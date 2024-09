Wordle est désormais disponible en réalité virtuelle

Basé sur des captures d’écran dans un article de blog méta et un Le New York Times vidéo le jeu ressemble à, eh bien, Wordle en VR : vous aurez six tentatives pour deviner un mot de cinq lettres. Mais si vous avez toujours voulu jouer au jeu dans une application sur votre Quest, c’est désormais possible.

« Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités uniques et créatives pour atteindre le public avec nos jeux », Le New York Times Jonathan Knight, directeur général des jeux, a déclaré dans une interview pour le blog de Meta : « Cette collaboration reflète notre adoption des technologies innovantes et notre exploration de nouveaux formats et expériences, comme la réalité mixte, pour donner vie à nos jeux. Wordle est le choix parfait pour cet environnement virtuel, compte tenu de son interface simple et conviviale que le public du monde entier adore. »