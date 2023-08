Woot offre plus de 600 $ de réduction sur le puissant iPad Pro 2021

Apple fabrique certaines des meilleures tablettes du marché, et son iPad Pro haut de gamme est l’un des modèles les plus avancés et les plus puissants du moment. Le modèle 2022 est le dernier de la gamme Pro, mais le modèle 2021 de la génération précédente a encore une tonne à offrir, et pour le moment, vous pouvez en acheter un avec une remise importante. Woot offre actuellement jusqu’à 619 $ de réduction sur le iPad Pro 12,9 pouces 2021, avec des prix à partir de seulement 860 $ pour le modèle 128 Go. Cette offre est disponible jusqu’au 16 août, mais il y a de fortes chances qu’elle se vende avant cette date. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Bien qu’il ait quelques années, cet iPad Pro 2021 est toujours rempli de matériel avancé qui en fait l’une des tablettes les plus rapides et les plus avancées du marché. Il est doté d’un superbe écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces, qui offre une luminosité maximale de 1 600 nits, un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et prend en charge la technologie True Tone d’Apple, ce qui en fait un excellent choix pour les artistes numériques ou autres créatifs. En interne, il est équipé du processeur 16 cœurs M1 d’Apple, ainsi que de 8 Go de RAM (ou 16 Go si vous passez au modèle 1 To) et de la prise en charge Wi-Fi 6 pour des performances ultra-rapides. De plus, la caméra frontale de 12 MP vous permet de rester automatiquement centré, ce qui en fait d’excellents appels vidéo et réunions virtuelles. Il a une autonomie moyenne d’environ 10 heures sur une seule charge et utilise un chargeur USB-C, vous n’avez donc pas à vous soucier de garder un câble Apple Lightning à portée de main.

Il convient également de noter que le Apple Pencil de deuxième générationqui peut vous aider à libérer tout le potentiel de cette tablette, est également en vente pour seulement 89 $ en ce moment, ce qui vous fait économiser 40 $ par rapport au prix habituel.