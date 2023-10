‘Wordle’ #838 Conseils, indices et réponses pour le jeudi 5 octobre

Cela fait deux ans que Mot a été rendu public. Au départ, il s’agissait d’un jeu créé par l’ingénieur logiciel Josh Wardle, basé à New York, pour que son partenaire puisse y jouer, mais il est rapidement devenu une sensation mondiale.

Des millions de personnes se sont connectées pour résoudre ce casse-tête quotidien et sa popularité était telle que le Le New York Times acheté Mot pour une somme non divulguée à sept chiffres en 2022. Le jeu reste gratuit via le site Web et l’application de jeux de la publication.

Le principe est simple : un mot de cinq lettres par jour et six tentatives pour le deviner. Si une lettre est au bon endroit, une tuile deviendra verte. S’il n’est pas au bon endroit, il devient jaune. Si ce n’est pas du tout dans le mot, la tuile devient grise.

Mot les aficionados visent à deviner le mot du jour en aussi peu d’essais que possible et à maintenir une séquence de victoires.

Un ami du photographe joue « Wordle » le 12 janvier 2022 à New York. Newsweek propose quelques trucs et astuces pour vous aider à résoudre l’énigme de jeudi.

Alexi Rosenfeld/Getty Images



Dans une interview avec Semaine d’information, Erhan Aslan, expert en linguistique appliquée qui enseigne à l’Université de Reading au Royaume-Uni, a donné quelques conseils sur la façon d’améliorer vos chances de résoudre l’énigme quotidienne.

« Une chose que je pense importante dans ce jeu est la lettre de départ choisie. Commencer par des lettres qui incluent des voyelles couramment utilisées, par exemple e et a, des consonnes telles que r et t, et des séquences sonores peuvent être utiles », Aslan dit.

« Choisir un mot qui commence par q, z, j ou x, par exemple, n’est peut-être pas le meilleur choix. À mesure que vous obtenez plus de commentaires après quelques suppositions, les utilisateurs doivent s’appuyer sur certaines connaissances en phonétique pour affiner ou éliminer quelques mots auxquels ils pourraient penser.

Remarque : La réponse d’aujourd’hui Mot peut être trouvé au bas de cette page, alors faites défiler vers le bas Semaine d’actualitésavec prudence pour éviter de les révéler si vous souhaitez le découvrir par vous-même.

‘Wordle’ #838, Indices pour le jeudi 5 octobre

Semaine d’actualités a rassemblé cinq indices pour vous aider à résoudre le problème d’aujourd’hui Mot puzzle.

Indice n°1 : Le mot peut être un nom ou un verbe.

Indice n°2 : Il n’y a pas de lettres répétées.

Indice n°3 : Il n’y a qu’une seule voyelle, dans la deuxième lettre.

Indice n°4 : Synonymes pour aujourd’hui Mot inclure « communauté » et « foule ».

Indice n°5 : Le mot figure dans le nom d’une sitcom populaire sur une grande famille recomposée, diffusée à l’origine aux États-Unis de 1969 à 1974.

‘Wordle’ #838, réponse du jeudi 5 octobre

La réponse à la question d’aujourd’hui Mot est « groupe ».

Merriam-Webster définit « groupe » comme un certain nombre de choses du même genre, une quantité considérable, ou, si utilisé comme verbe, pour former un groupe ou un cluster.

Mot se réinitialise quotidiennement à 19 h HE (16 h HP). En attendant le prochain jeu, vous pouvez lancer le jeu de devinettes géographiques. Monde ou d’autres mots à essayer.