Wordle, les élections ont dominé les recherches Google en 2022

Wordle a attiré l’attention du monde en 2022, du moins en ce qui concerne les recherches sur Internet.

Le jeu de mots quotidien a pris le monde d’assaut, attirant des millions de joueurs et engendrant plusieurs jeux similaires. C’était également le sujet de la requête de recherche la plus populaire de l’année aux États-Unis et dans le monde, selon Google 2022 Year in Search. Les résultats, publiés mercredi, reflètent les recherches les plus populaires de l’année, selon les données de Google Trends.

Alors que les fans de jeux de mots cherchaient des astuces et des stratégies pour conquérir le très populaire Wordle, il y avait certainement des recherches plus sérieuses en cours. Résultats des élections, Ukraine et le passage de Reine Elizabeth II étaient les recherches d’actualités les plus fréquentes dans le monde. Trois autres décès de célébrités ont fait le top 10 des recherches aux États-Unis – Betty Blanc (N ° 3), Bob Saget (n° 5) et Anne Hèche (n ° 9) – tandis que le reste du monde semblait plus intéressé par le cricket et le football, représentant la moitié des 10 premières recherches.

Les principales recherches de personnes et d’acteurs étaient essentiellement les mêmes aux États-Unis et dans le monde. Le procès en diffamation de Johnny Depp contre l’ex-épouse Amber Heard a obtenu deux des 3 premières places pour les deux, aux n ° 1 et 3, respectivement. La seule chose qui les séparait (sur les listes de Google, de toute façon) était Will Smith au n ° 2 à tous les niveaux, probablement pour avoir giflé le comédien Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars de cette année. Rock a également décroché divers classements sur les listes.

Les cinéphiles du monde entier et des États-Unis voulaient vraiment parler de Bruno. Le long métrage d’animation de Disney Encanto était la première recherche de films aux États-Unis et la cinquième dans le monde, tandis que Thor : Amour et tonnerre et Top Gun : Maverick étaient d’autres recherches qui ont fait le top 3 des deux listes. La bande originale d’Encanto a également produit les chansons n ° 1 et 2 de la liste américaine, respectivement: On ne parle pas de Bruno et pression de surface.

Et apparemment, nous ne pouvions pas non plus en avoir assez d’Euphoria, car la série dramatique pour adolescents à succès était en tête des listes de recherche américaines et mondiales pour les émissions de télévision. Strangers Things est arrivé au deuxième rang de la liste américaine, mais n’a pas été classé au niveau mondial. Mais nous avons tous convenu que nous devions en savoir plus sur The Watcher, Inventing Anna, House of the Dragon et Moon Knight.

D’autres catégories comprenaient des recherches de recettes (sugo) et de définitions (roupie), mais peut-être qu’aucune autre catégorie ne reflète les plus grandes préoccupations quotidiennes de l’utilisateur américain moyen en tant que résultats de recherche à proximité. En tête de liste se trouvaient les prix de l’essence, tandis que les questions sur COVID et le vote constituaient la majorité du reste.