparaître deux fois. Donc, même si un mot a un T vert (ou autre) à un endroit précis, n’arrêtez pas de penser à cette lettre. Il pourrait y avoir un autre T (voire deux de plus). Plus d’une fois dans mes premiers jours de jeu, j’ai fait l’erreur d’ignorer une lettre verte, en pensant que j’avais déjà cloué celle-là, et en oubliant qu’elle pourrait être à nouveau dans le mot.