Wordle est génial, mais Waffle est le spin-off que vous devriez toujours jouer

2022 est toujours l’Année du Monde. D’une manière ou d’une autre, il a maintenu son emprise sur la conscience publique et sur l’algorithme qui voit tout de Google. Je vois encore des tweets, tous les matins, de gens faire le Wordle. Dans le sillage de son énorme succès, il y a eu des dizaines – peut-être même des milliers – de Des retombées Wordle couvrant tout, de la géographie à la musique en passant par les mathématiquestous remplis de leurs propres petits carrés verts et jaunes prêts à être publiés sur les réseaux sociaux.

J’avais l’habitude de me réveiller, de rouler, d’ouvrir Wordle, de déconner jusqu’à ce que j’obtienne le mot du jour, puis de passer à Worldle et de deviner un pays, de passer à Heardle pour que je puisse deviner la chanson du jour, d’ouvrir un nouvel onglet pour passer à travers Quordle (résoudre quatre Wordles à la fois) puis, bien sûr, appuyez sur Wordle (version BTS). OK, peut-être pas ce dernier.

Après tout cela, il est généralement 10 h 30. Les petits délices sur le Web ont complètement réduit ma productivité matinale.

enfin prêt à commencer la journée après avoir terminé mon Wordle, Worldle, Dordle, Quordle, Heardle, Lewdle, Octordle, Absurdle, Sweardle, Searchdle et Wordle (version BTS) – jack ryan 🙏 (@dctrjack) 5 mars 2022

J’ai commencé à être assez fatigué de voir de nouveaux spin-offs et clones de Wordle. Certains étaient en demi-teinte. D’autres étaient de simples escrocs cherchant à gagner rapidement de l’argent. La vérité est que les retombées n’ont jamais vraiment capturé la magie de l’original. Wordle se sentait frais et nouveau et comme une lumière vive pendant une période assez sombre.

Tout le monde jouait à Wordle parce que Wordle nous donnait 15 minutes chaque jour pour nous. Bien sûr, nous voulions battre nos amis et montrer nos Galaxy Brains et, oui, nous voulions éviter de perdre nos séquences, mais c’était plus que cela. Cela a interrompu notre doomscrolling sans fin avec de jolies petites grilles d’emoji pendant un moment. Il a régné ! C’est toujours le meilleur. Salut. Je vais y jouer pendant les cinq prochaines années.

Du moins, c’est ce que je pensais. Jusqu’à ce que je tombe sur Gaufre au début de 2022. Wordle est mort depuis longtemps pour moi. Waffle continue.

Waffle est un jeu de mots, tout comme Wordle. Il a été créé par James Robinson qui, selon sa biographie sur Twitter, est un “développeur de choses”. James, tu as développé l’enfer de celui-ci, mon pote.

Waffle se sentira instantanément familier à tous ceux qui ont joué à Wordle (donc, comme, tous ceux qui lisent cette pièce). Il y a des carrés jaunes et des carrés verts. C’est gratuit. Vous pouvez facilement partager la grille de résultats soignée sur les réseaux sociaux avec vos amis. La différence? Eh bien, tout d’abord, la grille a la forme d’une gaufre – d’où son nom.

wafflegame.net



Morphing Wordle dans une grille de gaufres change la donne. (Je suis désolé.)

Au lieu d’essayer de deviner le mot de cinq lettres du jour en éliminant ce qu’il pourrait ne pas être, Waffle vous lance six mots à la fois. Dès le départ, cela le rend cinq fois meilleur que Wordle. C’est juste de la science.

Mais c’est ce qu’il fait avec sa grille qui fait de Waffle un spin-off hors du commun. Il vous donne toutes les lettres dont vous avez besoin pour faire ces mots. C’est votre travail de les réorganiser – en les échangeant un par un – jusqu’à ce que vous arriviez aux six mots du jour.

Cependant, vous n’obtenez que 15 échanges par jour.

Cela peut sembler un peu écrasant et déroutant au début, mais après quelques échanges, vous commencez à voir les mots se rejoindre. Vous pouvez essayer d’échanger les tuiles dans leurs positions exactes, plutôt que de deviner. C’est vraiment ce nombre limité d’échanges qui fait de Waffle un défi et ajoute une couche supplémentaire de profondeur.

Les stratégies Wordle semblent principalement être des variantes de “choisir un bon mot de départ avec des voyelles” et il y a beaucoup de gens qui semblent choisir ADIEU ou ROATE pour lancer les choses. Mais une fois que vous avez quelques bonnes voyelles en place ou que vous avez eu la chance de frapper suffisamment de lettres, vous êtes presque assuré de gagner.

Avec Waffle, même si vous avez 15 mouvements par jour, chaque puzzle est résoluble en seulement 10. La récompense est un score plus élevé : Waffle utilise un système d’étoiles qui vous rapporte une étoile pour chaque tour qu’il vous reste une fois le puzzle terminé.

Les premiers jours où j’ai joué, j’ai eu du mal à garder moins de 10 coups. J’obtenais régulièrement deux ou trois étoiles. Bientôt, j’essayais d’obtenir un jeu parfait. C’est pourquoi j’ai appris à aimer jouer à Waffle le matin et à éviter toutes mes retombées Wordle. Obtenir un score élevé dans Wordle – un jeu à deux ou trois devinettes – ressemble à de la pure chance. Mais un score élevé à Waffle semble mérité.

De plus, Robinson semble s’amuser et l’itérer depuis qu’il a abandonné le jeu en février. L’écran du didacticiel semble (secrètement) inclure à la fois le mot “bum” et “boob”, que vous n’obtiendrez pas des seigneurs de Wordle Le New York Timeset le jour de la gaufre le 25 mars, il a inclus une version secrète du jeu avec une grille beaucoup plus grande.

Je sais que Wordle n’a toujours pas été remplacé. Ces grilles vertes et jaunes ne vont nulle part. Mais Waffle est proche de reproduire les sentiments que j’avais lorsque Wordle était frais et nouveau et amusant et un phénomène fin 2021 et début 2022. Cela pourrait même être meilleur que Wordle. Je pense que c’est. Peut-être que vous aussi.