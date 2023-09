Woot propose des modèles d’iPhone 13 remis à neuf à partir de seulement 520 $

La nouvelle série d’iPhone 15 arrive en magasin ce vendredi, ce qui signifie que l’iPhone 13 a désormais deux générations. Mais ces modèles 2021 ont encore beaucoup à offrir – en particulier les modèles Pro et Pro Max les plus avancés – et vous pouvez dès maintenant en acheter un avec une remise importante. Woot, filiale d’Amazon, compte actuellement plusieurs Modèles et configurations d’iPhone 13 reconditionnés en vente, avec des prix commençant à seulement 520 $. Cette vente se déroule jusqu’au 30 septembre, mais avec une offre limitée disponible, il y a donc de fortes chances qu’elle commence à se vendre bien avant cette date. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il convient de noter que tous ces téléphones ont été classés comme rénovations de qualité contre les rayures et les bosses. Bien qu’ils soient entièrement fonctionnels en interne, ils présenteront quelques signes d’usure. Mais si vous pouvez vivre avec quelques coups et éraflures, c’est une excellente occasion de mettre la main sur un iPhone élégant à des centaines de dollars de réduction sur le prix catalogue.

Des prix commencez à seulement 520 $, ce qui vous donne l’iPhone 13 de base avec 128 Go de stockage. Il dispose d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, ainsi que d’un processeur à six cœurs et de 4 Go de RAM pour des performances fluides. Il bénéficie également d’une autonomie impressionnante de 19 heures et d’un indice de résistance IP68, ce qui signifie qu’il est étanche jusqu’à 6 mètres. Et si vous souhaitez un espace de stockage supplémentaire, vous pouvez passer au modèle 256 Go pour 560 $.

Ou, si vous recherchez quelque chose de plus puissant, vous pouvez vous procurer l’iPhone 13 Pro, qui commence à 630 $ pour le modèle 128 Go. Il possède le même écran de 6,1 pouces que le modèle de base, mais dispose d’un cœur GPU supplémentaire, ainsi que de 6 Go de RAM, d’une autonomie prolongée de 22 heures et de caméras améliorées. Vous pouvez également vous procurer le modèle 256 Go pour 690 $, ce qui est bien inférieur aux tarifs Apple. sur son magasin de rénovationet un modèle de 512 Go est disponible pour 750 $.

Et si vous avez besoin d’un écran plus grand, vous voudrez vous procurer l’iPhone 13 Pro Max, doté d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces. En interne, il est presque identique à l’iPhone 13 Pro ci-dessus, avec un processeur à six cœurs, 6 Go de RAM et un moteur neuronal à 16 cœurs. Cette taille supplémentaire signifie qu’il peut contenir une batterie plus grande et offre jusqu’à 28 heures d’utilisation avec une seule charge. Des prix à partir de 750$ pour le modèle 128 Go, mais vous pouvez passer au modèle 256 Go pour 800 $ ou au modèle 512 Go pour 850 $.

Et si vous préférez dépenser de l’argent supplémentaire pour passer à la dernière et meilleure version d’Apple, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres de précommande d’iPhone 15 pour vous aider à en mettre la main à moindre coût.