Worcester Warriors: Steve Diamond participe à la tentative de sauvetage du club de l’administration | Actualités du rugby à XV

L’ancien directeur du rugby des Worcester Warriors, Steve Diamond, a annoncé qu’il dirigeait un consortium essayant d’acheter le club après son entrée en fonction le mois dernier.

L’ancien directeur du rugby des Worcester Warriors, Steve Diamond, a lancé une offre pour sauver le club de l’administration et le restaurer en Gallagher Premiership dans les quatre prochaines années.

Diamond dirige un consortium, Sixways Village, qui comprend également l’ancien directeur général de Leicester, Simon Cohen, et espère obtenir le statut de soumissionnaire privilégié auprès des administrateurs Begbies Traynor.

Worcester s’est effondré dans l’administration et a été partiellement liquidé plus tôt ce mois-ci, HM Customs and Revenue poursuivant des impôts impayés d’environ 6 millions de livres sterling. Ils sont actuellement suspendus de la Premiership et risquent la relégation à la fin de la saison.

“Mon objectif est de créer une entreprise durable capable de revenir en Premiership dans les trois ou quatre prochaines années et de permettre au rugby professionnel de prospérer à Worcester”, a déclaré Diamond, qui serait le directeur général de la nouvelle entreprise.

Diamond espère ramener les Warriors en Premiership d’ici quatre ans

“Il nous a fallu un mois pour élaborer le plan et nous l’avons présenté la semaine dernière à la RFU et à la PRL (Premiership Rugby). Maintenant, une décision doit être prise et j’espère que cette décision appartiendra à la bonne organisation pour remettre Worcester Warriors sur la carte.”

À la suite de l’effondrement du club, tous les contrats ont été résiliés et plus de 20 des anciens joueurs du club ont trouvé de nouveaux rôles.

Les Worcester Warriors ont été suspendus de la Gallagher Premiership il y a un mois

Diamond a déclaré qu’il n’avait aucun argument avec les règles qui stipulent que le club sera relégué au championnat à la fin de la saison, où il devrait rejoindre Wasps, qui est également tombé dans l’administration plus tôt ce mois-ci.

“Je pense qu’une punition et une sanction appropriées sont nécessaires – je suis prêt à accepter la relégation et cela peut nous prendre deux ou trois ans pour revenir à une position où nous pouvons défier de revenir en Premiership”, a ajouté Diamond.

Les Worcester Warriors sont en Premiership depuis la saison 2015/16

“C’est une grande opportunité d’amener le club dans le championnat, où je n’ai jamais entraîné ni joué.

“Je pense que j’ai une vision qui pourrait révolutionner le championnat et amener les gens de la Premiership à baisser les yeux et à dire : ‘Ces gars dirigent des entreprises de rugby durables, comment pouvons-nous emboîter le pas ?’.”

On pense qu’au moins un autre consortium soumissionne pour le contrôle du club, les administrateurs étant sur le point de nommer leur soumissionnaire préféré.

Diamond: Sweeney de RFU souhaite en savoir plus

Diamond a également souligné les commentaires positifs qu’il a reçus de Bill Sweeney, le directeur général de la RFU.

“La façon dont vous faites fonctionner ces entreprises est qu’elles doivent fonctionner comme une entreprise pendant 250 jours par an, pas comme une entreprise de 16 matchs avec des matchs de rugby, où le bienfaiteur doit continuer à mettre la main à la poche, ” il a dit.

“Ces jours sont évidemment révolus avec ce qui est arrivé aux Worcester Warriors et ce qui est arrivé aux Wasps.

“J’ai livré mon plan à PRL et à la RFU et j’ai parlé à Bill Sweeney en Nouvelle-Zélande, qui a dit que c’était un plan très crédible et qu’il aimerait se rencontrer à son retour pour passer par certains des meilleurs détail.”