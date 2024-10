Wordle aujourd’hui : la réponse et les astuces pour le 14 octobre

Oh hé là ! Si vous êtes ici, il doit être temps pour Mot. Comme toujours, nous vous proposons nos conseils et astuces quotidiens pour vous aider à trouver la réponse d’aujourd’hui.

Si vous voulez juste savoir ce qui se passe aujourd’hui, vous pouvez aller directement au bas de cet article du 14 octobre. Mot solution révélée. Mais si vous préférez le résoudre vous-même, continuez à lire pour découvrir des indices, des conseils et des stratégies pour vous aider.

D’où vient Wordle ?

Créé à l’origine par l’ingénieur Josh Wardle comme cadeau pour son partenaire, Mot s’est rapidement répandu pour devenir un phénomène international, avec des milliers de personnes dans le monde qui y jouent chaque jour. Alterner Mot des versions créées par les fans ont également vu le jour, notamment Battle Royale Querellejeu d’identification musicale Heardleet des variantes comme Dordle et Quordlé cela vous fait deviner plusieurs mots à la fois.

Mot est finalement devenu si populaire qu’il a été acheté par le New York Timeset les créateurs de TikTok se diffusent même en direct en train de jouer.





Quel est le meilleur mot de départ de Wordle ?

Le meilleur Mot le mot de départ est celui qui vous parle. Mais si vous préférez être stratégique dans votre approche, nous avons quelques idées pour vous aider à choisir un mot qui pourrait vous aider à trouver la solution plus rapidement. Une astuce consiste à sélectionner un mot qui comprend au moins deux voyelles différentes, ainsi que des consonnes courantes comme S, T, R ou N.

Qu’est-il arrivé aux archives Wordle ?

Toutes les archives du passé Mot Les puzzles étaient à l’origine disponibles pour que chacun puisse en profiter quand il en avait envie, mais il a ensuite été supprimé, le créateur du site Web déclarant que cela avait été fait à la demande du New York Times. Cependant, le New York Times puis déployé sa propre archive Wordledisponible uniquement pour les abonnés de NYT Games.

Wordle devient-il plus difficile ?

Cela pourrait ressembler à Mot devient de plus en plus difficile, mais en réalité, ce n’est pas plus difficile qu’au début. Vous pouvez allumer MotLe mode difficile de est cependant si vous recherchez plus de défi.

Voici un indice subtil pour la réponse Wordle d’aujourd’hui :

Gamme.

La réponse Wordle d’aujourd’hui contient-elle une double lettre ?

Il n’y a pas de lettres récurrentes.

Le mot d’aujourd’hui est un mot de 5 lettres qui commence par…

Aujourd’hui Mot commence par la lettre G.

La réponse Wordle aujourd’hui est…

Faites vos dernières suppositions maintenant, car c’est votre dernière chance de résoudre le problème d’aujourd’hui. Mot avant de révéler la solution.

Roulez du tambour s’il vous plaît !

La solution au problème d’aujourd’hui Mot est…

GAMME.

Ne vous sentez pas déprimé si vous n’avez pas réussi à le deviner cette fois-ci. Il y aura un nouveau Mot pour que vous puissiez vous dégourdir les méninges demain, et nous reviendrons pour vous guider avec plus conseils utiles.

Reportage de Chance Townsend, Caitlin Welsh, Sam Haysom, Amanda Yeo, Shannon Connellan, Cecily Mauran, Mike Pearl et Adam Rosenberg ont contribué à cet article.

Pas le jour que vous recherchez ? Voici la solution au Wordle d’hier.

