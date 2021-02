Wopke Hoekstra, aux Pays-Bas, voit un énorme potentiel de croissance en été

LONDRES – Les pays européens pourraient connaître une « formidable accélération de la croissance » cet été, alors que les vaccinations s’intensifient, a déclaré à CNBC le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra.

Les économies européennes luttent contre l’un des chocs les plus profonds de l’histoire. La pandémie de coronavirus a interrompu une grande partie de l’activité économique européenne et le déploiement du vaccin Covid-19 a été cahoteux. Les États membres de la zone euro se sont contractés de près de 7% en 2020 et des restrictions sociales strictes sont toujours en place, assombrissant les perspectives pour 2021.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, est devenue plus négative sur la reprise économique, réduisant ses prévisions de PIB pour l’année à 3,8%, contre 4,2% estimées en novembre. Cependant, le directeur financier néerlandais est convaincu que l’activité économique reprendra cet été.

« À mon avis, nous devons être réalistes mais il y a aussi des raisons d’être légèrement plus optimistes que la commission ne l’a été dans ses prévisions, car si je repense à ce que nous avons vu après la première vague de Covid, nous l’avons vu aux Pays-Bas. , mais aussi dans de nombreux autres pays, une formidable accélération de la croissance », a déclaré Hoekstra en exclusivité à CNBC lundi.

La plupart des pays européens ont introduit leurs premiers verrouillages en mars 2020, mais ont connu une reprise de l’activité au troisième trimestre de l’année. Des températures plus chaudes, associées à des restrictions sociales plus douces, ont permis aux restaurants, aux magasins et aux bars de rouvrir après les premiers fermetures.