Worcester Warriors: le rapport des administrateurs révèle des dettes complètes de plus de 30 millions de livres sterling | Actualités du rugby à XV

Un rapport des administrateurs a révélé que les dettes des Worcester Warriors totalisaient plus de 30 millions de livres sterling

Un rapport détaillé des administrateurs Begbies Traynor a révélé que les dettes totales de Worcester Warriors totalisent plus de 30 millions de livres sterling, alors que le club de Premiership relégué continue de chercher un nouvel acheteur.

L’ancien PDG de Worcester, Jim O’Toole, est en pole position pour finaliser une prise de contrôle, le rapport envoyé aux créanciers du club révélant que le consortium d’O’Toole et James Sandford a versé un acompte de 500 000 £ pour pouvoir négocier exclusivement jusqu’à fin novembre.

Le rapport indique également que les anciens propriétaires des Warriors, Jason Whittingham et Colin Goldring, affirment que le club leur doit encore plus de 2 millions de livres sterling.

D’autres résultats montrent que le consortium d’O’Toole et Sandford a déjà investi plus d’un million de livres sterling dans le club et remboursé un prêt de 634 000 livres sterling contracté sur un terrain à Sixways pris par les anciens propriétaires.

WRFC Players Ltd – la société qui détenait les contrats des joueurs de Worcester Warriors et de certains membres du personnel – a été liquidée par la Haute Cour.

La pétition de liquidation entendue concernait une facture d’impôt impayée d’environ 6 millions de livres sterling, et le résultat a vu les contrats des joueurs de Worcester immédiatement résiliés.

Worcester a ensuite vu sa suspension du reste de la saison de Gallagher Premiership et sa relégation forcée au championnat confirmée par la RFU.

Les anciens propriétaires Goldring et Whittingham ont également été disqualifiés en tant que directeurs de société pendant 12 mois à la suite d’une audience devant le tribunal de Cardiff en octobre pour avoir omis de déposer des comptes pour l’exercice financier jusqu’au 28 février 2021.

Dans le dernier rapport, Begbies Traynor confirme que le club doit au gouvernement 16,1 millions de livres sterling de prêts du plan Covid Sports Survival, et doit encore 2,1 millions de livres sterling d’impôts impayés au HMRC.

Worcester et Wasps sont tous deux entrés dans l’administration et ont été relégués de la Premiership à quinze jours d’intervalle.

Les détenteurs de billets, les fournisseurs, les entreprises et les banques liées au club doivent également plus de 5,8 millions de livres sterling, tandis que WRFC Players Ltd devait 6,8 millions de livres sterling avant sa liquidation.

Les administrateurs ont également confirmé que même si l’intégralité des actifs restants de Worcester était vendue, les fonds potentiels levés ne seraient pas suffisants pour rembourser les dettes existantes.

Le co-administrateur Palmer a déclaré dans le rapport que l’argent dû au HMRC est “très susceptible” d’être remboursé, tandis que la dette due au gouvernement serait assumée par un futur acheteur.