Wordle a maintenant un éditeur qui choisit le mot quotidien

Le New York Times a nommé un rédacteur en chef pour superviser son jeu de puzzle Wordle. Dès lundi, WordleLa réponse quotidienne de sera choisie parmi “une liste de mots organisée par le Times” et sera programmée et testée comme le Times’ Spelling Bee et le Crossword, a indiqué la publication.

“Ce sera finalement de notre faute si Wordle est plus difficile”, a déclaré le Times dans un article lundi, en référence aux plaintes des utilisateurs selon lesquelles le le puzzle est immédiatement devenu plus difficile lorsque Wordle a été acquis par le New York Times en janvier pour une somme “dans les sept chiffres bas”.

Le Times a ajouté que le gameplay de Wordle ne changera pas et que ses réponses proviendront du même dictionnaire de base de mots de réponse, “avec quelques ajustements éditoriaux” pour que le jeu reste concentré sur “un vocabulaire amusant, accessible, vivant et varié”.

