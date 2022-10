Woot offre une chance rare d’économiser sur le chargeur MagSafe d’Apple

Comme la plupart de ses produits, Apple n’offre presque jamais de rabais sur ses Accessoires iPhone comme son nouveau chargeur mince MagSafe. Mais en ce moment, Woot offre une rare opportunité de saisir l’un de ces élégants chargeurs sans fil pour moins cher. Aujourd’hui seulement, vous pouvez accrocher un chargeur MagSafe pour seulement 29 $, ce qui directement. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, et peut se vendre avant cette date, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible.

En conjonction avec les recommandations (vendu séparément), ce chargeur MagSafe peut fournir jusqu’à 20 W de puissance de charge rapide. D’après Apple, c’est assez de puissance pour recharger votre iPhone jusqu’à 50 % en seulement 35 minutes. Il maintient également la compatibilité de charge Qi, ce qui signifie qu’il peut être utilisé avec des téléphones aussi anciens que l’iPhone 8. Notez simplement qu’Apple n’a pas ajouté de capacités magnétiques avant l’iPhone 12, il ne restera donc pas automatiquement aligné si vous êtes à l’aide d’un ancien modèle. Ce chargeur est également compatible avec le AirPods Pro de deuxième générationla AirPods de troisième génération ou tout autre écouteur Apple avec un étui de chargement MagSafe.