Wordle est le terme de recherche n ° 1 de Google en 2022

La liste de recherche annuelle de Google est maintenant disponible. Il s’agit d’une compilation de mots qui, collectivement, ont attiré l’attention des gens tout au long de l’année. Cette année, c’est le mot ‘Wordle’ qui est arrivé en tête de liste. Pour ceux qui ne le savent pas, Wordle est un jeu populaire qui prend d’assaut le monde. Les joueurs sont mis au défi de deviner un mot chaque jour. Le jeu de mots en ligne a été créé et développé par Josh Wardle, un ingénieur logiciel gallois. Il appartient et est publié par le New York Times. Le Google Play Store, où ce jeu est disponible en téléchargement, a écrit dans sa description qu’il s’agit « d’un puzzle de mots gratuit avec une torsion. Entraînez votre cerveau et testez votre vocabulaire en trouvant autant de mots que possible dans le temps imparti. Glissez simplement les lettres pour construire un mot, marquant des points en cours de route. Si vous aimez les jeux de mots, vous adorerez Wordle !

Tout le monde autour des réseaux sociaux en devenait fou. À tel point qu’il a battu d’autres termes populaires saisis dans la barre de recherche, tels que “Ukraine” ou “Reine Elizabeth”. Selon Google Trends, le deuxième terme le plus recherché de l’année était “Inde vs Angleterre”. Cela est dû à la Coupe du monde de cricket où l’Inde a perdu contre l’Angleterre en demi-finale. Le terme s’est classé quatre places plus haut que la “Coupe du Monde” elle-même. C’est une surprise car malgré le fait que l’année n’avait pas seulement vu une Coupe du Monde de Cricket mais aussi une Coupe du Monde de la FIFA à une semaine d’intervalle. Troisième sur la liste était “l’Ukraine” car le pays a récemment dû prendre les armes et continuer à se battre contre les forces russes.

La «reine Elizabeth» est arrivée quatrième, ce qui peut être attribué à son décès le 8 septembre. La défunte reine avait été le monarque le plus ancien du Royaume-Uni. La dernière place sur la liste des 5 meilleurs est “Ind vs SA” en ce qui concerne les matchs de cricket entre l’Inde et l’Afrique du Sud.

Les termes «Coupe du monde» au numéro 6, «Inde vs Antilles» suivirent, «iPhone 14», «Jeffrey Dahmer» et «Indian Premier League» faisaient partie de la liste des 10 meilleurs.

